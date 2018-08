Von Gabriele Booth

Mannheim. Mit geschlossenen Augen meint man eine Sängerin zu hören, die mit sanfter Stimme ihren Liebesschmerz zum Ausdruck bringt. Öffnet man die Augen, steht da ein tätowierter Enddreißiger mit Bürstenschnitt: Asaf Avidan ist mit seinem neuen Album auf Solotour und fasziniert als Musiker, Texter - vor allem aber mit seiner Stimme.

Manche nennen sie androgyn, weil er mit hohem Tempo zwischen weiblichen und männlichen Tonlagen wechselt und dennoch glasklar jeden Ton trifft. Janis Joplin sei sein Vorbild gewesen, sagte der 38-Jährige einmal. Seine Stimme krächzt und quietscht. Wer ihn zum ersten Mal hört, fragt sich, wie das geht. In Deutschland ist der Künstler, der seit zehn Jahren international unterwegs ist und fleißig produziert, bisher weniger bekannt.

Auf der kleinen kuscheligen Bühne im Luisenpark trat er am Freitagabend beim Seebühnenzauber vor malerischer Kulisse auf. Und traf auf ein Publikum, das den Geheimtipp Avidan fast zwei Stunden lang genießen konnte - was für die Zuhörer auf den harten Bänken der Freiluftbühne schon eine Leistung ist. Bei Temperaturen von immer noch 30 Grad um 22 Uhr kamen bei den sinnlichen Bluesmelodien Assoziationen an baumwollpflückende Sklaven auf. Der Sänger aus Israel spielte mit den Gefühlen seiner Zuhörer, legte seine Emotionen offen, kokettierte mit seinen Erfahrungen mit Frauen (und dem Alkohol).

Zwischen ihm und dem Publikum lag zwar das Wasser der Seebühne, über die ab und zu ein Storch oder eine Ente flog. Dennoch war die Atmosphäre intim. Asaf Avidan fasziniert oder irritiert. Seine Fans "stehen" total auf ihn, andere mögen ihn überhaupt nicht. Für das Seebühnenpublikum war das keine Frage.

Ein Glücksfall, dass Organisator Peter Baltruschat den ungewöhnlichen Sänger, der sonst vor vielen Tausend Zuhörern auftritt, nach Mannheim holen konnte. In seinen Texten dominiert das Thema Liebe und die damit verbundenen Probleme. Er singt von seiner Freundin, die ihn verlassen hat. Von seinen Gedanken über das Altwerden, über das Armsein, über Freundschaften und was bleibt, wenn sie zerbrechen. Sensibel und inhaltsvoll sind die berührenden Texte, die Musik ist eine Melange aus Rock, Pop, Folk, mal orientalisch, mal geht es Richtung Indiepop, dann wieder hin zu starken Blueselementen. Avidan experimentiert mit Rhythmen, greift auf mehrere Gitarren zurück, dazwischen elektronische Klänge, Lichteffekte. Und im Vordergrund immer wieder seine dominierende Stimme, mit der er bewusst spielt. Gänsehaut ist vorprogrammiert.

Der 1980 in Jerusalem geborene Sohn einer Diplomatenfamilie wuchs auf Jamaika auf, hat dort sicherlich die Liebe zur Musik und das Gefühl für Rhythmus eingeatmet. In Israel ist Asaf Avidan ein Star, spätestens seit seinem Song "Reckoning". Das war vor ein paar Jahren, als er noch mit seiner Band "The Mojos" spielte. Jetzt präsentiert er sich als Sänger, Autor und Kompositeur auf der Bühne alleine mit seinem ganzen Spektrum. Der Ausnahmekünstler ist in diesem Jahr auf Solotour, gibt in erster Linie in großen Städten Frankreichs Konzerte.

Vor seinem Auftritt in Mannheim spielte Oliver Wimmer, Österreicher und Student der Popakademie. Auch er ist kein Unbekannter mehr. Seine ersten musikalischen Erfolge holte er mit 17 Jahren in seinem Heimatland, nachdem er dort die vierte Staffel der TV-Show Starmania gewonnen hatte. Seit 2011 studiert der in Wien geborene Sänger, Songwriter und Multiinstrumentalist an der Popakademie in Mannheim. Sein erstes Album: "14 Hours".