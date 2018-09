Von Heide Seele

So etwas gab es hier noch nie. Die Wände sind von oben bis unten fast komplett bedeckt mit Zeichnungen unterschiedlicher Handschrift und Größe. Jede "Petersburger Hängung" ist gegenüber dieser Anordnung ein Waisenkind, denn oft muss man sich den Kopf nach oben hin verrenken oder in die Knie gehen, um die ganz unten platzierten Blätter in Augenschein nehmen zu können. Dies trifft zum Beispiel auf einige der kleineren Formate von Sigrid Kiessling-Rossmann zu. Der Besucher ist in mehrfacher Hinsicht gefordert, und mancher fühlte sich bei der bestens besuchten Vernissage auch etwas überfordert, da die sieben Künstler nicht in getrennten Sektionen präsentiert werden, sondern ihre über 400 (!) Objekte zum Teil durcheinander hängen, womit Beziehungen, aber auch Kontraste angedeutet werden.

Die klitzekleinen Signa am Bildrand übersieht man leicht, sodass falsche Zuordnungen nicht auszuschließen sind. Kristina Hoge machte in ihrer informativen und bekannt eloquent vorgetragen Einführungsrede auch auf die Besonderheiten der Präsentation aufmerksam.

Als in der Bildenden Kunst fest verwurzelter Könner erweist sich erneut Hartmuth Schweizer mit seinen mancherlei (erotische) Assoziationen zulassenden organischen Formen und Früchten. Eines seiner Meisterwerke ist seine mit Tusche, Harz und Blattgold gestaltete "Anatomische Studie" eines auf dem Rücken liegenden Tiers, vor der mancher lange verweilte.

Mit groteskem Witz

Die meisten Arbeiten brachte Dik Jüngling mit: 90 akribisch gestaltete Bleistift- oder Kugelschreiber-Zeichnungen, die vielfältige Reaktionen auslösen. Das Porträt ist ihm dabei ebenso wichtig wie die menschliche Figur. Witzig auch die zwei vermenschlichten Beine. Dirk Klomanns Riesenköpfe oder Halbfiguren stellen fast schon ein Markenzeichen dar. Sie scheinen (wie in der ostasiatischen Kunst) aus einer einzigen Bewegung heraus zu entstehen, sind mit Rohrfeder oder Tusche gezeichnet und imponieren durch grotesken Witz. Ron Otter präsentiert sich in einem seiner Selbstporträts als Beobachter mit der Kamera oder lässt ein Auto auf einer "Nachtfahrt" in magischer Farbigkeit durch die Gegend sausen. Dazu erweist er sich als Kenner der amerikanischen Literatur mit Darstellungen von Gertrude Stein oder F. Scott Fitzgeralds Romanfigur des "Great Gatsby".

Thomas Köhler überrascht dagegen mit leicht ins Karikaturhafte tendierenden Porträts, nicht nur vom Musik-Titanen Beethoven, sondern auch von Dik Jüngling oder Ron Otter. Ein Beispiel seiner unkonventionellen Vorstellungskraft ist der Espresso trinkende Affe vorm Café Flo. Blickpunkte der Ausstellung beschert auch die weit gereiste Kornelia Roth mit ihren Pastellen von Meeresstränden und Sonnenuntergängen. Wichtig sind ihr die Magie ausstrahlenden Stoffbretter, die sich - wären sie nicht so hoch gehängt - aufblättern ließen. Dazu fordern auch die aufgefächerten Bücher auf. Und mancher erwärmt sich für ihre hochgewachsene "Strandkiefer".

Eine reiche Auswahl liefert auch Sigrid Kiessling-Rossmann. In ihren zahlreichen lavierten Tuschezeichnungen von Landschaften meint man eintauchen zu können. Dynamisch durchpulst, aber zu tief gehängt sind ihre Musikerporträts, und ihre durch lineare Irritationen charakterisierten "Beziehungen" verstehen Empfindungen durch formale Bezüge transparent zu machen.

Fi Info: Forum für Kunst, Heiliggeiststra᠆ße 21, 69117 Heidelberg. Bis 8. März.