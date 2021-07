Von Olaf Neuman

Mit Helge Schneider kann man nicht nur trefflich über Jazz, sondern auch über den Klang von Motoren diskutieren. Wenn er nicht gerade begeistert Musik macht, schraubt er an seinem Oldtimer-Traktor der Marke Deutz (15 PS) herum. Olaf Neumann plauderte mit dem Sänger, Multiinstrumentalisten und Musikclown Schneider über das neue Album "The Last Jazz II: Die Reaktion", das Schlagzeugtalent seines elfjährigen Sohns Charly und Tipps für Olaf Scholz.

Das Doppelalbum "The Last Jazz II: Die Reaktion" ist bereits Ihre zweite Lockdown-Produktion. Wollen Sie mit der Platte zeigen, wer Sie wirklich sind?

Helge Schneider: Ich habe immer schon solche Musik gemacht. Ich will eigentlich gar nichts damit zeigen, sondern einfach nur machen. Ich habe im Lauf der Zeit einiges aufgenommen, und das hörte sich auch ganz gut an. Ende November bekam ich einen Auftrag für Filmmusik. Ein französischer Dokumentarfilm. Und dann bin ich dabei geblieben und habe ein Sammelsurium verschiedenster Ideen zu einem Brei geflochten.

Wie kam es, dass Ihr Sohn Charly Ihr Schlagzeuger wurde?

Erst wollte ich ihn nur eine viertel Stunde trommeln lassen, aber als Pete York einmal nicht konnte, fragte ich Charly, ob er sich auch ein ganzes Konzert zutrauen würde. "Ja sicher!" Er spielt langsamen Blues wie ein Opa. Henrik, der Gitarrist, und ich waren echt von den Socken.

Ist Ihr Sohn mit Ihrer Musik aufgewachsen?

Seit Charly ein halbes Jahr alt ist, war er mit mir regelmäßig auf Tournee. Er spielte schon mit anderthalb Jahren mit mir zusammen Bebop-Stücke. Aber auch nur mit mir. Wenn er in Berlin ist und zur Schule geht, fasst Charly das Schlagzeug nicht an.

Was macht er anders als ein Pete York?

Er hat ein völlig unvoreingenommenes Soundbild und klingt unheimlich gut. Das liegt auch an seiner Größe. Wenn ein kleiner Mensch so einen Knüppel auf ein Becken haut, dann schlägt er da für seine Verhältnisse ziemlich fest drauf. Aber es klingt anders als bei einem Erwachsenen, der dieselbe Kraft aufwendet. Irgendwie ist der Mensch auch ein Resonanzkörper.

Hat Charly mit seinen elf Jahren bereits ein Gefühl für Jazzmusik entwickelt?

Er bezeichnet sich selbst als Jazzschlagzeuger. Er übt nicht, wir spielen einfach. Lediglich ein paar Tricks hat er sich von mir abgeguckt. Ich zeige ihm immer Aufnahmen von Leuten wie Gene Krupa, Buddy Rich, Elvin Jones oder Papa Jo Jones. Krupa hat optische Tricks in die Musik mit einfließen lassen. Diese Musik war Bewegung pur. Wenn man talentierten Kindern so etwas zeigt, verstehen sie das.

Haben Sie Ihre Kinder während des Lockdowns unterrichtet?

Ich habe es versucht. Es ist nicht so einfach. Ich habe mit Charly neun Stunden an seinen Mathematikaufgaben gesessen. Ich finde, ein Elfjähriger muss nicht neun Stunden am Tag Mathe pauken. Wenn er den Stoff nicht versteht, muss man so lange warten, bis er soweit ist. Jemand, der gut rechnen kann, ist nicht zwangsläufig intelligent – und umgekehrt. Denn die Logik in der Mathematik ist manchmal sehr verschlüsselt. Wer sagt denn, dass zwei plus zwei gleich vier sind?

Wären Sie enttäuscht, wenn Ihre Kinder mit schlechten Noten nach Hause kämen?

Das ist mir egal. Dem Charly sind Noten auch gleichgültig. Sein Musiklehrer sagte zu ihm, er würde vielleicht eine schlechte Note bekommen, wenn er nicht regelmäßig zum Unterricht erscheint. Da erwiderte Charly: "Na und!" Da kann man nichts mehr machen.

Waren Sie als Schüler auch so?

Ich hatte einen Freifahrtschein in Französisch. Mein Lehrer sagte zu mir: "Es wäre ganz gut, wenn du gar nicht kommst. Ich gebe dir sofort eine Sechs. Bist du damit einverstanden?" Ja klar, da hatte ich frei. Das könntest du heute nicht mehr machen, denn dann würden die Eltern zu einem Anwalt gehen. Meine Eltern haben das aber nicht gewusst.

Erkennen Sie sich in Charly selbst wieder?

Ich habe ja mehrere Kinder, wobei Charly das jüngste ist. Es kommt mir so vor, als sei er geklont. Ich war genauso ein Dickkopf wie er. Er erfindet immer etwas und hat nie Langeweile. Auch ich konnte mich als Kind gut beschäftigen.

Wollen Sie auch das neue Album live präsentieren?

Vielleicht zwei, drei Stücke davon. Das, was ich jetzt herausbringe, ist schon sehr speziell. Ein Klaviersolo kann ich natürlich nicht mit Band auf einer Open-Air-Bühne spielen.

Nehmen Sie Charly wieder mit auf Tour?

Auf jeden Fall. Mein Bassist Ira Coleman aus Amerika ist schon zweimal geimpft worden. Er wird hoffentlich kommen dürfen. Sandro Giampietro spielt die Gitarre. Und mein Teekoch ist auf jeden Fall auch dabei. Coole Sache!

Sollten private Veranstalter in Zukunft die Möglichkeit haben, nur geimpfte Besucher für Konzerte zuzulassen?

Das fände ich komisch. Manche können ja gar nicht geimpft werden. Und wenn ich nicht geimpft bin, darf ich vielleicht nicht auftreten. Ich weiß es auch nicht genau. Wie die Wissenschaftler, die wissen ja auch nicht alles.

Nach Ihrem Brief an Olaf Scholz wurden die Hilfen für Soloselbstständige korrigiert. Was möchten Sie dem Finanzminister bzw. der Bundesregierung sonst noch raten?

Ich könnte Olaf noch mehr Tipps geben, aber mir fällt gerade nichts ein. Ich habe aber einen Tipp für das Bildungsministerium: Schulkinder sollten zweimal in der Woche Dick & Doof-Filme gucken. Das wäre eine wichtige soziale Komponente, um das Zusammenleben zu sichern. Das ist mein voller Ernst. Von diesen Filmen lernt man, dass man das Leben so nehmen muss, wie es ist. Man darf sich selbst nicht so ernst nehmen. Und auch die Schule nicht, weil daraus dramatische Depressionen entstehen können.