Von Milan Chlumsky

Mannheim. Im September 2009 hatte der deutsche Oberst Georg Klein, der eine Bundeswehreinheit im Norden Afghanistan befehligte, die Hilfe amerikanischer Piloten angefordert: Zwei Tanklastwagen, die Benzin für die ISAF-Truppen transportierten, wurden von den Taliban erbeutet. Da schon am Vortag deutsche Soldaten verwundet wurden, hatte Klein angenommen, dass die Taliban die beiden Lastwagen als Selbstmordfahrzeuge gegen die Basis in Kundus genutzt werden könnten.

Ein Irrtum. Bei der Bombardierung der Lastwagen kamen zahlreiche Zivilisten ums Leben, auch Kinder. Die Nachricht ging um die Welt. Jetzt, bald zehn Jahre nach den Ereignissen, hat der in Dresden lebende Wissenschaftler und Künstler Till Ansgar Baumhauer gefragt, wie solche Kriegsereignisse und Gewalterfahrungen verarbeitet werden. Er bat Künstler aus Pakistan, Ecuador und China, auf die Ereignisse zu reagieren und zeigte ihnen die offiziellen Fotos von dem Angriff in Kundus. Die Ergebnisse sind nun im Mannheimer Kunstverein unter dem Titel "Trauma - Transfer" zu sehen.

Der afghanische Künstler Wekil Ahmad Hakkami hat in der Serie "Kundus-Teppiche" möglichst realistisch das Szenario wiedergegeben: Die Trümmer wurden offensichtlich von einem afghanischen Soldaten bewacht. Der pakistanische Künstler Phool Patti, der hauptsächlich die in seinem Heimatland fahrenden Lastwagen mit Bildern versieht (Truck Painting), wählte eine ähnliche Perspektive mit einem afghanischen Bewachungssoldaten, doch das ganze ist in eine typische pakistanische "Truck-Painting" Ornamentalik eingebettet, mit Bergen und Palmen, untergehender Sonne und Bildern von zwei Panzerfäusten sowie einer Kalaschnikow.

Am emotionalsten reagierte der aus Ecuador stammende Künstler César Fauso Ugsha Cuyo, der offensichtlich nach der gleichen fotografischen Vorlage die Ereignisse in Kundus wiedergab, doch im Unterschied zu den beiden anderen Künstlern bekamen bei ihm die Kinder Flügel. Sie fliegen wie kleine Engel gen Himmel empor, während eine weiße Taube im Sinne der christlichen Ikonografie für den Frieden plädiert.

Bei der künstlerischen Auseinandersetzung mit der Gewalt kann es sich ebenso um eine Reaktion auf Ereignisse früherer Jahrhunderte handeln, so beispielsweise auf jenem Flugblatt über die Hinrichtung von 38 aufständischen Bauern in Hessingen bei Basel im Jahre 1633. Von dem chinesischen Künstler Li Qin wurde das Geschehen fast getreu übernommen, nur dass einige der gehängten Bauern typisch chinesische Merkmale zeigen. Das Leid, das aus der Gewalt resultiert, wirkt auch nach Jahrhunderten fort. Eine sehr sehenswerte, nachdenklich stimmende Ausstellung.

Info: "Trauma - Transfer" im Kunstverein Mannheim, Augustaanlage 58. Bis 2. September. Tel.: 0621 / 40 22 08. www.mannheimer-kunstverein.de