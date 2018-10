Von Christian Broecking

Mannheim/Heidelberg. Zum 20-Jahr-Festivaljubiläum in diesem Jahr ist Rainer Kern die Überraschung geglückt. Intensiv hat er sich mit dem legendären Saxofonisten Archie Shepp in Paris beraten, was der gern gesehene Gast bei Enjoy Jazz denn in diesem Jahr auf die Bühne bringen könnte. Und tatsächlich gelang es dem engagierten Festivalleiter, den mittlerweile 81-jährigen Jazzrevolutionär davon zu überzeugen, ein Werk aufzuführen, das es so bisher nur auf Tonträger gab. 1965 nahm Shepp die bereits im Titel wegweisende LP "Fire Music" auf, und jetzt, 53 Jahre später, führt er sie als Weltpremiere bei Enjoy Jazz auf.

Mit diesem Album nahm Shepp unmittelbar Bezug auf die Bürgerrechtsbewegung: Am 12. Juni 1963 wurde Medgar W. Evers, Bürgerrechtsaktivist in Mississippi, von einem weißen Segregationisten hingerichtet. Archie Shepp widmete Evers seine Komposition "Funeral". Am 28. August 1963, während einer großen Bürgerrechtsdemonstration, hielt Martin Luther King Jr. seine "I Have A Dream"-Rede, Präsident Kennedy empfing eine Delegation von Bürgerrechtsvertretern im Weißen Haus und versprach, die Anti-Diskriminierungs-Gesetze voranzutreiben.

Doch die Spannungen nahmen kein Ende. Am 15. September 1963 starben bei einem rassistischen Bombenanschlag auf eine schwarze Baptistenkirche in Birmingham, Alabama, vier schwarze Mädchen. John Coltranes Komposition "Alabama" war geprägt von der Trauer und Wut, die das schwarze Amerika in jenen Tagen durchlebte. In seinem Essay "The Fire Next Time" hatte James Baldwin bereits 1962 geschrieben: "Im Zentrum dieses schrecklichen Sturms, dieser gewaltigen Verwirrung stehen die Schwarzen dieser Nation, die nun das Schicksal einer Nation teilen müssen, die sie nie angenommen hat, zu der sie in Ketten gebracht wurden. Nun, wenn das so ist, hat man keine andere Wahl, als alles in seiner Macht Stehende zu tun, um dieses Schicksal zu ändern, und zwar unabhängig von dem Risiko - Vertreibung, Inhaftierung, Folter, Tod."

Am 22. November 1963 wurde John F. Kennedy ermordet, am 12. März 1964 fiel Malcolm X einem Attentat zum Opfer. Zu seinem Gedicht "Malcolm, Malcolm - Semper Malcolm" schrieb Shepp in den Liner Notes zu seinem Album "Fire Music": "Ich nenne das Stück auch ‚Malcolm Forever‘, weil ich an Malcolms Unsterblichkeit glaube. Malcolm wusste, was es bedeutete, in Amerika ein Gesichtsloser zu sein, und er hatte dieses Gefühl satt."

Dieses Stück war eine Neubearbeitung der Shepp-Komposition "The Funeral". "Mein Text richtet sich vehement gegen die Ausbeutung des schwarzen Amerikas durch das bourgeoise Estab-lishment, und durch mein Saxofon habe ich meine Haltung dazu unmissverständlich gemacht", resümiert Shepp.

Info: Archie Shepp als Artist in Residence bei Enjoy Jazz: 24. Oktober "Fire Music" im Opernhaus des Mannheimer Nationaltheaters. Als Gast der Anarchist Republic of Bzzz (Alte Feuerwache Mannheim, 7.11.) sowie im Duo mit Jason Moran (ebendort, 9.11.). Am 28.10. geht es bei der Matinee im Europäischen Hof Heidelberg um die Folgen seiner "Fire Music".