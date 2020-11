Von Klaus P. Hunzinger

Wir haben ihn direkt vor der Haustür, aber kennen wir ihn auch – den Odenwald? Klar, Erbach und Wiesenmarkt, Michelstadt und Bienenmarkt oder Beerfelden und Pferdemarkt, das sind die Aushängeschilder und da war wohl jeder schon mal. Doch der Odenwald hat so viel mehr zu bieten an Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten. Einen tiefen Einblick in den schönen Odenwald gewährt Stephanie Aurelia Staab in ihrem Reiseführer "Odenwald", der noch einen Seitenblick wirft auf Bergstraße, Darmstadt und Heidelberg.

Die in Südhessen aufgewachsene Autorin wandert leidenschaftlich gern – auch im Odenwald. So findet sich im Reiseführer ein eigenes Kapitel mit Wandervorschlägen. Neun Touren hat sie zusammengestellt mit Orientierungskarte, Wegebeschreibung und der Möglichkeit, GPS-Daten beim Verlag herunterzuladen. Da kann man die Burgruine Rodenstein besuchen, sich am Siegfriedbrunnen erfrischen, auf den Spuren der Römer wandern oder den höchsten Gipfel des Odenwalds, den Katzenbuckel, erklimmen.

Nicht nur zu den Orten und Sehenswürdigkeiten bei den Wanderungen liefert der Reiseführer viele interessante Details, sondern zu vielen Städten und Dörfern im Odenwald, durch die man vielleicht schon mal durchgefahren ist oder auch noch nie gehört hat. In sieben Kapiteln führt Stephanie Aurelia Staab ausgehend von Darmstadt durch den vorderen Odenwald, das Mümlingtal mit Erbach und Michelstadt als Zentren, in den Osten ins Madonnenland und Bauland rund um Buchen und Walldürn. Bergstraße, Heidelberg und die Burgenstraße im Neckartal runden das Odenwaldpaket am Südwestrand ab.



Die Grundorientierung zum Einstieg bietet durchaus auch für "Eingeborene" Interessantes, wird doch das Freizeitpotenzial des Odenwalds oft verkannt. Dabei gibt es hier so viel zu entdecken: kulturell, landschaftlich, sportlich und auch mit Kindern.

Auf rund 250 Seiten werden die Odenwaldstädtchen und -orte lebendig, gibt es Geschichtliches, Stadtrundgänge, Anekdoten und Sagen, kulturelle Höhepunkte und viele Infos zu Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten. Eine übersichtliche Systematik lässt einen schnell einen gesuchten Ort finden und dabei viele Details entdecken, die einem sonst verborgen bleiben und Lust auf mehr machen.

Eine große Konkurrenzregion, die Pfalz, hat als wichtigstes Getränk den Wein. Und der Odenwald? Hat auch ein bisschen Wein vor allem am Westrand. Aber viel wertvoller ist hier der Apfelwein von den zahlreichen Streuobstwiesen. Den gibt’s als Äppelwoi, Moschd oder sogar als exklusiven Schaumwein – oder alkoholfrei als naturtrüben Apfelsaft. Frisch aus dem Odenwald!

Info: "Odenwald – mit Bergstraße, Darmstadt, Heidelberg", von Stephanie Aurelia Staab; Michael Müller Verlag, ISBN 978-3-95654-607-5, 320 Seiten, 159 Farbfotos, 38 Karten und Pläne; Preis: 18,90 Euro