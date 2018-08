Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Lange verharrt der angespannt prüfende Blick des jungen Mannes auf seinem Spiegelbild. Nervosität und Unsicherheit liegen darin. Dabei ist die Blickrichtung eine doppelte: Sie geht zurück in die trostlose Kindheit der Vergangenheit und in eine vielleicht hoffnungsvollere Zukunft, die eben erst beginnt.

Marvin Bijou, der sich jetzt Martin Clément (Finnegan Oldfield) nennt, steht vor seinem ersten großen Auftritt als Schauspieler in einem Stück, das er selbst geschrieben hat. Alles darin sei so wahr wie die Realität, die er erlebt habe, sagt er später einmal darüber. In Anne Fontaines Film "Marvin", der sehr deutlich von Edouard Louis’ autobiografischem Erfolgsroman "Das Ende von Eddy" inspiriert worden ist, markiert dieser in einem Blick verdichtete Moment einen entscheidenden Wendepunkt, einen Neuanfang, ja eine Neuerfindung: Marvin alias Martin ist gegen seine für ihn vorbestimmte Geschichte zu einem anderen geworden. Er löst sich aus ihr, indem er sie aus der raum-zeitlichen Distanz beschreibt und inszeniert. Und doch wird sie immer zu ihm gehören.

Schon seine freudlose Kindheit in der ostfranzösischen Provinz zeigt Marvin (Jules Porier) als stillen Beobachter, der die Menschen seiner Umgebung mit anderen Augen sieht. In der Schule wird der zarte Junge von seinen Mitschülern gehänselt und gequält, als "Schwuchtel" beschimpft und bespuckt. Auch in seiner Familie gilt Marvin, der eben erst seine Sexualität entdeckt, als Außenseiter. Nachdenklich beobachtet er das wüste Treiben in seinem heruntergekommenen Elternhaus, wo der Umgangston rüde und aggressiv ist, wo Homosexuelle als abnormal und geisteskrank gelten und der ungefilterte Hass auf Ausländer ebenso wie der permanente Alkohol- und Fernsehkonsum fast schon zum guten Ton gehören.

Jedenfalls lebt man hier mit klaren Feindbildern, die von fast allen Mitgliedern dieser in prekären sozialen Verhältnissen situierten Gemeinschaft geteilt werden.

Als Marvin die Schauspielerei für sich entdeckt und ihn die neue Direktorin (Catherine Mouchet) darin fördert und bestärkt, eröffnet ihm die Kunst einen Fluchtweg aus einem Haus, in dem er sich längst fremd fühlt.

Einige Jahre später in Paris wird der Theaterautor Abel Pinto (Vincent Macaigne) ihn auffordern: "Machen Sie etwas aus ihrem Anderssein!" Eben erst hatte Marvin sein auch emotional heftig bewegtes Coming-out, das ihn in der Folge nicht nur neue Freunde und Förderer in der Theaterszene finden lässt, sondern auch einen ungleichen Liebhaber: Den älteren, sehr wohlhabenden Roland (Charles Berling), dem der Titelheld in einer Schwulendisko begegnet.

Anne Fontaine erzählt diese Episoden einer krisengeschüttelten Selbstfindung allerdings nicht chronologisch und linear. Vielmehr wechselt die Filmemacherin im Sinne einer doppelten Blickrichtung auf assoziativ-fragmentarische Weise zwischen markanten Episoden aus der Vergangenheit und der Gegenwart des Protagonisten. Das Alte wird so zur Ursache für den Neubeginn. Zugleich liefert es den Stoff für Marvins künstlerische Selbstbestimmung, die sich durch die Distanzierung mit den Mitteln der Kunst auch als Wiederaneignung des Lebens verstehen lässt.

Indem Martin seine Geschichte aufschreibt, inszeniert und gemeinsam mit Isabelle Huppert, die sich hier vorgeblich selbst spielt, auf die Bühne bringt, findet er nicht nur zu sich selbst, sondern auch neuen Kontakt zu seiner Familie. Wenn sein Blick in der Schlusseinstellung des Films in die Ferne (auch einer noch ungewissen Zukunft) geht, trifft er sich mit demjenigen des Kindes, das er war.

Info: Heidelberg, Karlstorkino, OmU: 11. 8., 15. 8, 9. 9.