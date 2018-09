Von Milan Chlumsky

Ludwigshafen. Rudolf Scharpf ist bekannt in der Metropolregion, Ernst Gassenmeiers früher Tod 1952 hat dagegen verursacht, dass sein Werk weitgehend unbekannt blieb, auch wenn es drei Gedächtnisausstellungen in München, Mannheim und im Heidelberger Kunstverein gab. Die Scharpf-Galerie hat ihn nun zu Recht wiederentdeckt.

Gassenmeier, Jahrgang 1913, hat in Basel in Chemie promoviert und fand 1938 bei der BASF eine Anstellung. Er musste hier 1941 auch eine militärische Ausbildung absolvieren. Möglicherweise trug dies dazu bei, dass der Chemiker sich an ersten Malstudien versuchte, wohl spürend, dass er an Hitlers Kriegsmaschinerie mitwirkte. Gleich nach dem Kriegsende begann er ein nebenberufliches Studium an der Freien Akademie in Mannheim und suchte geistige Orientierung in der Auseinandersetzung nicht nur mit der Malerei, sondern auch mit der Literatur.

Das Jahr 1948 ist von Begegnungen mit Künstlern wie Rudi Baerwind, Willi Baumeister und Rudolf Scharpf geprägt. Scharpf, 1919 geboren, studierte ab 1935 an der Kunstakademie Karlsruhe, kam 1936/37 für ein Jahr nach Paris in die Akademie Julien und hatte vier Jahre Arbeits- und Wehrdienst zu leisten. 1947 entstanden erste, meisterhafte Holzschnitt-Mappen, während Gassenmeier seine eigene Monotypietechnik samt eines eigentümlichen grafischen Vokabulars zu entwickeln begann, das sich nicht leicht einordnen lässt: weder abstrakt noch gegenständlich, sondern ein Versuch, durch eigene Chiffrierung den Protagonisten genaue Koordinaten von Raum und Zeit zu verleihen, damit auch ihr geistiges Ego sichtbar wird. Gassenmeier entdeckt - unmittelbar nach dem Krieg - Robert Musils monumentalen "Mann ohne Eigenschaften", in dem er eine große Analyse Österreichs-Ungarn sieht, das bei vollem Bewusstsein in die Katastrophe schlittert.

Scharpf arbeitete in den 1940er und 1950er Jahren an zwei großen Werkserien: den "Szenen" und die "Wandlung eines Schiebers" nach der Novelle "Gudnatz" von Hermann Stehr (beide 1947). Bei Stehr, einem seinerzeit sehr populären Autor, vollzog sich allmählich eine Wende hin zur national-sozialistischen Ideologie. Scharpf dagegen ging es um das emotionale Potenzial der Hauptpersonen in Stehrs Romanen und Erzählungen, in denen die Einheit von Zeit und Raum eine andere Rolle als bei Gassenmeier spielt.

Der Chemiker verdichtete in einem einzigen Bild unzählige Erzählebenen, so auch in einer Monotypie: Ulrich, der Held des 123. Kapitels, erfährt per Telegramm vom Tod seines Vaters. Clarisse, die ihre Eheprobleme mit ihrem Mann Walter durch eine neue Liaison zu lösen versucht, glaubt, Ulrich dazu gratulieren zu müssen, dass er nach dem Tod des Vaters jetzt unermesslich reich ist. Das sehr komplizierte Bild Gassenmeiers zeigt die Metamorphose der einstigen Heiligen, die Abwehr von Ulrich, zugleich aber auch die Versuchung, wobei ihm klar wird, dass diese Frau "wohl ein geisteskrankes Wesen ist" (Musil).

Man muss also die Chiffren lesen können. Keiner kann dies besser als der Sohn des Künstlers, Michael Gassenmeier, der für die Ausstellung zwölf Monotypien ausgewählt und in einem lesenswerten Begleitbuch ausführlich kommentiert hat. Bei Scharpf, der zwei Schränke voller Zeichenhefte, Holzgravüren und Lithografien nach seinem Tod 2014 hinterließ, geht es um den möglichst genauen Ausdruck des psychischen Zustandes in dem jeweiligen dazugehörigen Text. Liest Gassenmeier Musil akribisch und zugleich um die richtige Deutung der dargestellten Ereignisse bemüht, ist es bei Scharpf eine Frage der Empathie, die er zu dem jeweiligen Text durch seine schnell zeichnende Hand in einen klaren Kontext zu stellen weiß - samt Hoffnung, Trauer oder Angst der Protagonisten.

Die Ausstellung in der Rudolf Scharpf Galerie zeigt die wunderbare Begegnung zweier ganz unterschiedlicher Persönlichkeiten und macht Lust auf mehr. Das Wilhelm Hack Museum hat den gesamten Nachlass von Rudolph Scharpf übernommen und Ernst Gassenmeier hinterließ ebenfalls ein umfangreiches Werk, das es zu entdecken gilt.

Info: Rudolph-Scharpf Galerie Ludwigshafen. Bis 7. Oktober, Internet: www.wilhelmhackmuseum.de