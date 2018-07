Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Das Video-Tagebuch zu Beginn des Films stammt von einem amerikanischen Touristen. Es erzählt von der "dunklen Zeit" der sogenannten "Sonderperiode" auf Kuba. Als in den 1990er Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion wichtige Handelspartner und Geldgeber wegfallen, kommt es in dem sozialistischen Inselstaat zu einer Wirtschaftskrise. Diese wird verschärft durch das Embargo der USA. Die Energieversorgung wird rationiert, die Lebensmittel sind knapp und viele Menschen in der Folge unterernährt. Zwar appelliert der Commandante Fidel Castro über das Radio an den Durchhaltewillen der Kubaner, doch der Unmut in der Bevölkerung wächst.

Dieses von Armut und Mangel bestimmte gesellschaftliche Klima bildet den Hintergrund von Jhonny Hendrix Hinestrozas Film "Candelaria - Ein kubanischer Sommer". Gegen die Erwartung hat der kolumbianische Regisseur diesen in eine warme Farbigkeit getaucht, um in Cinemascope (!) von einem alten, verarmten Ehepaar zu erzählen. Während die Titelheldin Candelaria (Verónica Lynn) in einer Wäscherei arbeitet und in einer Bar tieftraurige Lieder über die "Qualen des Lebens" singt, ist ihr hustender Mann Victor Hugo (Alden Knight) Vorleser in einer Zigarrenmanufaktur. Mit ihren gebrechlichen Körpern und verwelkten Gefühlen haben sich die beiden Alten in einer Gewohnheitsdistanz zueinander eingerichtet. Abends halten sie bei Kerzenschein "unfreiwillige Diät" und spielen Karten. Regen tropft durchs Dach in die Wohnung. Mit Galgenhumor vergleicht Victor Hugo den Dauerzustand des Hauses mit der zur Regel gewordenen Stagnation des Landes: "Keiner bringt es in Ordnung und keiner zum Einstürzen."

Ein anderer bitterer Satz des Alten über diese paradoxe Ausweglosigkeit lautet: "Entweder man stirbt aus Nostalgie oder man verhungert." Trotzdem und gegen alle Hoffnung verändert sich das Leben des Paares, als Candelaria die Videokamera des besagten Touristen findet. Indem sich die beiden fortan gegenseitig in kleinen Rollen filmen, entsteht zwischen ihnen eine längst verloren geglaubte erotische Span-nung. Eine alte Zärtlichkeit stellt sich ein. Schließlich resultiert aus ihrem unverhofften Liebesglück sogar eine Art "Geschäftsmodell", das auf ironische Weise und gegen aufziehende dunkle Schatten das Leben feiert. Ruhig, dezent und mit humorvoller Wärme erzählt Hinestroza von kreativen Nischen, die zu überlebenswichtigen Refugien zwischenmenschlicher Verschworenheit werden und von einer Liebe, die das Leben überdauert.

