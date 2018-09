Von Heribert Vogt

Frnkfurt am Main. Früh ihre Frau gestanden hat Charlotte von Stein, die man zumeist aus dem Verhältnis zu dem Klassiker Johann Wolfgang von Goethe kennt. Dabei handelte es sich um eine Mischung aus Liebesbeziehung, Freundschaft und Musenverbindung.Einer größeren Öffentlichkeit wurde die Weimarer Hofdame durch den Welterfolg von Peter Hacks’ Bühnenwerk "Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe" aus dem Jahr 1976 bekannt. Bei der intimen Ausstellung "Nie standen die Frauen an ihrem gehörigen Platze …" im Freien Deutschen Hochstift Frankfurt sagte Direktorin Anne Bohnenkamp-Renken nun etwas streng und augenzwinkernd: "Goethe muss draußen bleiben." Denn hier soll Charlotte von Stein (1742-1827) einmal selbst als zentrale Figur des Weimarer Lebens hervortreten.

Als Frau des herzoglichen Oberstallmeisters Josias von Stein hatte sie zwar auch die traditionell weiblichen Rollen zu übernehmen, aber ihr Betätigungsfeld reichte weit darüber hinaus. So war sie literarisch gebildet und trat als Autorin hervor, verfasste Dramen, Erzählungen und Gedichte, frönte dem Zeichnen, der Musik sowie der Botanik und interessierte sich für Gesteinskunde, Astronomie, Philosophie oder auch das Zeitgeschehen.

Der Ausstellungstitel ist ihrem Stück "Die zwey Emilien" entnommen, in dem sich folgender Passus findet: "Nie standen die Frauen an ihrem gehörigen Platze, weder nach der Ordnung der Natur noch nach dem Vertrag der gesellschaftlichen Einrichtung. … Einmal sind wir alles und bald darauf nichts. Aber ich habe eine Männerseele und will auf keine Art Fesseln tragen."

Johann Ehrenfried Schumann (nach Georg Melchior Kraus): Goethe mit Silhouette, 1778. Foto: Freies Deutsches Hochstift

In Weimar war Charlotte von Stein mittendrin: Sie war Hofdame der Herzoginmutter Anna Amalia (bis 1764), enge Vertraute der jungen Herzogin Louise, befreundet mit Herzog Carl August, Christoph Martin Wieland, Caroline und Johann Gottfried Herder, Charlotte und Friedrich Schiller sowie vor allem mit dem Dichter und Langzeitvertrauten Carl Ludwig von Knebel.

Bereits als Sechzehnjährige wurde sie Hofdame und heiratete später den Stallmeister Josias von Stein, der vielfältige berufliche Verpflichtungen am Hof hatte, sodass sich die Eheleute nicht so häufig sahen. Ihre Verbindung war keine Liebesheirat, Josias war eher eine gute Partie. Bis zu dessen Tod 1793 pflegte Charlotte ihn lange Zeit.

Aber: "Goethe muss draußen bleiben" - das stimmt in dieser von Joachim Seng kuratierten Ausstellung nicht so ganz. Gleich zu Beginn geht es um die Beziehung zwischen dem großen Dichter und Charlotte. Und da findet sich auch das Leitmotiv der gesamten Darbietung, nämlich die Silhouette. Denn bei der ersten Begegnung der beiden spielte die damalige Leidenschaft, sich mit Silhouetten zu beschäftigen und daraus das Wesen der Menschen zu erschließen, eine wesentliche Rolle.

So betrachtet am Eingang der junge Goethe sinnend die Silhouette einer Frau. Und in der Schau selbst ist Goethes für Charlotte geschriebenes Italienisches Reise-Tagebuch von 1786 ein selten gezeigtes Exponat.

Aber auch der Ausstellungsbesucher begegnet Charlotte von Stein eher in der Art einer Silhouette, denn sie bleibt doch eher schemenhaft. Das beginnt schon damit, dass es kein wirklich gesichertes Bild von ihr gibt. Die präsentierten Portraits stellen sie nur möglicherweise dar.

Und dann spiegelt sich ihr Leben vor allem in den Briefen Goethes. Dennoch wird mit Dichtungen und Briefen das Bild einer Frau gezeichnet, die sich zur Mentorin einer jüngeren Frauengeneration im klassischen Weimar entwickelte.

Dargeboten wird vor allem auch ihr literarisches Werk, von dem zu Lebzeiten nur die Komödie "Die zwey Emilien" erschien, zunächst jedoch anonym und dann mit der Autorschaft Schillers versehen. Ihre anderen Stücke wurden erst postum veröffentlicht, die Schauspiele "Rino" und "Dido", danach die Komödie "Neues Freiheitssystem oder Die Verschwörung gegen die Liebe".

Kurator Seng kam dann auf das beliebte Thema Goethe und die Frauen zu sprechen. Dazu gehört ja auch das Zusammentreffen mit Marianne von Willemer in Heidelberg vor gut 200 Jahren. Aber Charlotte sticht doch aus ihren Geschlechtsgenossinnen heraus. So erscheint sie in aller Regel als respektierte "Frau von Stein".

Auch ist sie älter als Goethe, und als dieser nach Weimar kommt, hat sie bereits sieben Kinder geboren, von denen vier Mädchen verstorben sind. Dennoch war sie nicht von der ihr oft attestierten Kühle, sondern hatte viel Humor, zudem eine "sympathische Bosheit" der satirischen Art - nicht zuletzt gegenüber Goethe. Sie war zwar keine frühe Feministin, aber sie hat doch gegen die damalige Rolle der Frau aufbegehrt, vor allem mit ihrem Schreiben.

Diese Ausstellung ist eine Übernahme aus Weimar, wo sie 2017 zum 275. Geburtstag Charlotte von Steins zu sehen war. Allerdings wurde sie für Frankfurt neu konzipiert und durch hauseigene Exponate ergänzt.

Direktorin Anne Bohnenkamp-Renken erläuterte, dass man 2018/19 auf Kooperationen mit Partnern setze. Denn derzeit entsteht im Nachbargebäude von Goethe-Haus und Hochstift das Deutsche Romantik-Museum, das voraussichtlich 2020 starten wird.

Info: www.goethehaus-frankfurt.de; 29. August bis 28. Oktober. Vorausbesichtigungen im Rahmen des Frankfurter Museumsuferfestes mit der Schauspielerin Katharina Schaaf am 26. August um 14.30 und 15.30 Uhr.