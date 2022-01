Mannheim. (RNZ) Eine Blues-Legende kommt an Neckar und Rhein. Nach zwei ausgefallenen Terminen im Dezember 2020 und im April 2021 ist Jim Kahr, sofern nichts mehr dazwischen kommt, endlich "Back in Mannheim".

Schon früh in seiner Karriere etablierte sich Kahr, geboren und aufgewachsen in Chicago, in der amerikanischen Blues-Szene. Als Gitarrist und Sänger arbeitete Jim "Guitar" Kahr mit berühmten Künstlern wie Junior Wells, Carey Bell, Jimmy Rogers und Koko Taylor. Im Laufe der Jahre folgten nationale Tourneen und Aufnahmen mit Blues-Ikonen wie John Lee Hooker und dem Bobby Blue Bland Orchestra.

Kahr veröffentlichte mehrere erfolgreiche preisgekrönte Alben. Seine aktuelle Platte ist das Album "Find My Way Home". Die Großbritannien-Tour in London und Umgebung musste er im vorigen Jahr allerdings abbrechen. Zuvor hatte er unter anderem in legendären Londoner Ealing Club gespielt, in dem auch die Stones schon aufgetreten waren.

Der legendäre Chicago-Boy hat seinen eigenen, unverwechselbaren modernen Stil perfektioniert. Live auf der Bühne zeigt er eine bemerkenswerte Mischung aus Jazz, Soul, Folk und sogar spanischer Flamenco-Gitarrenmusik. Dabei behält er seine kreativen Wurzeln im Blues bei und integriert dieses Genre in jeden gespielten Stil: Der moderne Blues bleibt der Kern, der viele Arten aktueller Musikstile miteinander verbindet. Kahr bleibt seiner musikalischen Linie dabei treu und entwickelt diese weiter und immer weiter.

Info: Mannheim, Dienstag, 11. Januar, 20 Uhr, Capitol. Karten für 26,20 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.