Heidelberg. (voe) Als "Statement gegen die zunehmende Marginalisierung von Kultur in vielen europäischen Ländern und für die Solidarität mit bedrohten Künstlerinnen und Künstlern" hat Heidelbergs Intendant Holger Schultze die Verleihung des Preises des Internationalen Theaterinstituts (ITI) an den ungarischen Schauspieler und Regisseur Viktor Bodó bezeichnet. Geehrt werde ein "herausragender europäischer Regisseur, für den internationale Kooperation auf Augenhöhe selbstverständliche Praxis", sagte Schultz nach der letzten Vorstellung von Bodós Brecht-Inszenierung "Der gute Mensch von Sezuan" im Marguerre-Saal.

Mit Bodó hat das deutsche ITI-Zentrum einen Regisseur ausgezeichnet, der seit gut einem Jahrzehnt auch einem größeren deutschsprachigen Publikum durch Produktionen an den Bühnen in Graz, Basel, Hamburg oder Heidelberg bekannt geworden ist, in Ungarn aber kaum mehr Arbeitsmöglichkeiten hat.

Mit dem Heidelberger Theater verbindet Bodó eine mehrjährige künstlerische Zusammenarbeit: Vor fünf Jahren sorgte er mit seiner Inszenierung von Alfred Jarrys anarchischem Stück "König Ubu" für überregionales Aufsehen, und auch seine Sicht auf die Romanadaption "Fahrenheit 451" begeisterte 2015 das Publikum. Der Regisseur steht laut Schultze für einen umfassenden internationalen Ansatz in der Theaterarbeit, der sowohl die Auswahl der Stoffe einschließt wie auch die Mehrsprachigkeit ihrer Präsentation.