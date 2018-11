Von Rainer Köhl

Es ist besonders, wenn die letzte Band von David Bowie bei Enjoy Jazz auftritt: Das war der Fall nun, als die Donny McCaslin Group im Ludwigshafener Haus mit dynamischem Jazzrock einheizte. Der amerikanische Tenorsaxophonist Donny McCaslin hatte jedoch schon einen guten Namen, bevor er mit David Bowie seine letzte Platte "Blackstar" aufnahm.

Mit Fusionmusic, Jazz, Latin und Funk ist McCaslin großgeworden, und diesem Mix ist auch seine aktuelle Musik verpflichtet. Rockig furios ging es zur Sache, in starken Eigenkompositionen wie "Shaker loose". Hymnische Themen prägen die Nummern. Mit dem Sound zu spielen, liebt der Bandleader ebenso wie seine Mitstreiter. Jason Lindner hantierte immer gerne mit dem Frequenzfilter, um seinen Keyboardklängen verwegenen Schliff zu geben, und auch McCaslin manipulierte seinen Sound mit Effektgeräten. Elegische Balladen wurden befeuert von Schlagzeuger Zach Danziger, der mit Tim Lefebvre (E-Bass) gerne schwere Rocklawinen in Gangs setzte.

Glühende Phrasen entließ McCaslin aus seinem Horn. Geschmeidig stürzende Katarakte, hymnische Melodien. Mit großem Druck ließ er seine Töne Feuer fangen, trieb er seine Soli mit endlosen Variationskünsten voran. Mächtig den Funk haben seine Musik und sein Spiel gleichfalls, und darauf hatte auch sein früheres Mitwirken in der Band "Steps Ahead" Einfluss. Daran erinnern seine impulsreichen und wirbelnden Soli.

Spacig verschwurbelte Sounds entlockte Lindner seinen Keyboards. Mit deren Soundmöglichkeiten und jeder Menge Effektgeräten erzeugte er sphärische Stimmungen, ließ seine Gerätschaften dann wieder wie eine verzerrte E-Gitarre klingen. Ein verwegener Soundtüftler, der mit schrillen Klangexzessen den Siedegrad der Musik hochhielt.

Virtuosität ist gefragt im Fusionjazz, und daran mangelt es den Bandmitgliedern keineswegs. Und auch zwei Songs von David Bowie spielte die Band, das ruhig strömende "Lazarus", das in wellenartigen Steigerungen aufrauschte, und als Zugabe "Look back in anger", dessen gesanglich hymnisches Thema zu einer virtuosen Jazzrock-Nummer hochgejazzt wurde.