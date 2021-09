Heidelberg. (pit) Die Karawane zieht nicht weiter, sondern macht auf der Sommerbühne am Karlstorbahnhof Halt: Am 6. und 7. September gibt es dort Musik unter dem Motto "Die Karawane. Eine musikalische Reise um die Welt". Mit brasilianischen, kubanischen, arabischen und rumänischen Klängen laden die Organisatoren das Publikum an zwei Abenden dazu ein, die kulturelle Vielfalt unserer Welt zu erleben und sie gemeinsam zu feiern.

Die Fityan Band mit Mohamad Fityan, Nay & Kawala, Jörg Teichert, Gitarren, Jonathan Sell, Bass, und als Gast Dominik Fürstberger am Schlagzeug eröffnet den musikalischen Reigen am Montag. Im Mittelpunkt steht Mohamad Fityan mit der arabischen Bambusflöte Nay, die mit ihrer Klangvielfalt beeindruckt.

Den zweiten Teil des Abend bestreiten Carlos Miyares & The Cuban Quartet. Der Tenorsaxofonisten aus Santiago de Cuba verbindet sein kraftvolles Spiel, dem man die Coltrane-Tradition anhört, mit einem sanften, tänzerischen Ton, der über karibischen Rhythmen schwebt. Das Konzert ist eine Kooperation mit dem Enjoy Jazz Festival.

Das Triooo Maravilha +1 bringt am Dienstag die frische Brise und die Energie der Musik Brasiliens auf die Sommerbühne. Von Chorinhos bis hin zu Popmusik aus den 90ern – es ist alles dabei. Priscila Baggio Simeoni, Violine, Fausto Israel, Gesang, Cris Gavazzoni, Percussion, und Dago Schelin, Gitarre, interpretiert internationale Hits als Samba neu.

Im zweiten Abendkonzert stellt die rumänische Jazzsängerin Teodora Enache-Brody mit ihrem Quartett ihr neues Album "Departure Door" vor. Darauf verbindet sie die Welt der klassischen Musik mit Jazz und Weltfolklore. Das Projekt umfasst eigene Kompositionen sowie Interpretationen klassischer Lieder von George Enescu und Béla Bartók und traditioneller Lieder aus der rumänischen und indischen Folklore. Begleitet wird sie von Calin Grigoriu, Gitarre, Joca Perpignan, Schlagzeug, und Andrei Kivu am Cello.

Info: Heidelberg, Montag & Dienstag, 6./7. September, 19.30 Uhr, Sommerbühne am Karlstorbahnhof. Tageskarte ab 19,70 Euro im RNZ-Ticketshop.