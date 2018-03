Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Weniger ist manchmal mehr und der Konzentration durchaus förderlich. Pippa Goldschmidt, die erste gemeinsame Literatur-Stipendiatin der Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis und der Unesco City of Literature Heidelberg, liebt die Ruhe und Abgeschiedenheit des ehemaligen Kommandantenhauses auf dem Dilsberg. Seit 1. Februar lebt die 49-Jährige hier in einem Appartement, zum Schreiben zieht sie sich aber auch gerne in das ziemlich spartanisch eingerichtete Atelierhäuschen zurück - ohne Internetverbindung. "Jeden Morgen gehe ich spazieren. Die Landschaft ist wunderbar, und ich liebe die Wälder", berichtet sie mit strahlendem Lächeln. Bis Ende April hat sie noch viel vor, ihr Terminkalender ist voll. "Das Netzwerk der Unesco Cities of Literature ermöglicht einen großartigen Austausch und viele persönliche Kontakte", unterstrich Kulturamtsleiterin Andrea Edel gestern gegenüber der Presse.

Die Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis vergibt seit 1997 Stipendien für Künstler aus aller Welt; Sitz des eingetragenen Vereins ist Heidelberg. Jeweils drei Monate können Stipendiaten aus den Bereichen Bildende Kunst, Musik und Literatur im ehemaligen Kommandantenhaus auf dem Dilsberg wohnen und arbeiten. Über 60 Frauen und Männer aus aller Welt haben das seitdem genutzt, um neue kreative Impulse zu bekommen. Erstmals kooperiert dieses Jahr die Unesco City of Literature Heidelberg mit der Kulturstiftung. Der Andrang auf dieses Literatur-Stipendium war groß: Innerhalb kürzester Zeit gingen über das Netzwerk der Unesco-Kulturstädte - inzwischen 28 weltweit - zahlreiche Bewerbungen ein. Die Jury entschied sich für Pippa Golschmidt. Im Rahmen der neuen Kooperation wollen die Kulturstiftung und die Stadt Heidelberg künftig alle zwei Jahre im Frühjahr Literaten aus den Unesco Cities of Literature die Möglichkeit geben, im Kommandantenhaus zu arbeiten und dem Publikum in der gesamten Metropolregion ihre Arbeiten zu präsentieren. sal

Pippa Goldschmidt wuchs in London auf und lebt seit 2004 im schottischen Edinburgh, das ebenfalls 2004 zur ersten City of Literature gekürt wurde. "Da gibt es aber keinen Zusammenhang", schmunzelt die Autorin. Schreiben ist ohnehin ihre zweite Berufung, bis 2014 durchlief sie eine beachtliche Karriere als Astronomin. Mit Schwarzen Löchern und Weltraumforschung kennt sie sich aus, die Liste ihrer wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist lang. Die promovierte Astrophysikerin hat mehrere Jahre in der Forschung, in der Wissenschaftspolitik und bei der Weltraumbehörde gearbeitet. Ganz neu ist für Pippa Goldschmidt Heidelberg nicht, sie war vor Jahren bereits einmal hier zu einem kollegialen Austausch mit Forschern des Max Planck Instituts für Astronomie - "aber nur 14 Tage", schränkt sie ein.

Dass Pippa Goldschmidt ihren Forscherdrang gezügelt und sich ganz aufs Schreiben verlegt hat, ist erst wenige Jahre her. 2014/15 war sie "Fiction meets Science"-Fellow am Hanse-Wissenschaftskolleg Delmenhorst; hier konnte sie sich frei von akademischen Verpflichtungen auf ihre literarischen Ambitionen konzentrieren und dabei viele Anregungen aus anderen Disziplinen aufnehmen.

Ihr erster Roman "The Falling Sky" handelt von einer Astronomin, die glaubt, sie hätte Beweise, die der Urknalltheorie widersprechen. Das Buch schaffte es auf Anhieb auf den zweiten Platz beim Dundee International Book Prize. Inzwischen liegt es unter dem Titel "Weiter als der Himmel" auch auf Deutsch vor, übersetzt von der renommierten Autorin Zoë Beck.

Die Zusammenarbeit zwischen Autorin und Übersetzerin hat sich so gut bewährt, dass im März - also noch während Goldschmidts Residenz auf dem Dilsberg - ihr Erzählband "Von der Notwendigkeit, den Weltraum zu ordnen" herauskommt. Er enthält fantastische Kurzgeschichten über Naturwissenschaftler, also über Männer, die sich (zu sehr) und Frauen, die sich (zu wenig) wichtig nehmen. Außerdem hat Pippa Goldschmidt gerade ein Buchprojekt mit dem Titel "The Thought Women" abgeschlossen. Hauptfigur ist der österreichische Physiker und Wissenschaftstheoretiker Erwin Schrödinger, der 1935 mit seinem Gedankenexperiment "Schrödingers Katze" Wissenschaftsgeschichte in der Quantenphysik schrieb.

Pippa Goldschmidt ist eine sehr vielseitige Frau. Sie sieht sich als Autorin an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Fiktion, sie schreibt Gedichte ebenso wie Beiträge für ein Science-Fiction-Magazin. Als Dozentin unterrichtet sie Creative Writing und befasst sich mit "Scots", einem im schottischen Tiefland gesprochenen Dialekt und seinen Wurzeln. Derzeit schreibt sie an einem Essay, in dem die Britin mit deutschen Vorfahren berichtet, welche Erfahrungen sie bei der Beantragung der deutschen Staatsbürgerschaft gemacht hat.

Ihren Aufenthalt in Deutschland will Pippa Goldschmidt auch zum Reisen nutzen und sich in Offenbach auf die Spuren ihres Großvaters begeben. "Mein jüdischer Großvater war im Ersten Weltkrieg Soldat und musste Deutschland in den 1930er Jahren verlassen. Ich habe ihn nie kennengelernt. Der Wiedergutmachungsprozess ist noch nicht abgeschlossen", berichtet sie ganz sachlich.

Das Publikum wird bis Ende April immer wieder Gelegenheit haben, Pippa Goldschmidt kennenzulernen. Geplant sind u.a. Lesungen am 20. April im Haus Cajeth in Heidelberg sowie am 27. April im Kommandantenhaus Dilsberg.

Info: Termine und Infos auch unter www.cityofliterature.heidelberg.de