Von Heribert Vogt

Heidelberg. Kann denn Lüge Liebe sein? Um diese so brisante wie abgründige Frage dreht sich die quecksilbrig-pointenreiche Komödie "Die Lüge" des französischen Autors Florian Zeller, die bei der Premiere im Heidelberger Zimmertheater immer mal wieder das Tragische streifte, aber zugleich auch so komisch war, dass wieherndes Lachen der Zuschauer ein Begleiter durch diesen turbulenten Abend war.

Da ging in der Inszenierung und Bühneneinrichtung von Christian Schulz eine Zimmerschlacht über die Bühne, die als heitere Hölle des Ehegemetzels daherkam. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht nur nicht, sondern der muss offenbar auch mit sehr weitreichenden Folgen rechnen. Hier jedenfalls stellt ein kleiner Schwindel die Weichen für eine chaotische Achterbahnfahrt durch den Ehealltag, sodass man schon bald nicht mehr weiß, wo oben und unten, rechts und links, aber schon gar nicht, was Lüge und Wahrheit ist.

Ein Ehepaar der gediegenen Pariser Mittelklasse in seinem Wohnzimmer. Zum gemeinsamen Abendessen steht gleich ein weiteres, sehr nahestehendes Paar auf der Matte. Da liegt plötzlich ein unheilschwangeres Problem in der Luft, denn der befreundete Mann wurde in einer verfänglichen Situation mit einer anderen Frau gesehen. Wie damit umgehen - ansprechen oder verschweigen? Lügen oder die Wahrheit sagen. Verlangen Liebe und Freundschaft die totale Aufrichtigkeit, oder ist die schonende Lüge nicht geradezu ein Liebesbeweis?

Im Spannungsnetz dieses moralischen Dilemmas verheddern sich schließlich alle Beteiligten. So werden bald wahre Lügen und gelogene Wahrheiten in buntem Wechsel aufgetischt, was die Irrungen und Wirrungen immer noch weiter steigert. Mittendrin stellt sich die grundsätzliche Frage nach der Wahrheit: Kann man sie im unbändig wuselnden Leben, wie es auf dem großen Wandgemälde in Chagall-Manier von Gerlinde Britsch transportiert wird, überhaupt immer sagen?

Das dürfte im großen Ganzen schon an den vorherrschenden gesellschaftlichen Konventionen scheitern, zu denen eben auch die Ehe zählt, die zunächst noch nichts aussagt über das wahre heißblütige Liebesleben von Frau und Mann.

So entbrennt auch zwischen dem gastgebenden Ehepaar alsbald Streit: Rasant entwickeln sich aus harmlosen Bemerkungen, misstrauischen Nachfragen und offenen Verdächtigungen immer heftigere Gefechte, die mit dem feinen Wortflorett geführt werden. Auf wohl kalkulierte Nadelstiche folgen gezielte und gegenseitige Verletzungen, die an den Rand der Trennung führen. Aber wird diese am Ende durch Lüge oder Wahrheit verhindert?

Weibliche und männliche Strategien befeuern sich im ehelichen Hauen und Stechen wechselseitig. Winnie Ricarda Bistram, die als Typ an Marie Bäumer erinnert, spielt die gastgebende Alice zurückgenommen und mit weichen Zügen. Aber in ihrem sanften Mienenspiel können die offenen Augen auch rasch zu gefährlichen Schlitzen werden, sodass man Alice immer auch ein dunkles Geheimnis zutraut. Dagegen verkörpert Peter Volks-dorf ihren Gatten Paul mit offenem Visier. In seinem Gesicht geht die Post ab, darin spiegeln sich alle Kehrtwendungen, Überraschungen und Entgleisungen - was nicht immer den intelligentesten Eindruck hinterlässt. Bei aller verbaler Kraftmeierei und Abwiegelei kommt er doch gehörig ins Schleudern.

Ähnlich verzwickt geht es beim Gastpaar zu. Während Christian Schulz den lebenserfahrenen und sturmerprobten Verleger Michel darstellt, erscheint Yvonne Döring als glutäugige elegante Laurence (Kostüme: Katharina Andes), die scheinbar kein Wässerchen trüben kann - aber dieser Schein trügt erheblich. Da die Männer beste Freunde, die Frauen beste Freundinnen sind, mischen in diesem unübersichtlich kurvenreichen Salondrama auch noch die Geschlechtersolidaritäten kräftig mit. Die finale Erkenntnis: "Es ist wahr, dass nichts wahr ist."

Schließlich wird die zu Beginn bedrohliche Lüge sogar zu einer Art Schutzraum, der Zugehörigkeiten vor dem Zerfall retten kann. Da sind die Eheleute aus dem Paradies, wie es im chagallesken Ambiente andeutet ist, endgültig vertrieben. Vorbei die Zeiten, als es auf der einen Seite das gute wahre Paradies, auf der anderen Seite die böse Lügenhölle gab. Die wahre - gelogene - Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen.

Insgesamt ein so spritziger wie anspruchsvoller Theaterabend, der mit glänzender Dialogakrobatik und tollen Schauspielerleistungen zwei unterhaltsame Stunden bescherte.

Starker Applaus.

Info: www.zimmertheaterhd.de; Termine: vorerst bis Mitte November 2018