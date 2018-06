Die Alte Universität am Uniplatz - Sitz des Rektorats der Universität Heidleberg. Foto: Universität Heidelberg

Von Simon Scherer

Heidelberg. Man hört es eigentlich immer mit Orchester. Dabei hat Mahler selbst eine Klavierfassung für sein "Lied von der Erde" geschrieben, über der er allerdings gestorben ist. Auch weil hier manches offen blieb, hört man diese Version nur selten, obwohl sie durchaus Vorzüge besitzt.

Zum Beispiel ist die Dynamik hier wesentlich einfacher, was zumindest Mezzosopranistin Silvia Hauer zu nutzen wusste. Mit Gerold Huber, einem Stammgast von Prof. Dieter Borchmeyers Heidelberger Vortragsreihe zur Kulturtheorie, saß hierfür ein Spezialist fürs Zarte am Klavier.

Gepasst hat das Werk in das Thema dieses Semesters "Juden und Deutsche" auch deshalb, da Mahler selbst jüdischer Abstammung war. Wohl aus karrieretechnischen Gründen konvertierte er jedoch zum katholischen Glauben, da sein Aufstieg zum Wiener Hofoperndirektor sonst sicher schwieriger gewesen wäre.

Borchemeyer beließ es diesmal bei einer kurzen Einführung und überließ den Abend in der Alten Aula ganz der Musik. Und die birgt selbst unter nur zwei Klavierhänden enorm viel. Bei halligem Volumen und robuster Musiziermanier vermochte Huber die Inhaltsfülle des Werks mit Deutlichkeit zu demonstrieren.

Während Pianist Huber für eine unglaublich vielschichtige Daseinsabbildung sorgte, blieb die Darbietung von Maximilian Schmitt etwas eindimensional. Sein Tenor verfügt zwar über außerordentliche Durchschlagskraft, bewegte sich aber immer im gleichen brachialen Fortissimo, wo mehr eigene Akzente und eine differenziertere Orientierung am Inhalt sicher gut gewesen wären.

Ganz anders die Mezzosopranistin Hauer, die beim "Einsamen im Herbst" emotional ganz befangen von den Eindrücken der Natur war. Mit enormer dynamischer Reichweite und plötzlichen Ausbrüchen brachte sie große Lebendigkeit in ihre Zustandsbeschreibungen. In Momenten stillen Innehaltens entstanden interessante Erwiderungen zwischen Gesang und Klavier, wo Huber scheinbar die Rolle der Natur übernahm und Hauer die des Menschen.

"Von der Jugend" hatte auch Schmitt dazu bewogen, Druck und Schwere spürbar abzulegen, bevor in "Von der Schönheit" Hauer mit bezaubernder Unbedarftheit verwöhnte. Ihre fabelhaften Modulationen spiegelten hier ganz eigene Blicke auf das Geschehen wider.

Mahlers Geniestreich ist zweifelsohne "Der Abschied", wo bereits Hubers Vorspiel hören ließ, von welcher Angst die menschliche Seele besessen ist. Ebenso intensiv gestaltete die Sängerin. Immer kühler wurde die Atmosphäre, jedes Stadium war hautnah mitzuerleben, besonders in einfachen Klaviermelodien, die völlig autonom schienen: Während sich Huber noch in deprimierender Aussichtslosigkeit befand, hatte Hauer diese Phase bereits hinter sich gelassen. Solche Feinheiten erlebt man nur in dieser Duo-Fassung.