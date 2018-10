Von Heribert Vogt

An der Universität Heidelberg fand nun die 45. Ständige Ägyptologenkonferenz statt. Gastgeber war das Ägyptologische Institut der Ruperto Carola.

Herr Professor Quack, der Ägypter Dr. Mohamed Saleh hielt bei der 45. Ständigen Ägyptologenkonferenz (SÄK) in Heidelberg den Festvortrag. Er wurde an der Ruperto Carola promoviert und ist Direktor der Abteilung Ägyptologie am Grand Egyptian Museum in Gizeh. Worüber sprach er?

Es ging vor allem darum, inwieweit es eine lange Tradition deutsch-ägyptischer Zusammenarbeit bei der Erforschung des Alten Ägypten gibt und wie die aktuelle Lage zu bewerten ist. Er betonte, dass ausländische Grabungsmissionen weiterhin willkommen sind und auch Personen mit Kopftüchern liberal sein können. Saleh war sehr glücklich über die neuesten politischen Entwicklungen im Lande.

Wie weit ist das Grand Egyptian Museum in Gizeh inzwischen fortgeschritten?

Vor allem die Konservierungs- und Restaurierungslaboratorien waren bereits vor der Revolution fertiggestellt. Der weitere Fortgang dürfte jedoch wegen der Finanzlage schwierig geworden sein.

Wie ist heute die generelle Lage für internationale Wissenschaftler in Ägypten?

Manche Regionen in Ägypten sind hinsichtlich der Sicherheitslage problematisch, andere hingegen nicht. Am Deutschen Archäologischen Institut (DAI) in Kairo kann derzeit normal gearbeitet werden. Das gilt auch für die Region um Luxor. In diesen Bereichen können die Feldforschungsmissionen normal ablaufen. Andernorts wurde gelegentlich keine Sicherheitsfreigabe erteilt.

Das DAI, an dem auch ehemalige Heidelberger tätig sind, wurde Anfang 2011 schon einmal teilweise evakuiert.

Der Trubel spielt sich im Wesentlichen um den Tahrir-Platz ab. Das Institut liegt im Stadtteil Zamalek ein wenig ab vom Schuss. Der erste DAI-Direktor Stephan J. Seidlmayer hat in Heidelberg studiert, und der zweite Direktor Daniel Polz hat seine Promotion ebenfalls in Heidelberg erlangt. Das Ägyptische Nationalmuseum am Tahrir-Platz war 2011 direkt von den Unruhen betroffen, Exponate wurden gestohlen, und Mohamed Saleh hat in seinem Heidelberger Vortrag Bilder von immer noch vermissten Objekten gezeigt.

Welche Beiträge steuerte Ihr Institut zur Heidelberger Konferenz bei?

Meine Studentin Sonja Gerke hat ihre Magisterarbeit über den ägyptischen Greif und seine Entwicklung präsentiert. Zudem hat die Doktorandin Kirsten Dzwiza ihre Dissertation über Anleitungen zur Schriftverwendung in magischen Praktiken vorgestellt; die Arbeit wurde an der Universität Erfurt eingereicht, entstand jedoch zu einem Gutteil in Heidelberg, und ich bin der Zweitbetreuer. Sodann hat Florian Ebeling über den Aufbau einer Online-Plattform referiert, bei der es um Ägyptenrezeption und Vernetzung der Forscher geht.



Zur Sprache kam auch das Ägyptologie-Projekt der Heidelberger Akademie der Wissenschaften.

Das Projekt wurde von meinem Kollegen Christian Leitz, Direktor des Ägyptologischen Instituts Tübingen, vorgestellt. Er hatte vor einigen Jahren bei der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Erfolg mit seinem Antrag "Der Tempel als Kanon der religiösen Literatur Ägyptens". Das über zwölf Jahre laufende Projekt ist in Tübingen angesiedelt, ich bin Vorsitzender der begleitenden wissenschaftlichen Kom-mission.

Welche weiteren wichtigen Forschungsergebnisse und -projekte wurden präsentiert?

Wir haben die Konferenz als offene Plattform durchgeführt. Spezifisch eingeladen wurden zwei Vorträge. Der Beitrag von Friedhelm Hoffmann (München), der die philologischen Arbeiten beispielhaft demonstrieren soll, betraf seine Arbeit an der Erst-Edition eines umfangreichen magischen Papyrus aus dem Neuen Reich. Der zweite Vortrag handelte von laufenden Ausgrabungen des Münchner Ägyptologischen Instituts in der Klosteranlage Deir el-Bachit in Theben-West. Damit sollte einerseits die Archäologie, andererseits die christlich-koptische Zeit als Facette der Ägyptologie einbezogen werden.

War auch das kürzlich eröffnete Museum Ägyptischer Kunst in München ein Thema?

Die Direktorin Sylvia Schoske, die in Heidelberg promoviert wurde, hat bei den aktuellen Berichten aus den Institutionen auf diese Eröffnung verwiesen.

Gibt es einen Ort, an dem die aktuellen Publikationen der Ägyptologie zusammengefasst sind?

Hier ist die Online Egyptological Bibliography zu nennen, die zurzeit als Gemeinschaftsprojekt der Universität Oxford mit den Ägyp-tologischen Instituten in München und Heidelberg erstellt wird. Hier soll alle erscheinende ägyptolo-gische Literatur aufgenommen und suchbar gemacht werden.

Wie war die Heidelberger Ägyptologenkonferenz besucht?

Es gab über 350 offizielle Anmeldungen. Vertreten waren mehrere europäische Länder und natürlich Ägypten. Die Musikgruppe "Cairo Steps" gab ein Konzert, das mit großer Begeisterung aufgenommen wurde.