Von Volker Oesterreich

War es so? Oder könnte es nur so gewesen sein. Bei der Lektüre von Emil Belzners 1969 erschienenem Roman "Die Fahrt in die Revolution" weiß man das nie so genau. Alles klingt ziemlich plausibel. Fast wie eine Reportage über Lenins Fahrt im verplombten Zug vom Schweizer Exil nach St. Petersburg. Das ist kein Wunder, schließlich war Belzner im Hauptberuf Journalist. Von 1946 bis 1969 leitete er die Feuilleton-Redaktion der RNZ. Nebenbei veröffentlichte er auch eine Reihe von Romanen, die heute weitgehend vergessen sind.

"Die Fahrt in die Revolution" ist sein wichtigster Titel, der in mehreren Auflagen erschien und für erhebliches Aufsehen sorgte. Der halb fiktive Roman beschreibt eine Etappe von Lenins Fahrt im April 1917. Die deutschen Militärs hatten den Revolutionär auf die Reise geschickt, um den Kriegsgegner Russland zu destabilisieren. Emil Belzner behauptet in seinem Buch, er sei als 16-jähriger Gymnasiast und Eisenbahnergehilfe in Rastatt auf diesen Zug gesprungen. Angeblich seien die Waggons doch nicht verplombt gewesen, sodass er Lenin und dessen Begleiter Karl Radek sowie Lenins Geliebter Inès Armand begegnen konnte. Bis Frankfurt habe er sich mit der illustren Reisegesellschaft unterhalten können.

Beschrieben wird das als ein sowohl politisches wie auch erotisches Bildungserlebnis über die Voraussetzungen der Oktoberrevolution. Was an Belzners Bericht Dichtung sein mag und was Wahrheit, bleibt bewusst nebulös. Den Wert des Buchs schmälert das aber nicht. Die ausführlichen Gespräche des Grünschnabels mit dem als "Dämon" bezeichneten Lenin wirken ebenso unwahrscheinlich wie die erotisch-schwülstige Faszination des Schülers für die wesentlich ältere Inès.

Andererseits will uns Belzner weismachen, zu diesem Zeitpunkt gar nicht so unerfahren gewesen zu sein - aus Gründen des Krieges. Da die Männer an der Front verheizt wurden, sei die holde Weiblichkeit in seiner Heimatstadt Bruchsal seinerzeit sexuell ziemlich ausgehungert gewesen. Deshalb hätten sie den Pennäler nur zu gerne in eroticis unterrichtet. Lenin und die Liebe sind zwei gleichgewichtige Einflusssphären im Roman. Belzner definiert sich deshalb auch als Zoon politikon und Zoon erotikon.

Große Bedeutung hat in der "Fahrt in die Revolution" außerdem das Thema Journalismus. Nicht nur wegen der immer wieder erwähnten Lektüre unterschiedlicher Zeitungen. Belzner beschreibt unter anderem auch seine Reportertätigkeit während der Rheinfahrt des greisen Hindenburg. Oder er lässt Karl Radek über das Genre der Nachrichten-Belletristik philosophieren. Eine Form, die Belzner für seinen eigenen Roman reklamiert und die einen Brückenschlag darstellt zwischen Publizistik und Kunst.

Wer in Antiquariaten ein wenig stöbert, findet das Buch bestimmt.