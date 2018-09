Sie waren lange von der Bildfläche verschwunden. Braucht die Familie jetzt wieder Geld?

Chico Bouchikhi: Wer braucht das nicht? (lacht) Aber im Ernst, wir brauchen eher wieder die alte, positive Energie, die bei den Auftritten damals entstanden ist. Und wir brauchen das Feedback unseres Publikums, das hat allen gefehlt. Über 25 Jahre haben wir nicht gemeinsam musiziert. Es wird Zeit, mit meinen Brüdern und Schwägern, den alten Bandmitgliedern, wieder loszulegen.

Hintergrund GIPSY KINGS Evergreens wie "Bamboleo", "Volare" oder "Baila Me" haben die Musikantenfamilie Reyes in den 1980er-Jahren unter dem Namen Gipsy Kings in die internationalen Charts katapultiert. Die pechschwarzen Locken sind inzwischen ergraut, das Leben auf Tournee und juristische Streitereien um den Bandnamen haben ihre Spuren hinterlassen. Wenn sie aber nach langer Abwesenheit von der Bühne jetzt wieder ihre Gitarren ergreifen, zünden die leidenschaftlichen Klänge wie eh und je. Gründungsmitglied Chico Bouchikhi spielte lange bei den Gipsy Kings, hat jetzt aber seine eigene Gruppe namens The Original Gipsys formiert. Er und die jetzigen Rückkehrer Patchaï, Canut und Paul Reyes würden sich eigentlich gerne wieder den alten und eingeführten Namen Gipsy Kings geben. Sie scheiterten aber jüngst in einem Prozess gegen die Plattenfirma. Sie besitzt alle Rechte an dem Namen und kann damit eine andere Band auf Tour schicken. (gol)

Sie haben einige Hits, aber reicht das für ein abendfüllendes Programm?

Hallo, was für eine Frage. Wir spielen natürlich die großen Erfolge, aber es gibt auch eine Menge ganz neuer Titel. Es sind ja zwei Jahrzehnte vergangen und in dieser Zeit sind x Alben erschienen. Ich verspreche Ihnen große Überraschungen bei den zweistündigen Konzerten, bei denen mehr als ein Dutzend Leute auf der Bühne agieren, allein zehn Gitarristen und Sänger. Dieser dynamische Energieaustausch mit dem Publikum wirkt wie ein Jungbrunnen für alle Beteiligten.

Ist es nicht schwierig, so viele Musiker unter einen Hut zu bringen?

Das ist bei uns einfach. Wir brauchen keine große Organisation, die Musik ist der rote Faden. Aber kein Konzert gleicht dann dem anderen. Sobald die Technik funktioniert, laufen die Emotionen auf der Basis von Intuition und Improvisation. Wir kennen uns wirklich schon sehr, sehr lange. Heute genügt ein Blick zum Nebenmann, und der fühlt automatisch wie es weitergeht. Wir proben auch nie, das brauchen wir einfach nicht.

Wie würden Sie Ihr Musikgenre bezeichnen?

Wir spielen keine reine Folklore und auch keinen puren Pop. Wir machen Gipsy-Rock mit wuchtigem Schlagzeug und Perkussion. Die Basis aber bleiben Flamenco und Rumba, unsere katalanischen Wurzeln.

Sie haben mit vielen bekannten Künstler zusammengearbeitet. Gibt es einen Traumpartner für eine Studiosession?

Zwei gibt es, aber davon kann ich wirklich nur träumen. Mick Jagger und Tina Turner. Ich denke nicht, dass es jemals ein gemeinsames Lied geben wird. Leider, denn ich bin ein großer Fan.

Sie mussten nach einem Rechtsstreit mit Familienmitgliedern Ihren Namen in The Original Gipsys ändern. Ein Teil der ehemaligen Gipsy Kings darf sich aus juristischen Gründen aber weiterhin so nennen und ebenfalls auf Tour gehen. Ärgert Sie das?

Wir sind zu viert, somit denke ich, sind wir auch das Original. Nur die Marke ist deponiert bei den Anwälten und Plattenfirmen, die sie für sich beanspruchen. Aber das stört uns überhaupt nicht mehr.

Ganz ehrlich?

Absolut, denn erstens kommt es nicht auf das Cover eines Buches an, sondern auf seinen Inhalt. Und zweitens sind die Streitereien Geschichte und abgehakt. Und sobald sich die anderen wieder bei uns melden, können wir gerne ein Glas zusammen trinken.

Info: The Original Gipsys spielen am Donnerstag, 4. Oktober in der Liederhalle Stuttgart und am Samstag, 6. Oktober, in der Jahrhunderthalle Frankfurt, Beginn jeweils 20 Uhr. Karten von 57,90 bis 87,90 Euro beim RNZ-Ticketservice.