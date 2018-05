Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Eigentlich hat ja auch das Publikum einen Preis verdient: Es strömte in Scharen zum gerade beendeten 35. Heidelberger Stückemarkt, sorgte für eine Platzausnutzung von 98,5 Prozent, diskutierte ausgiebig mit den Künstlern aus dem Gastland Südkorea und zeigte sich dabei weltoffen und den experimentellen Formen gegenüber sehr aufgeschlossen.

Heidelbergs Kulturbürgermeister Joachim Gerner und Intendant Holger Schultze schütteten bei der finalen Preisverleihung denn auch viel Lob aus für die Besucher und Sponsoren des Festivals, bevor die fünf Auszeichnungen vergeben wurden. Wie berichtet, wurden insgesamt 23.500 Euro vergeben, die wichtigste Auszeichnung ging an die Dramatikerin Ulrike Syha für ihr Stück "Drift". Es sei faszinierend leichtfüßig geschrieben und von einer lakonischen Poesie geprägt, hieß es in der Jury-Begündung.

Vor der Verleihung bot das Gastland Südkorea mit "Before, After" vom Kollektiv "Creative VaQi" und der Liebestragödie "Romeo und Julia" sehr frei nach William Shakespeare zwei weitere Höhepunkte im Festival-Programm. In beiden Inszenierungen wird dem allgemeinen Trend folgend ausgiebig mit der Live-Kamera gearbeitet.

Bei "Before, After" hat der Kamera-Einsatz nicht nur einen dokumentarischen Charakter, sondern die Nahaufnahmen der Akteure geben auch viel vom Seelenleben der Figuren preis. Gleich mehrere Alltagsschicksale aus der jüngeren koreanischen Geschichte werden mit großer Eindringlichkeit vorgestellt, darunter eine Tochter, die ihren todkranken Vater bis zum letzten Atemzug betreut hat, oder Angehörige, die im Jahr 2014 ihre Kinder beim Untergang der Fähre "Sewol" verloren haben.

Dieses Schiffsunglück und die dilettantisch durchgeführten Rettungsmaßnahmen offenbarten, wie tief die vorherige südkoreanische Regierung in ein Netz von Korruption und Schlamperei verstrickt war. Daraufhin setzte sich eine neue Demokratiebewegung mit aller Macht durch. In einer anderen Szene von "Before, After" berichtet ein Demonstrant, wie er während seines berechtigten studentischen Protests brutal niedergeknüppelt wurde. Ein Fall polizeistaatlicher Entgleisung, der weitere Missstände bloßstellte. Die Aufführung wird noch lange nachwirken.

Die Shakespeare-Bearbeitung "Romeo und Julia" durch die Yohangza Theatre Company aus Seoul setzt auf grelle Farbeffekte und popkulturelle Leichtigkeit. Im Vorfeld waren falsche Erwartungen geschürt worden, weil es hieß, die beiden verfeindeten Clans des Stücks spielten auf den Konflikt zwischen Nord- und Südkorea an. Doch dem ist nicht so. Vielmehr geht es um Homophobie versus Toleranz, da auch Romeo von einer Frau gespielt wird. Begleitet von schnellen Beats und bunten Projektionen verzehrt sich das Girl in seiner Sehnsucht nach Julia - auch in diesem Fall mit doppelt tödlichem Ausgang.

Gastland des 36. Stückemarkts im Frühjahr 2019 wird die Türkei sein: Holger Schultze will mit dieser Wahl der politisch-gesellschaftskritischen Ausrichtung des Festivals einmal mehr Nachdruck verleihen. Im nächsten Jahr gehe es darum, gefährdete Künstler im Rahmen der vom Deutschen Bühnenverein angestoßenen Initiative "Artists in Risk" vorzustellen. Ein mutiges Unterfangen angesichts der Tatsache, dass kritische Geister in der Türkei meist nur im Verborgenen arbeiten können. Ihnen drohen Haft, Maulkorberlass oder andere Schikanen. Mal sehen, ob auch der bei Erdogan in Ungnade gefallene TV-Moderator Jan Böhmermann als "Sidekick" des Stückemarkts eingeladen wird.