Von Christian Broecking

Ludwigshafen. Seitdem Sonny Rollins 1957 "A Night at the Village Vanguard" für Blue Note aufnahm, sind in diesem Keller-Club im südlichen Manhattan Meisterwerke der Jazzgeschichte entstanden. Der Raum bietet gerade mal 123 Besuchern Platz: Wie sich sehr aktueller Jazz heute in dem Club anhört, wird auf dem Doppelalbum, das der Trompeter Ambrose Akinmusire aufnahm, auf ganz superbe Art spürbar.

Akinmusire hat die Essenz der Jazzgeschichte inhaliert und mit improvisatorischem Geschick und großer Freiheit und seinem sensationell eingespielten Quartett einen atemberaubenden Klangkosmos gestaltet. Mit vier Jahren spielte er bereits Klavier in der First Truth Missionary Baptist Church im kalifornischen East Oakland. Zuhause wuchs er mit einer musikalischen Mischung aus Aretha Franklin, King Sunny Adé und Snoop Dog auf. Während seiner Studienzeit in New York und Los Angeles lernte Akinmusire auch bei Herbie Hancock und Wayne Shorter, 2007 machte er seinen Abschluss am renommierten Thelonious Monk Institute. Mittlerweile gilt er als einer der spannendsten Jazzmusiker, den die USA heute zu bieten hat.

Akinmusire erklärt, "Musik aus der Perspektive eines jungen afroamerikanischen Großstädters zu schreiben" und dass in Zeiten wie diesen allein der Auftritt eines Afroamerikaners auf einer Bühne bereits ein politisches Statement sei. "Rassismus ist für mich eine grundlegende Erfahrung." Bereits auf seinem CD-Debüt bei Blue Note, "When the Heart Emerges Glistening" (2011), kommentierte der heute 36-Jährige mit "My Name is Oscar" die Tötung des 22-jährigen Afroamerikaners Oscar Grant II durch einen kalifornischen Polizisten mit Sätzen wie "I am you, don’t shoot" und "We are the same". "Origami Harvest", Akinmusires aktuelles Studioalbum, entstand 2017 nach seinem Umzug in seine Heimatstadt und der Geburt seines Sohnes vor drei Jahren.

