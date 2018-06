Von Milan Chlumsky

Walldorf. Sind Sie schon einmal den Ocean View Drive in Kapstadt entlangspaziert? Und haben Sie nie ein Unbehagen gespürt, als Sie die Rhine Road mit dem fantastischen Blick auf das Meer hinter sich gelassen hatten? Vielleicht ist Ihnen entgangen, dass unweit der Lions Head-Weg ist, wo einst die Löwen freien Auslauf hatten, heute aber Raubüberfälle drohen? Und was sagen Sie zu einem Ausflug in die Townships (die südafrikanischen Ghettos), mit ihren drei Millionen Einwohnern, unzähligen Kneipen, wo man billig an Tik (Alkohol) und Drogen kommt? Und wissen Sie, wo sie nicht anhalten sollten, weil es das Gebiet zweier verfeindeter Gangs ist? Reichtum und Armut gehören zusammen, die Hälfte der Townshipbewohner ist arbeitslos.

Und jetzt die heile Welt, hauptsächlich für die Touristen: atemberaubende Landschaften, wunderschöne Nationalparks, tolle Weinberge mit komfortablen Lodges. Das ist das heutige Südafrika mit seiner kaum überwindbaren Kluft zwischen den einen, die das Geld haben, um die Landschaft zu genießen, und den anderen, die nichts haben.

Die Korruption ist überall. Es gibt Künstler, die diese Situation kritisch reflektieren. Auch Architekten, die etwas mehr Hygiene und Lebensfreude in die Townships bringen - leicht ist es nicht. Es wird immer noch in den Gold- und Diamantminen gestorben, und Tötungsdelikte sind an der Tagesordnung.

Angesichts dieser Probleme wirkt die SAP Ausstellung über die südafrikanischen Identitäten recht idyllisch. Es gibt Künstler, die die sozialen Probleme thematisieren - man denke etwa an die starken sozialen Reportagen von Sebastiao Salgado -, doch die Ausstellung schweigt hier, mit Ausnahme einer Fotografie von Cedric Nunn über den Arbeiter einer Zuckerplantage. William Kentridge (geboren 1955), dessen Vater Rechtsanwalt war, der vor allem die Schwarzen in Apartheidprozessen vertrat, wusste sehr früh, wie es um das Land bestellt ist und hat dies in seiner Arbeiten thematisiert. Seine Collage "The Bird and its Watch" in der Ausstellung ist eine der harmloseren sozialkritischen Arbeiten des bekanntesten Künstlers Südafrikas.

Der fotografische Bereich der Ausstellung zeigt am aufschlussreichsten die jüngere Entwicklung des Landes. 1982 zog der 25-jährige Cedric Nunn nach Johannesburg um und wurde schnell einer der engagiertesten Fotografen der Antiapartheid-Bewegung der 1980er Jahre. "Living in strange Land" hieß eine Ausstellungen nach knapp 40-jährigem Kampf. Man hat heute, 35 Jahre später, wenig Hoffnung, dass wesentliche Veränderungen im Leben der Landarbeiter, die Nunn 1983 fotografiert hat, erfolgen.

Anders erging es Jürgen Schadeberg (geboren 1931 in Berlin). Mit 19 Jahren ging er nach Südafrika. In Johannesburg begann er beim "Drum"-Magazin, das zum Sprachrohr der schwarzen Bevölkerung wurde. Bald stieg Schadeberg zum künstlerischen Leiter des Magazins auf, durfte die Jazz-Stars der 1960er Jahre - Miriam Makeba, Hugh Masekala und Kippie Moeketsi - fotografieren. Doch die politische Situation änderte sich. Nelson Mandela, den Schadeberg öfter fotografiert hatte und zu dem er eine besondere Freundschaft pflegte, wurde 1964 verhaftet. Schadeberg kehrte nach Deutschland zurück. Er fotografierte in Europa und in den USA, 1985 ging er nach Südafrika zurück. 1990 kam Nelson Mandela frei, vier Jahre später gewann der Friedensnobelpreisträger die Wahlen. Und Schadeberg machte jenes berühmte Foto, das Mandela vor den Gittern in seiner Zelle auf Robben Island zeigt.

Der 1966 in Soweto (Johannesburg) geborene Fotograf Andrew Tshabangu gehört zur jüngeren Generation. Er ist ein genauer Beobachter der gesellschaftlichen Entwicklungen in Südafrika und der verschwindenden Riten und Rituale der verschiedenen Ethnien. In Deutschland war er einmal bei einer Gruppenausstellung im MMK Frankfurt zu sehen.

Info: "South African Identities", SAP Heaquarters, Ausbildungszentrum, bis 14. September, www.sap.de/kunst