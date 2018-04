Von Matthias Roth

Der Echo-Preis der deutschen Musikindustrie steckt schwer in der Krise, seit damit zwei Rapper ausgezeichnet wurden, in deren Texten offenbar antisemitisch motivierte Zeilen zu finden sind. Doch im Pop-Bereich wird der Echo-Preis - anders als der US-amerikanische Grammy - allein nach Verkaufszahlen und Chartplatzierungen vergeben. Keine Jury entscheidet hier über künstlerische Aspekte einer neuen Musikproduktion.

Von daher ist die Verleihung an Kollegah und Farid Bang durchaus konsequent im Sinne der Preis-Stifter: Wer am meisten mit seiner Musik verdient hat, bekommt als Sahnehäubchen auch noch den Preis der Musikindustrie obendrauf. Anders ist es in den Bereichen Klassik und Jazz, wo eine Fachjury auch über den künstlerischen Wert einer neuen Aufnahme entscheidet.

Allerdings gibt es auch beim Pop-Echo einen Beirat der Deutschen Phono-Akademie mit Sitz in Berlin, der über die Zulassung eines neuen Albums zur Preisvergabe entscheiden kann: Dieses Gremium hat offensichtlich vollkommen versagt, was nun weitreichende Konsequenzen nach sich zieht.

Igor Levit in Heidelberg. Foto: sv

Die Klassik-Preisträger revoltierten als erste gegen die diesjährige Auszeichnung: Das Notos-Streichquartett gab seine Prämie sofort zurück. Der eng mit den Heidelberger Frühling verbundene Pianist Igor Levit schloss sich an und twitterte später am Abend, der "vollkommen verantwortungslose, unfassbare Fehltritt" dieser Preisvergabe an die beiden Rapper sei auch "ein Ausdruck für den derzeitigen Zustand unserer Gesellschaft": "Antisemitischen Parolen eine solche Plattform und Auszeichnung zu geben, ist unerträglich", fügte der russisch-deutsche Künstler hinzu, der selbst jüdischer Abstammung ist. Er erhielt den Echo 2014 für seine Einspielung der späten Beethoven-Klaviersonaten.

Die Klassik-Preisträger revoltierten als erste gegen die diesjährige Auszeichnung: Das Notos-Streichquartett gab seine Prämie sofort zurück. Der eng mit den Heidelberger Frühling verbundene Pianist Igor Levit schloss sich an und twitterte später am Abend, der "vollkommen verantwortungslose, unfassbare Fehltritt" dieser Preisvergabe an die beiden Rapper sei auch "ein Ausdruck für den derzeitigen Zustand unserer Gesellschaft": "Antisemitischen Parolen eine solche Plattform und Auszeichnung zu geben, ist unerträglich", fügte der russisch-deutsche Künstler hinzu, der selbst jüdischer Abstammung ist. Er erhielt den Echo 2014 für seine Einspielung der späten Beethoven-Klaviersonaten.

Auch der Dirigent Enoch zu Guttenberg schickt seine Trophäe nach Berlin, und der Präsident des Deutschen Kulturrats, Christian Höppner, zieht sich aus dem Echo-Beirat zurück, der sich gegen den Ausschluss des umstrittenen Rapper-Albums entschieden hatte: Dies sei "ein Fehler" gewesen, so Höppner gestern.

Auch der Dirigent Enoch zu Guttenberg schickt seine Trophäe nach Berlin, und der Präsident des Deutschen Kulturrats, Christian Höppner, zieht sich aus dem Echo-Beirat zurück, der sich gegen den Ausschluss des umstrittenen Rapper-Albums entschieden hatte: Dies sei "ein Fehler" gewesen, so Höppner gestern.

Auch in Heidelberg gibt es Echo-Preisträger: 2015 wurde die Jugendinitiative des Heidelberger Frühlings mit dem Preis geehrt. Die Classic Scouts in Heidelberg seien Vorbild für die Klassik-Branche, die stark an Überalterung leide. Intendant Thorsten Schmidt ist entsetzt über die aktuelle Echo-Vergabe an die beiden Rapper: "Dass es überhaupt zu dieser Preisvergabe kommen konnte, ist ein Skandal. Denn in strittigen Fällen entscheidet ein Beirat, der hier befand, dass die künstlerische Freiheit in den Texten ,nicht so wesentlich übertreten’ würde. Ein Ausschluss sei nicht gerechtfertigt. Was muss denn passieren, damit ein Ausschluss gerechtfertigt ist?", sagt der Verantwortliche des Heidelberger Frühling auf RNZ-Nachfrage.

Aus der deutschen Pop-Branche meldete sich nach den Einwänden des "Toten Hosen"-Sängers Campino zuerst Peter Maffay zu Wort. Auch Marius Müller-Westernhagen gab auf Facebook bekannt, er würde seine sieben Echo-Trophäen zurückgeben: "Die Verherrlichung von Erfolg und Popularität um jeden Preis demotiviert die Kreativen und nimmt dem künstlerischen Anspruch die Luft zum Atmen. Eine neue Stufe der Verrohung ist erreicht."

Der Vorstandsvorsitzende des veranstaltenden Bundesverbandes der deutschen Musikindustrie, Florian Drücke, hat die Trophäe für das Rap-Album unterdessen als "Fehler" bezeichnet. In einem Brief an die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, schreibt er: "Wir entschuldigen uns ausdrücklich dafür - bei Ihnen und allen Menschen, deren Gefühle wir verletzt haben." Knobloch hatte die Auszeichnung als "verheerendes Zeichen" bezeichnet. "Wir als Vorstand haben das falsch bewertet und wollten uns an der falschen Stelle für die künstlerische Freiheit einsetzen", so Drücke.

Thorsten Schmidt bespricht den Fall inzwischen mit den Schülern, die sich beim Frühling für die klassische Musik engagieren und die stolz sind auf ihre Auszeichnung: "Wir diskutieren mit den Classic Scouts, welchen Weg wir gehen wollen. Eine alleinige Entscheidung des Intendanten wäre ein falsches Signal. Vielmehr geht es um den von mir stets einforderten ergebnisoffenen Diskurs."