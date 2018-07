Von Katharina Eppert

Heidelberg. Ein Schelm, wie er im Buche steht, den hatte Daniel Kehlmann nach Heidelberg gebracht. Nicht nur in Form seines gedruckten Erfolg-Romans, das den Dreißigjährigen Krieg durchstreift. Kehlmann selbst sprach aus Tyll. Oder Tyll aus Kehlmann? Im Deutsch Amerikanischen Institut (DAI) waren die rund 470 Besucher ganz Ohr, als der Bestsellerautor das Kapitel des Winterkönigs (Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz, daher bedeutend für Heidelberg) vorlas. Zuvor aufgeschlagene Tyll-Exemplare - wollten doch manche Zuhörer Zeile für Zeile mitlesen - wanderten schnell wieder in die Handtasche.

Man gab sich den Worten des Literaten hin, der Narrenfigur Tyll Ulenspiegel und dem Dreißigjährigen Krieg - ein schwer verdaulicher Stoff, der in Kehlmanns wortgewandtem Narrenkorsett aber erstaunlich viel Luft zum Atmen lässt - und zum Lachen. Er liest: "Gott, wie das stinkt", hatte der König gesagt. "Schlimm", hatte der Narr geantwortet. "schlimm, schlimm, schlimm. Solltest dich waschen, Winterkönig".

Krieg, Gestank, (fehlender) Respekt, Macht, Pest: das sind die großen Themen im Tyll. "Wer da durchkommt, hat Einiges erlebt - wenn er überlebt", scherzte DAI-Chef Jakob Köllhofer. Und doch liegt Kehlmanns Augenmerk auf dem Thema Menschlichkeit, das er selbst in ein so düsteres Kapitel wie den Dreißigjährigen Krieg eingepflanzt hat. Der Vagant und Schausteller Tyll Ulenspiegel, der optisch eher an einen Horrorclown erinnert, ist jener Mittler der Humanität: "Nicht die Augen schließen", sagte der Narr. "mach ich nicht", sagte der König. "Sei still", sagte der Narr, und der König fragte sich, ob er es durchgehen lasen durfte, Narrenfreiheit hin oder her, das ging zu weit."

Ohne Tyll wäre der Geschichtsstoff trocken und schwerlastig, um nicht zu sagen lästig. Und trotz Sprachwitz und satirischer Aufarbeitung geht es bei Kehlmann eben nicht um den bekannten Till Eulenspiegel (auch Dil Ulenspiegel oder Dyl Ulenspegel genannt), auch wenn der Roman den verwandten Namen Tyll trägt und der Buchumschlag eine Gauklermaske ziert.

Die Idee, sich mit dem Dreißigjährigen Krieg literarisch zu beschäftigen, habe Kehlmann schon länger gehabt: "Ich habe bereits drei Jahre an meinem Roman geschrieben, bis meine Verlegerin sagte: ,Bekommst du den noch dieses Jahr zum 400. Jubiläum fertig? Daraufhin fragte ich: Welches Jubiläum? Und klar: Dann habe ich mich beeilt mit dem Tyll." Ein halbes Jahr nach dem Jubiläum wäre ein Roman, der den Dreißigjährigen Krieg behandelt, etwas spät, schmunzelt Kehlmann.

Überhaupt war der deutsch-österreichische Schriftsteller, der nach eigenen Worten immer wieder gerne nach Heidelberg kommt, gut aufgelegt; kam im legeren Shirt mit Jackett und Turnschuhen und behielt auch bei der drückenden Hitze im ausverkauften DAI einen kühlen Kopf. Die aufgestellten Ventilatoren sorgten für etwas Abkühlung in den ersten Reihen, wobei auch im Publikum immer wieder Fächer wackelten. Und obwohl es im Anschluss an die einstündige Lesung keine klassische Diskussionsrunde gab - "keine Fragen!", bat Köllhofer - durfte jeder Besucher dann doch noch seine ganz persönliche Frage an Daniel Kehlmann stellen, während dieser tapfer seine Romane signierte.

Kein Wunder, dass sich im Nu eine riesige Warteschlange zur Bühne bildete.