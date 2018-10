Ein Expeditionstrupp von Archäologen der Zukunft verwandelt sich in den Ruinen von Bonn in die gespenstische Entourage von Helmut Kohl (von links): Martin Weigel, der Bühnenmusiker Karsten Süßmilch, László Branko Breiding und Matthias Breitenbach in der Uraufführungsinszenierung des Lukas-Bärfuss-Stücks "Der Elefantengeist". Im Hintergrund die Überreste des Kanzlerbungalows. Foto: Christian Kleiner

Von Volker Oesterreich

Mannheim. Der schwarze Riese ist wieder da. Nein, Altkanzler Helmut Kohl ist nicht auferstanden aus seinem Grab in Speyer, er geistert als Phantom über die Bühne des Nationaltheaters Mannheim. Zum Saisonstart des neuen Schauspiel-Intendanten Christian Holtzhauer hat der Schweizer Dramatiker und Bestseller-Autor Lukas Bärfuss eine subversiv-utopische Vision darüber zu Papier gebracht, wie ein Archäologen-Trupp der Zukunft auf die untergegangene Bonner Republik und deren sechsten Kanzler blicken könnte.

Helmut Kohls Name wird in dem stringent gebauten Auftragswerk "Der Elefantengeist" nie genannt, aber als pfälzer Bub, unumschränkter Herrscher, subtil lavierender Machtmensch, Spendenempfänger, jovialer Bimbes-Verteiler und schließlich vom Chefposten geschasster Potentat ist der "Kanzler der Einheit" überaus präsent. Auch seine privaten Katastrophen klingen an - vom Suizid der ersten Ehefrau Hannelore bis zum Zerwürfnis mit den beiden Söhnen.

Der Mantel der Geschichte weht an diesem zweieinhalbstündigen Abend unübersehbar, obwohl er nirgends am Nagel hängt. Mythische Bühnennebel wabern vom unsichtbaren Rheinufer empor, ein Haufen dunkelbrauner deutscher Muttererde verheißt im symbolträchtigen Bühnenbild der Ausstatterin Sabine Kohlstedt nichts Gutes.

Und auf den ramponierten Resten des Kanzlerbungalows scheint ein pharaonischer Fluch zu lasten. In dieser düsteren Atmosphäre, in der auch noch von der Abhängigkeit finanzstarker Profiteure des NS-Regimes die Rede ist, werden die Archäologen vom Kohl-Virus infiziert, allen voran der Expeditionsleiter Dr. Matthias (Matthias Breitenbach). Nach und nach verwandelt sich die gesamte Truppe zu Zombies der 1980er und 1990er Jahre. Das mächtige graue Rüsseltier, das Kohl bekanntlich zu seinem Maskottchen erkoren hatte, ist ebenso präsent wie die Urgewalt der Fama aus der antiken Mythologie, deren Gerüchteküche unaufhörlich brodelt, Verschwörungstheorien inklusive.

"Das zwanzigste Jahrhundert", analysiert Dr. Jacques (Jacques Malan), "war nicht nur, was die Politik betrifft, die gewalttätigste, blutigste und wahnhafteste Ära dessen, was wir Menschheitsgeschichte nennen", dieses Jahrhundert sei auch "eine ungeheuer freudlose Zeit" gewesen - eine Zeit der "Vulgarität", in der die Menschen ihre Freunde, die Tiere, durch Zerkleinerungsmaschinen gepresst und gegessen hätten. Damals hätten sie sich in steinerne Wohnblöcke einpferchen lassen, die auch noch gestunken hätten, weil sie, je nach Jahreszeit, beheizt oder gekühlt werden mussten. "Ein blutiges, graues Dasein fristeten jene Menschen." Die tiefen Bläserklänge der beiden Bühnenmusiker Karsten und Rainer Süßmilch wirken wie Ausrufezeichen hinter all diesen geschichtsfatalistischen Bemerkungen.

Es ist eine poetische Polemik, die Lukas Bärfuss da geschrieben hat. Er erliegt nie der Gefahr, in eine vordergründige Sketchparade zu verfallen. Sandra Strunz nimmt das Raunende, das Mythisch-Dunkle des Stoffs sehr ernst. Die Regisseurin verhält sich durch und durch werkgetreu und beweist bei den teils tänzelnden Auftritten ihres vorzüglichen siebenköpfigen Ensembles ein feines choreografisches Gefühl. Videoschnipsel oder Großbildprojektionen aus einer Live-Kamera hat sie nicht nötig. Im Grunde ist es eine durch und durch konservative Regie-Attitüde, mit der sich Sandra Strunz dem großen Konservativen aus Ludwigshafen-Oggersheim nähert. Zugleich hat sie auch ein Händchen für den parodistischen Witz - vor allem bei jener Bravournummer, bei der Johanna Einworth als traurig-aufgedrehte Kanzlergattin vorne an der Rampe trällert. Im rosa Kostüm und mit blonder Betonfrisur sieht sie aus wie eine verzweifelt lächelnde Hannelore Kohl, dabei ist Johanna in der Bühnenwirklichkeit die Ehefrau des "kohlossalen" Expeditionsleiters. Dessen Götterdämmerung vollzieht sich nach bekanntem Muster. Nach Spendensumpf, Ehrenwort und Verrat merkelt sich mit Dr. Viktoria (Viktoria Miknevich) eine sachlich-kühle Wissenschaftlerin an die Macht. Und wer will, der assoziiert bei der im Hintergrund stumm verharrenden schwarzen Witwe Kohls zweite Ehefrau Maike.

Die starken Bilder des Abends werden in Erinnerung bleiben. Nachinszenierungen dürften nicht lange auf sich warten lassen.

Info: nationaltheater-mannheim.de