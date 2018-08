Von Klaus Roß

Heidelberg. Das Abschlusskonzert des internationalen Ferienkurses der Universität Heidelberg präsentierte mit Aurelia Shimkus eine der interessantesten Pianistinnen ihrer Generation. Für ihre in Sachen Konzeption und Interpretation sehr persönliche Bach-CD hatte die 1997 geborene, derzeit an der Kölner Musikhochschule studierende Lettin 2016 den Echo Klassik als "Nachwuchskünstlerin des Jahres" erhalten.

Leider blieb Shimkus‘ Hinwendung zu Bach an diesem Abend in der dicht gefüllten Alten Aula auf das innig einleitende As-Dur-Largo aus BWV 1056 und die am Ende zugegebene zarte G-Dur-Sarabande aus BWV 816 beschränkt.

Von ihrem wunderbar natürlich fließenden Bach-Spiel hätte man gerne mehr gehört. Großen Eindruck machten aber auch die klug gewählten Kostproben des romantischen Repertoires, die ausnahmslos von der enormen künstlerischen Reife der souveränen jungen Tastenvirtuosin aus Riga zeugten.

Rachmaninows Etudes-Tableaux op. 33/2 und 3 etwa gewannen dank Shimkus‘ feiner Klangkultur besondere Ausdruckswärme. Bestes Liszt-Gespür verrieten das farbdelikat schillernde Wasserpoem "Au bord d’une source" und die furios entfesselte Gewitterszene "Orage" aus dem Schweiz-Band der "Années de pèlerinage".

Ihr erfrischend unsentimentales, auf geradezu klassische Klarheit setzendes Chopin-Verständnis belegte die Pianistin exemplarisch mit dem kraftvoll bewegten cis-Moll-Nachtstück op. 27/1 und dem federleicht pulsierenden Es-Dur-Walzer op. 18.

Spektakuläre Krönung des Programms war Shimkus‘ halbstündige Skrjabin-Auswahl, die einen schier traumwandlerisch stilsicheren Touch für diesen wohl extravagantesten russischen "Fin de siècle"-Klaviermeister offenbarte. Exaltierte Spätwerke wie die beiden visionären Tänze op. 73 oder die dunkel leuchtende Sonate op. 68 ("Schwarze Messe") klangen bei ihr ebenso unwiderstehlich wie die intimen frühen Préludes op. 16 oder der standesgemäße finale Etüdenreißer op. 8/12.

Keine Frage: Das hinsichtlich Nuancierungs- und Phrasierungsgefühl absolut erstrangige Skrjabin-Spiel von Aurelia Shimkus sollte unbedingt auf CD festgehalten werden - als exzeptionelle interpretatorische Leistung nicht nur in ihrer Altersklasse.