Ludwigshafen. (RNZ) Mit Anne Lenks mehrfach ausgezeichneter Inszenierung von Friedrich Schillers Drama "Maria Stuart" ist das Deutsche Theater Berlin an zwei Abenden auf den Pfalzbau-Bühnen zu Gast.

Maria Stuart, katholische Königin von Schottland, ist vor ihrem Volk geflohen, das ihr Auftragsmord an ihrem Gatten vorwirft. In England hofft sie bei ihrer Cousine, der protestantischen Königin Elisabeth, auf politisches Asyl, erhebt aber zugleich Anspruch auf ihre Krone, als deren rechtmäßige Erbin sie sich sieht. Sie wird gefangen genommen, Befreiungsversuche von jungen Rettern schlagen fehl. Doch Marias Glanz strahlt auch aus dem Kerker: Sie kann auf treue Anhänger zählen. Und sie weiß Frankreich an ihrer Seite.

Nach mehreren vereitelten Mordanschlägen auf Königin Elisabeth, die ihr angelastet werden, soll sie hingerichtet werden. In Elisabeths Beraterstab gehen die Meinungen auseinander, ein Versöhnungsversuch zwischen den beiden Königinnen scheitert krachend. Dennoch zögert Elisabeth, das Todesurteil zu vollstrecken, und fürchtet die Entscheidung in einem Duell, das keine Siegerin kennen wird.

Schillers "Maria Stuart" ist ein Ränkespiel im Geflecht von Politik, Religion, Liebe und Macht, dem alle Figuren unentrinnbar unterworfen sind. Anne Lenk macht in ihrer Aufführung aus der Not eine Tugend: Inspiriert von plötzlich allgegenwärtigen Videokonferenzen und Abstandsregeln entstand die Idee, wie auf einer Zoom-Oberfläche mit Kacheln zu arbeiten. Bühnenbildnerin Judith Oswald baute vor diesem Hintergrund ein "Blutgerüst" aus in sich abgeschlossenen Räumen in Neonpink, das den Handlungen etwas Schwebendes verleiht. Die Kostüme von Sibylle Wallum changieren stilistisch zwischen historisch und modern. In diesem faszinierenden Setzkasten spielt sich die Auseinandersetzung der beiden großen Antagonistinnen ab, zwischen Machstreben und Einsamkeit, verkörpert von Julia Windischbauer und Franziska Machens.

Info: Ludwigshafen, Freitag, 11., Samstag, 12. Februar, 19.30 Uhr, Pfalzbau-Bühnen. Karten von 23 bis 41 Euro unter Telefon 0621/5042558.