Von Rainer Köhl

Seine Wurzeln und die seiner Musik sind für Archie Shepp wichtig. Im 80. Lebensjahr ist der amerikanische Tenorsaxophonist zu seinen Ursprüngen zurückgekehrt, die ihn prägen sollten, bevor er im Free Jazz der sechziger Jahre zu einem Protagonisten wurde. "Art songs and Spirituals" heißt sein Programm, das er als Deutschland-Premiere bei Enjoy Jazz im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus vorstellte. Die Art-Songs, das waren die Jazz-Standards, und einen eigenen Klassiker spielte Shepp zu Beginn: "Sidney", eine fröhliche Calypso-Nummer, Sidney Bechet gewidmet.

Bluesige Gefühle brachte Shepp in W.C. Handys "Harlem nocturne", dessen nächtliche Atmosphäre er am Sopransaxophon durchschlängelte. Nach wie vor großartig ist seine Kunst der Variationen. Noch sehr präsent und klangvoll ist sein Ton, erdig und bluesig am Tenorsaxophon, von großer Inspiration erfüllt in Balladen wie Billy Strayhorns "Isfahan".

Starke Begleiter hatte er mit Darry Hall (Bass) und Carl Henri Morisset (Klavier). Sowie Famoudou Don Moye, dem Schlagzeuger des Art Ensemble of Chicago.

Intime Atmosphäre baute Shepp auf, als er im Duo mit der Hammondorganistin Amina Claudine Myers das Spiritual "Sometimes I feel like motherless child" intonierte: kürzelhaft, flehend, und dann führte Shepp die Klage in inbrünstigen Gesängen weiter. Leidenschaftlich ist sie immer noch, die bluesige Energie, die Shepp aus dem Horn bläst.

Die Lust am Fabulieren hat der 80-Jährige längst noch nicht verloren. Themen und Melodien löst der Tenorist oft auf, vertieft sich in Triller und Klangmodifikationen. Ganz große Kunst sind die Soundvarianten, die Shepp am Tenorsaxophon findet: die inbrünstigen, rauen Töne, die Überblasklänge, mit denen er etwa "God bless the child" garnierte. Eine Gospel-Nummer machte er aus diesem Billie-Holiday-Klassiker, in den der Spiritual Choir einstimmte. Starke Stimmen waren hier vereint, die exquisit arrangierte Harmonien sangen und auch in Solobeiträgen brillierten, in Gesängen voller Soul und Eleganz.

Ein klasse Solo lieferte der junge Trompeter Olivier Miconi in "Prayer". Für seine früh verstorbene Mutter schrieb Shepp einst "Rest enough", das nun ebenso tiefe Wirkung zeitigte wie "The cry for my people". Klage und Aufbegehren, hymnische Inbrunst und Stolz, große Schönheit war im Spiel der großen Band vereint: große schwarze Musik, die sich ihrer tiefen Kultur sehr bewusst ist. In welcher die Klage um Leid in Sklaverei und Rassendiskriminierung ebenso präsent war wie große Kraft und Selbstbewusstsein.

Ein grandioser Abend und erster, starker Festival-Höhepunkt, der vom Publikum enthusiastisch gefeiert wurde.