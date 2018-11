Magisch: Schauspieler Sebastian Reiß als Hypnotiseur in "An Oak Tree". Foto: Schittko

Von Heribert Vogt

Frankfurt. Es ist etwas Schlimmes passiert - ein Mädchen wurde von einem Auto überfahren und getötet. So viel scheint sicher. Jedenfalls agieren traumatisierte Menschen auf der Bühne. Aber die Figuren haben vertauschte Identitäten. Zudem wechseln die Zeitebenen, und mitunter kommt es zu synästhetischer Zuspitzung: Inmitten der Dialoge werden die Farben Rot, Blau oder Gelb gerufen. Und Seelenzustände werden mit dramatischen Landschaftsformen beschrieben.

In den Kammerspielen des Schauspiels Frankfurt hatte nun das experimentelle Stück "An Oak Tree (Die Eiche)" des britischen Theaterpioniers Tim Crouch (Jahrgang 1964) Premiere. Und zwar in der Inszenierung des Autors: Es ist die erste Regiearbeit Crouchs in Deutschland.

Als Theatergänger hat man auch immer eine Sehnsucht nach der sinnlichen Ansprache. Die war hier im kargen Bühnenbild von Loriana Casagrande jedoch stark reduziert. Im Wesentlichen einige blaue Plastikstühle und wenige technische Requisiten bevölkerten den schwarzen Spielraum. Darin trat ein Hypnotiseur in sparsamem Glamour-Look auf (Kostüme: Anna Sünkel). Aber obwohl der Hypnotiseur seit seinem Autounfall gar nicht mehr hypnotisieren kann, wird bei der Show in einer Bar so getan als ob. Und tatsächlich driften nicht nur alsbald die Lebenswelten auseinander, sondern alle Sinnzusammenhänge lösen sich auf und fliegen irgendwie davon.

Aber gerade weil das so ist, fesselt die Inszenierung umso stärker. Es zeigt sich eine unglaubliche Imaginationskraft des Theaters, die den Zuschauer unaufhaltsam in das Strukturchaos hineinzieht. Von Anfang bis Ende der 75-minütigen Aufführung wird die Spannung hochgehalten: Ständig fragt man sich nicht nur, wie der Unfall passiert ist, sondern auch, welche Person welche ist und von welchen sozialen Verbindungen sie umgeben ist. Und dieses multidimensionale raumzeitliche Beziehungsnetzwerk ist in permanenter Bewegung, sodass man sich stets aufs Neue orientieren muss.

Der abgefahrene Theatertrip aus dem Jahr 2005 startet sofort. In dem Zweipersonenstück gesetzt ist der Hypnotiseur, dargestellt wird er famos von Sebastian Reiß. Aber sein Spielpartner wechselt zu jeder Vorstellung. Dieser erfährt erst kurz vor der Aufführung von seinem Glück und schlittert dann ebenso unvorbereitet in den Abend wie das Publikum. Bei der Premiere war Schauspielkollegin Heidi Ecks dran: Mit Gelassenheit und Bravour überstand sie alle Tiefen dieses avantgardistischen Trauerspiels und spielte den Vater des toten Mädchens Lena.

In ihm tobt - wie bei den übrigen anwesenden wie nicht anwesenden Beteiligten - der Verlust Lenas in einer Art Phantomschmerz. Vielleicht über einen Phantomtod? Wer kann das so genau sagen? Auf jeden Fall winden sich hier Einzelne in ihren Qualen. Es kann sich um individuelle Schicksalsschläge oder die Verlorenheit in einer verwirrenden Welt handeln: Zwischendurch sind alltäglicher Verkehrslärm und Orffs "Carmina Burana" oder Bach-Musik zu hören.

Dem Vater des toten Mädchens gibt an der Unfallstelle eine Eiche Halt: Für ihn ist die Tochter in diesen Baum geswitscht. - Starker Applaus.

Info: www.schauspielfrankfurt.de, Termine: 19. und 30. November, 7., 9. und 29. Dezember