Von Heribert Vogt

Heidelberg. Jetzt fehlt den Assmanns eigentlich nur noch ein Preis - und der wird 2018 nicht vergeben. Aber schon im vergangenen Jahr erhielt das Forscherehepaar Aleida und Jan Assmann mit dem Internationalen Balzan-Preis eine Auszeichnung auf Nobel-Niveau, die mit 750.000 Schweizer Franken dotiert war. Geehrt wurden die beiden für die gemeinsamen Forschungen über das "kollektive Gedächtnis" als Voraussetzung religiöser und politischer Identitätsstiftungen.

Und nun also der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels am 14. Oktober zum Abschluss der diesjährigen Frankfurter Buchmesse an der so geschichtsträchtigen und Heidelberg verbundenen Stätte der Paulskirche.

Zwar ist der Friedenspreis "nur" mit 25.000 Euro verbunden, aber er ist doch die international publizitätsträchtigste und die national bedeutendste Kulturauszeichnung. Und er hat in der deutschen Öffentlichkeit eine ganz andere Durchschlagskraft als etwa der Balzan-Preis.

Mit dem Friedenspreis haben die Assmanns ein ganz neues Level bei ihren gerade in den letzten Jahren zahlreichen Ehrungen erlangt. Und erst zum zweiten Mal erhält ein Ehepaar diese Auszeichnung.

Im Jahr 1970 war sie die beiden schwedischen Friedensforscher Alva und Gunnar Myrdal gegangen. Der Börsenverein, die Dachorganisation des Buchhandels, gab die Entscheidung des Stiftungsrats am Dienstag bekannt. Demnach hat das Ehepaar ein zweistimmiges Werk geschaffen, "das für die zeitgenössischen Debatten und im Besonderen für ein friedliches Zusammenleben auf der Welt von großer Bedeutung ist".

Aleida Assmanns Forschungen zum kulturellen Gedächtnis ist es mitzuverdanken, dass Deutschland eine Erinnerungskultur hat, die weltweit als beispielhaft gilt. Die Kulturwissenschaftlerin versteht dies als Antwort auf den Holocaust. Nach dem "Historikerstreit" von 1986, bei dem es um die Frage der Einzigartigkeit des Genozids an den Juden ging, hat sich das Paar für den Bau des Berliner Holocaust-Mahnmals engagiert.

Angesichts der aktuellen Flüchtlingsdebatte plädiert Aleida Assmann in ihrem letzten Buch "Menschenrechte und Menschenpflichten" (2017) für einen neuen Gesellschaftsvertrag. Darin müssten die Menschenrechte, Werte wie Empathie und Solidarität sowie ein Kanon von Regeln für ein faires und respektvolles Zusammenleben von Einheimischen und Zugewanderten maßgebend sein.

Jan Assmann, bis zur Emeritierung 2003 Professor für Ägyptologie in Heidelberg, hat mit religionswissenschaftlichen Arbeiten und seinen Thesen zum Monotheismus für Furore gesorgt. Dessen Anfänge sieht er im Auszug der Israeliten unter Moses aus Ägypten. Damit sei in der Religion die Unterscheidung von "wahr" und "falsch" in die Welt gekommen - mit fatalen Folgen vor allem später im Christentum und im Islam.

Anders als bei den alten Ägyptern wurde im messianisch-heilsgeschichtlichen Glauben an den einen strengen Gott in dessen Namen gemordet. Mit der Problematisierung des Zusammenhangs von (monotheistischer) Religion und Gewalt hat Assmann eine heftige Debatte in der Wissenschaft ausgelöst. Assmann hat deutlich gemacht, dass er den Monotheismus nicht verdamme, sondern sich gegen religiös-dogmatischen Fundamen-talismus wende.

Auch wenn Aleida und Jan Assmann - übrigens beide Suhrkamp-Autoren - heute in Konstanz leben, so leuchtet doch Heidelberg mit dieser Vergabe des Friedenspreises intensiv. Beide Forscherpersönlichkeiten sind bis heute aufs engste mit der Neckarstadt verbunden. Sie haben hier nicht nur sehr große Teile ihres Lebens verbracht, sondern es scheint oft auch, als seien sie nie fortgezogen. So häufig sind sie nach wie vor in Heidelberg präsent.

So diskutierte die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann (71) beim letztjährigen Reformationsjubiläum in der Alten Aula denkwürdig mit zwei "Kirchenfürsten", dem EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm und dem inzwischen verstorbenen Karl Kardinal Lehmann.

Der Ägyptologe und Kulturtheoretiker Jan Assmann, der am 7. Juli 80 Jahre alt wird, sprach noch Anfang 2018 im Heidelberger Deutsch-Amerikanischen Institut bei der Vorstellung seines neuen Buches "Totale Religion"über die diesbezüglich drohende Gewalt. Und im vergangenen Herbst hielt er in der Neuen Universität den Vortrag "Heliopolis - Memphis - Theben. Ägypten als geistige Lebensform".

Bei dieser Gelegenheit verglich Assmann übrigens seinen jetzigen Wohnort Konstanz mit dem über viele Jahrzehnte inhalierten Heidelberg: Nach seinem Eindruck seien Universität und Stadt am Bodensee bei weitem nicht so symbiotisch miteinander verwachsen, wie dies am Neckar der Fall sei.