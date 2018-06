Von Alexander R. Wenisch

Schriftsteller sind meist zähe Einzelkämpfer am Schreibtisch. Doch in der Autoren-Nationalmannschaft (Autonama) werden sie zu Teamplayern am Ball. Klaus Cäsar Zehrer ist so etwas wie der Thomas Müller der schreibenden Zunft. 2010 wurde der Berliner mit seinem Team sogar Europameister.

Autonama ist die Abkürzung für Autoren-Nationalmannschaft und bezeichnet die deutsche Fußballnationalmannschaft der Schriftsteller. Sie wurde 2005 von Thomas Brussig ("Am kürzeren Ende der Sonnenallee") gegründet. Die Mannschaft hat schon so viele prominente Fußballlehrer "verschliessen" - wie Hans Meyer, Jörg Berger, Dettmar Cramer und Uwe Rapolder -, dass sich das Team derzeit alleine trainieren muss. Die meisten Mitglieder leben in Berlin, wo die Mannschaft regelmäßig trainiert. Gleich bei ihrer ersten Teilnahme am Turnier der First World Writers' League 2005 wurde das deutsche Team Vize-Weltmeister. 2010 folgte der Europameister-Titel. Seit 2008 wird die Autonama von der Kulturstiftung des DFB sowie vom Auswärtigen Amt unterstützt.

Herr Zehrer, sind Sie für die aktuelle Weltmeisterschaft nominiert?

Ich teile das Schicksal von Sandro Wagner, denn auch ich wurde von Jogi Löw skandalöserweise übergangen und erkläre hiermit unwiderruflich meinen Rücktritt aus der A-Nationalmannschaft. Glücklicherweise bleibt mir noch mein Platz in der Nationalmannschaft der Schriftsteller. Aber da geht es zugegebenermaßen nicht unbedingt um Spitzensport.

Sondern?

Um die Begegnungen mit anderen Autoren. Es gibt mittlerweile in fast jedem europäischen Land Autorenmannschaften. Dieses Jahr fahren wir zum Beispiel nach Slowenien und nach Österreich, um gegen die dortigen Autorenteams zu spielen. Es war auch ein Match in Russland geplant, vor der WM, aber dazu ist es leider nicht gekommen.

Und nach dem Spiel sitzt man bei einem Bierchen zusammen und plaudert über Literatur?

Ja, das ist der tiefere Sinn der Sache. Literaten sind in der Regel Einzelkämpfer und sitzen lange einsam am Schreibtisch. Die Idee unseres Teams ist es, Kontakte zu Kollegen zu knüpfen. Wir spielen einmal in der Woche in Berlin zusammen.

Welche Anregungen haben Sie von Kollegen bekommen, die Sie weitergebracht haben beim Schreiben?

Beim Schreiben nicht unbedingt. Aber ohne den Kontakt zu meinem Teamkollegen Benedict Wells wäre ich mit meinem Buch wahrscheinlich nicht beim Diogenes-Verlag gelandet.

Wer ist in der aktuellen Nationalmannschaft Ihr Vorbild?

Ich spiele auf der gleichen Position wie Thomas Müller, das heißt, ich irre auf dem Platz umher und tauche plötzlich unerwartet irgendwo auf. Aber Vorbilder habe ich eigentlich nicht. Ich gucke seit ein paar Jahren nicht mehr viel Profi-Fußball.

Weil Sie jetzt selbst spielen?

Eben. Wozu zuschauen, die können doch auch alle nicht mehr als ich (lacht). Im Ernst: Ich habe durch die ganzen Skandalen und Negativ-Schlagzeilen den Spaß am Profi-Fußball verloren. Wenn einerseits Spieler 50 Millionen im Jahr verdienen, wenn die Fifa Milliardengewinne macht und andererseits in Kuwait bei Stadionbauarbeiten die Arbeiter tot vom Gerüst fallen, dann will ich nicht mehr mitspielen, nicht mal als Zuschauer. Erst wenn sich da grundsätzlich was ändert, gucke ich wieder zu. Also schauen wir mal, wer am längeren Hebel sitzt: Die Fifa oder ich!

Das heißt: Sie schauen auch die WM nicht?

Ich habe mir vorgenommen, kein einziges Spiel zu schauen.

Aber wenn Deutschland im Finale steht, werden Sie doch schwach!

(lacht) Das werden wir sehen, wenn’s soweit ist. Aber so gerne ich selbst spiele: Es gibt Wichtigeres.

Welche Themen beschäftigen Sie im Moment mehr?

Es ist ja mehr als genug los auf der Welt. Während der WM in Brasilien vor vier Jahren gab’s einen Schlüsselmoment für mich. In der Halbzeitpause wurde zehn Sekunden lang darüber berichtet, dass der Islamische Staat Mossul eingenommen habe. Aber dann war die Nachrichtensendung auch schon wieder vorbei, weil in fünffacher Wiederholung gezeigt werden musste, wie ein Fußballspieler dem anderen in den Nacken gebissen hat. Da habe ich für mich beschlossen, selbst wieder mehr zwischen relevanten und irrelevanten Informationen zu unterscheiden, wenn’s die Medien schon nicht tun.

Haben Sie schon gegen einen Kollegen gespielt, den Sie als Leser selbst bewundern?

Meine literarischen Vorbilder sind alle nicht mehr im fußballfähigen Alter, wenn sie überhaupt noch leben.

Macht Sport den Kopf frei für Kreativität?

Sagt man so, aber es gibt genug Gegenbeispiele auf beiden Seiten. Gegenüber einem Stephen Hawking, diesem ungemein kreativen Menschen, wäre es ungerecht zu sagen: Mit Sport wäre er kreativer gewesen. Und auf der anderen Seite: Wenn man die Interviews von Fußballprofis hört - sonderlich viel Geistreiches kommt da meist nicht.

Was gibt Ihnen der Sport?

Ich finde es interessant, dass man sich im Team in ganz anderen Maßstäben noch einmal erlebt. Die renommierten Autoren spielen auf dem Platz oft nur eine Nebenrolle, dafür sind die Topspieler der Mannschaft vielleicht literarisch nicht so bekannt. Das relativiert den eigenen Status dann doch noch mal. Wenn man es mal wieder nicht geschafft hat, diesen verdammten Ball zu stoppen oder eine Flanke korrekt zu platzieren, dann wird selbst der eitelste Herr Literat sehr schmerzhaft mit seiner Unzulänglichkeit konfrontiert.

Im Sport muss man sich oft quälen, bis an die Schmerzgrenze gehen. Sehen Sie da Parallelen zum Schreiben?

Das kann man so sehen, ja. Wer dazu neigt, bei der ersten Anstrengung das Handtuch zu werfen, wird weder im Fußball noch in der Literatur viel Erfolg haben. Ein bisschen Masochismus gehört schon dazu.

Können Sie von Ihren Büchern leben?

Derzeit ja, weil mein Roman sehr gut lief. Aber wer weiß schon, wie es beim nächsten sein wird. Schriftstellerei ist immer ein Risikoberuf.

Aber die Sportlerkarriere ist auch keine Alternative.

(lacht) Naja, immerhin habe ich es mit 36 noch zum Nationalspieler geschafft und bin mit nun 48 noch immer im Kader. Das muss mir erst mal einer nachmachen! Als ich im Kindergarten war, war es mein großer Traum: Wenn du groß bist, stehst du mit dem Adler auf der Brust auf dem Platz. Und siehe da - kaum mehr als drei Jahrzehnte später war es schon soweit!

Wer war ihr Spieler-Idol als Kind?

Ich bin die Generation Maradona. Die kleine, dicke Kugel, die allen davonrennt, das hat mich seinerzeit schon mächtig beeindruckt.

Info: Klaus Cäsar Zehrer: "Das Genie". (Die Geschichte des "Wunderjungen von Harvard", der elfjährige William James Sidis) Diogenes-Verlag, 645 Seiten. 25 Euro.