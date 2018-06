Von Heribert Vogt

Heidelberg. "Der dumme Bürger, meine Herren - und der Bürger in Deutschland, ich weiß nicht, wie es anderswo ist, ist strohdumm!" Das sagte der hoch angesehene Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, 1960 bei einer Diskussion seiner Partei. Und er unterstrich aufgrund von Umfragen, "wie dumm die Bevölkerung ist, sie ist entsetzlich dumm". Dieser Passus findet sich am Ende des Buchs "Die Deutschen. Eine Autobiographie. Aufgezeichnet von Dichtern und Denkern", mit dem der in Heidelberg lebende Mittelalter-Historiker Johannes Fried im DAI zu Gast war.

Der vormalige Professor der Universität Frankfurt greift damit in die schon seit Längerem anhaltende Debatte um die gebrochene deutsche Identität ein. In der minutiösen Darstellung Frieds erscheinen die Deutschen weniger als stolzes "Volk der Dichter und Denker", sondern vielmehr als problematisches Volk der Dummen und Denker.

Denn Fried räsoniert schließlich: "War es das, was die Deutschen prägte, politische Dummheit? Ihre Dichter und Denker lassen es befürchten. Mancher sprach es offen aus. Doch welcher Gott vermöchte gegen Dummheit erfolgreich zu kämpfen! Die Deutschen pflegten sie und pflegen sie noch."

Der Autor versammelt ein umfangreiches Tableau von Stimmen über die Deutschen, das sich durch die Jahrtausende zieht, von Tacitus’ "Germania" bis in die Gegenwart, in der dumpfer Nationalismus - Stichwort: Donald Trump - auch in Deutschland wieder auf dem Vormarsch ist. Was den kritischen Stimmen bei Fried entspricht. Denn in seinem Buch urteilen deutsche Geistesgrößen wie Walther von der Vogelweide, Luther, Schiller, Brecht oder Walser nicht nur ernüchternd über das eigene Land, sondern mitunter geradezu vernichtend wie etwa Adenauer: Die Deutschen erscheinen als "grobes Volk ohne Nationalcharakter, ein Land von Kulturadepten".

Schon Frieds Einleitung beginnt folgendermaßen: "‚Wir Deutschen sind von gestern.‘ Ein Volk von gestern? Es war der betagte Goethe, der so sprach." Und damit meinte Letzterer auch weite Teile des Geisteslebens hierzulande. Zum Beispiel Philosophie und Bühnenkunst attestierte er Rückständigkeit. Ähnlich urteilte Friedrich Nietzsche: "Die Deutschen seien von vorgestern und übermorgen, nur nicht von heute."

Aber: "Solch unzeitgemäßes Reden war man von diesem Philosophen gewohnt. Es überzeugte keinen Zeitgenossen. Zum Nachdenken brachte es ihn schon gar nicht."

Besonders eindrucksvoll ist Friedrich Hölderlins herbe Klage in seinem Briefroman "Hyperion": "So kam ich unter die Deutschen. Ich forderte nicht viel und war gefasst, noch weniger zu finden. (…) Barbaren von alters her, durch Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer geworden, tiefunfähig jedes göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mark zum Glück der heiligen Grazien, in jedem Grad der Übertreibung und der Ärmlichkeit beleidigend für jede gutartige Seele, dumpf und harmonielos, wie die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes. (…) ich kann kein Volk mir denken, das zerrissner wäre, wie die Deutschen."

Ein Volk der Dummen und Denker?

"Zerrissen" ist auch ein passender Ausdruck für die zahlreichen, zum Teil extrem nationalistischen Strömungen in der deutschen Literatur, die Fried durch die Jahrhunderte benannte. Oft wandten sie sich gegen den Erzfeind Frankreich, später gegen England und begleiteten auch die beiden Weltkriege. Dabei ist das Deutsche für den Historiker eine völlig unklare Angelegenheit: "Die Anfänge der ‚deutschen‘ Geschichte oder genauer, die deutsche Vorgeschichte: Wanderungen über Wanderungen, transgentile Familienverbände allenthalben, ein Völker- und Kulturgemisch im ‚melting pot‘ abendländischer Weltgeschichte; so sollte es bis zur Stunde bleiben."

In Carl Zuckmayers Drama "Des Teufels General" zieht dieser Schriftsteller vom Rhein seine Abstammungslinien bis zu Beethoven und Matthias Grünewald so: "Das waren die Besten, mein Lieber. (…) Weil sich die Völker dort vermischt haben. Vermischt - wie die Wasser aus Quellen und Bächen und Flüssen, damit sie zu einem großen, lebendigen Strom zusammenrinnen. Vom Rhein - das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das ist Rasse." Die Botschaft laut Fried: "Hochkultur verlangt Vermischung".

Aber sie dringt in der heutigen Weltlage des grassierenden Nationalismus kaum durch. Allerdings sollte man auch vor der eigenen Tür kehren. So verwies der Historiker auf das unrühmliche Heidelberger Manifest vom 17. Juni 1981, in dem deutsche Hochschulprofessoren vor der "Unterwanderung des deutschen Volkes" und der "Überfremdung" der deutschen Sprache, der Kultur und des "Volkstums" warnten - ein Vorläufer der späteren gewalttätigen Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. Das Buch endet mit einem Zitat Frank Wedekinds: "Der Nationalismus ist der Feind der Menschheit."

Info: Johannes Fried: "Die Deutschen. Eine Autobiographie". Verlag C.H. Beck, München 2018. 400 S., 18,95 Euro.