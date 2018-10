Von Andreas Mayer

Heidelberg. Mit etwas Fantasie erinnern die Falten des Akkordeonbalgs an die Seiten eines alten Folianten. Dann hat man den Eindruck, als halte Vincent Peirani zwischen seinen Händen eine Art Enzyklopädie der Weltmusik, eine Bibliothek musikalischer Stile, die er durch das bloße Atmen des Akkordeons zu Klang werden lässt.

In der Tat umspannen die Einflüsse in Peiranis Spiel den gesamten Erdball: Pop, Chanson, Klezmer, die Klänge des Balkans, argentinischer Tango, Klassik, Jazz - es dürfte niemanden überraschen, dass Peirani sich auf seinem aktuellen Album Living Being II auch mit dem Hard Rock und Heavy Metal beschäftigt.

Wer nun eine in den Jazz eingeschobene bzw. ihm aufgepfropfte Effekthascherei vermutet, der unterschätzt Peiranis Talent, verschiedenste Stile in seine ureigene musikalische Sprache glaubwürdig zu integrieren. Festnageln lässt sich seine Musik dabei nie, gleich bleibt allenfalls die betörende Schönheit von Peiranis eigenen Kompositionen.

Der Franzose beherrscht die Kunst, Melodien zu entwickeln, die zugleich eingängig und aufgrund ihrer Komplexität interessant sind. Auf diese Weise begeistert er Anhänger verschiedenster Genres.

Beim diesjährigen Enjoy Jazz Festival trat Peirani mit seinem Quintett auf. Hervorzuheben ist dabei der kongeniale und mit Preisen überhäufte Emile Parisien am Sopransaxofon, dessen wilde Improvisationen die Stücke anheizten und ihrem energetischen Höhepunkt zuführten.

Dabei hatte man den Eindruck, als hinge Parisien an den Fäden eines übermütigen Marionettenspielers, der das Gebaren von Rock-Gitarristen zu parodieren versuchte: Jedes Körperteil zuckte, vom in die Luft geworfenen Unterschenkel bis hin zu den hüpfenden Augenbrauen.

Neben Eigenkompositionen Peiranis wie das seinem Sohn gewidmete Enzo oder dem zunächst keltisch anmutenden Unknown Chemistry erklangen auch Arrangements von Sonny Bonos Bang Bang oder Led Zeppelins Kashmir und Stairway to Heaven. Die Rhythmusgruppe, bestehend aus Yoann Serra am Schlagzeug und Julien Herné am auch verzerrt gespielten elektrischen Bass lieferten gemeinsam mit Tony Paeleman am Fender Rhodes die Basis, die auch rockige Nummern überzeugend werden ließ.

Dass das Programm dann ausgerechnet mit Henry Purcells Cold Song endete, überraschte schon niemanden mehr. Das Publikum im restlos ausverkauften Karlstorbahnhof zeigte sich begeistert und wurde für seinen Applaus mit zwei Zugaben belohnt.