Die Freiheit der Pferde: Aktan Arym Kubat in seinem Film "Die Flügel der Menschen". Foto: Verleih Neue Visionen

Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Einst war der stille, gutmütige Mann, den hier alle Zentaur nennen, der Filmvorführer im dörflichen Kino. Jetzt arbeitet der Familienvater auf dem Bau, und aus dem Lichtspieltheater ist eine Moschee geworden. Die Filmdose, die Zentaur stets mit sich trägt, und das Plakat zu Tolomush Okeyevs Film "Der rote Apfel" wirken wie Reliquien einer vergangenen Zeit. Für den Mann mit den freundlichen Augen und dem warmen Blick sind sie zugleich sehr lebendige Erinnerungen an das Verlorene.

Wenn er seinem fünfjährigen Sohn Nurbedir bei laufendem Projektor ein Schattenspiel vorführt, erinnert das an die Frühzeit des Kinos. Der liebevolle Vater und gutherzige Ehemann ist aber auch ein Geschichtenerzähler. Von seiner gehörlosen Frau Maripa aufgefordert, mit dem Kleinen zu sprechen, damit dieser das Sprechen lerne, taucht er ein in die kirgisische Sagenwelt, um seinem Sohn den Mythos von Kambar Ata, dem Schutzpatron der Pferde, zu erzählen.

Er sei nicht so wie die anderen, sagt eine verwitwete Verehrerin zu Zentaur, der von Aktan Arym Kubat, dem Regisseur des Films "Die Flügel der Menschen", selbst gespielt wird. Das vorangestellte Motto zitiert ein kirgisisches Sprichwort: "Pferde sind die Flügel der Menschen." Für den gutgläubigen Zentaur beschreiben diese Worte auf naive Weise eine Realität und eine verloren gegangene Wahrheit. In ihr sind Menschen, Pferde und Natur im Einklang miteinander verbunden.

"Wir sind wie Fremde", beklagt er einmal die Seelenlosigkeit der Gegenwart. Um die Identität seines Volkes zu beschwören stiehlt er deshalb nachts heimlich die teuren, zu Statussymbolen gewordenen Pferde reicher Oligarchen, um ihnen die Freiheit zu schenken. Bereits in der Exposition des Films wird diese Konfliktlinie vorgezeichnet.

Sie scheidet die alte, mythische Welt von der neuen, modernen, in der Wohlstand und sogenannter Fortschritt leider auch zu unguten, gesetzlosen Machtverhältnissen geführt haben. Kubat zeichnet diese gesellschaftlichen Gegensätze in wenigen, markanten Strichen. Der dargestellte Mikrokosmos seines Films ist gleichwohl vielstimmiger. In ihm treffen nicht nur Tradition und Moderne aufeinander, sondern auch muslimische Missionare und russische Orthodoxie, Selbstjustiz und Volksgerichtsbarkeit.

Darüber hinaus erzählt der kirgisische Regisseur von zarten Liebesbanden, Eifersucht und den schädlichen Wirkungen von Gerüchten. Eingebettet in die Weite einer majestätischen Landschaft, steigert Aktan Arym Kubat die miteinander verzahnten Dramen fast unmerklich zur Tragödie.

Info: Heidelberg, Gloria-Kino: täglich um 17 Uhr.