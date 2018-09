Von Harald Raab

Frankfurt. "Die große Illusion" heißt eine Außenskulptur. Sie wurde von dem Künstlerduo Wolfgang Winter und Berthold Hörbelt speziell für das Dach des Frankfurter Kunstvereins entworfen. Sie wird bei der großen Sause zur Eröffnung des neuen alten Dom-Römer-Quartiers an diesem Wochenende eingeweiht.

Ein ironisches Fragezeichen oder Koinzidenz der Ereignisse? Denn die 35 Altstadthäuser, davon 15 totale Rekonstruktionen, sollen illusionieren, wie Frankfurt in der Innenstadt ausgesehen hat, bevor alliierte Bomber 1944 die ganze bürgerliche Butzenscheibenromantik in Schutt und Asche gelegt haben.

Die Chance für Rückbesinnung kam, als die Waschbetonmauern des Technischen Rathauses aus den 70er Jahren sanierungsbedürftig waren. Besser Abriss und auf den 7000 Quadratmetern die alten Häuser, Gassen und Plätze der im Zweiten Weltkrieg untergegangenen Altstadt aufleben lassen. So hat es der Stadtrat 2005 unter Führung der CDU und der Grünen beschlossen. Die Verbindung zwischen Dom und Römer wurde auf das historische Straßenniveau abgesenkt.

So konnte man den Königsweg der deutschen Kaiser und Könige wiedererstehen lassen. Auf einer mächtigen Betonplatte wurde das architektonische Ensemble nach alten Plänen errichtet. Die 20 Neubauten greifen die Stilelemente der Frankfurter Altstadt auf. Der Hühnermarkt mit dem Stoltze-Denkmal wurde zum Schmuckkästchen des Quartiers.

Zu besichtigen ist jetzt ein Luxusprojekt, Kosten von über 200 Millionen Euro, geplant waren 140 Millionen. Wer dort eine Wohnung erstehen will, muss bis zu 7000 Euro pro Quadratmeter hinblättern können. 200 Menschen sollen in den Genuss des anheimelnden Altstadtflairs kommen. 20 Geschäfte und Gastwirtschaften sind wohl mehr für den zu erwartenden Touristenstrom gedacht als für die Nahversorgung der Bewohner.

Denn das eine ist gewiss: Touristen aus Japan, China oder den USA bekommen genau das geboten, was sie sich bilderbuchmäßig unter einer mittelalterlichen deutschen Stadt vorstellen. Und ein Zweites ist ebenso sicher: Zur Beseitigung der akuten Wohnungsnot in der Mainmetropole mit ihren horrenden Mieten wird das Vorzeigequartier nichts, aber auch gar nichts beitragen.

Seit Jahren gehen die Wogen Frankfurter Diskussionseifers an dem in Europa zur Zeit größten Projekt dieser Art hoch. Was vor Jahrzehnten die Polen in Danzig oder Breslau mit dem Wiederaufbau historischer Bausubstanz geschafft haben, was in Berlin mit dem Wiedererstehen der Fassade des Stadtschlosses, in Dresden mit dem Glanz der historisch nachgebauten Frauenkirche entstand, was Potsdam mit der Rekonstruktion der Garnisonskirche noch vorhat, warum soll das nicht in der Bankenmetropole mit dem Spottnamen "Krankfurt" gelingen? Das Aufpolieren des Images der Stadt kann nicht schaden.

"Disneyland", "Fake-Ästhetik" oder "nostalgischer Fassadenzauber" - so tönt es aus den Reihen der Kritiker. Allen voran der renommierte Kasseler Architekturtheoretiker und Professor Philipp Oswalt. Er spricht vom "Ausdruck eines konservativen Zeitgeistes". Man tue immer so, als ob das der Wille des Volkes sei. Das sei aber gar nicht so. "Es handelt sich um ein Projekt der politischen Eliten." Man müsse sich immer fragen, was an diesem Ort angemessen wäre.

"Pikant" sei das Nostalgie-Projekt auch schon deswegen, weil der Anstoß zur historischen Rekonstruktion zuerst von dem rechten Ideologen Claus Wolfschlag gekommen sei. Oswalt argwöhnt: Vielleicht gehe es hier auch um einen bestimmten Begriff von Heimat, den die Rechte propagiere. Wolfschlag hatte in der Neonazi-Zeitschrift "Opposition in Deutschland" seinerzeit geschrieben: "Wer von Volk und Heimat reden will, kann von der Architektur nicht schweigen."

Egal, ob sich Städtebauexperten die Mäuler zerreißen. An diesem Wochenende wird in Frankfurt ausgiebig gefeiert. Stolze 1,5 Millionen Euro gibt die Stadt dafür aus. Höhepunkt des opulenten Altstadtfestes ist eine zwanzigminütige multimediale Drohnen-Show. 110 Quadrocopter schweben am Samstagabend 120 Meter über dem Main, zwischen Eisernem Steg und Untermainbrücke, und malen Sternbilder in den Himmel.

Für die Beleuchtung des Areals - damit auch ja nichts Böses passiert - sorgen 48 extra starke Großscheinwerfer. Da darf auch eine musikalische Großtat nicht fehlen. Es wird dazu ein eigens für den Anlass komponierter elektronischer Klangteppiche ausgebreitet.

Was würde der größte Sohn der Stadt Frankfurt, Johann Wolfgang von Goethe, zu dem Rausch aus Feierlaune und Nostalgie-Seligkeit sagen? Er wird nicht befragt werden können. Er wird vereinnahmt. Sein Porträt erstrahlt über der Stadt in der großen Lichtshow - neben einem anderen Symbol der Stadt, dem "Bembel", dem Apfelweinkrug, dem alle zusprechen können - ob Befürworter oder Gegner des Dom-Römer-Projekts.

Ein Prosit der Gemütlichkeit, und das alles typisch frankfurterisch.