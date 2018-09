Von Peter Mohr

"Ich heiße Vigolette alt. Ich bin ein Zwerg. Ich bin acht Zentimeter groß und aus Gummi." So leitete Urs Widmer 2006 seinen Roman "Mein Leben als Zwerg" ein, der - aus der Perspektive des Lieblingsspielzeugs des Sohnes - eine Fortsetzung seiner beiden "Familien"-Romane "Der Geliebte der Mutter" (2000) und "Das Buch des Vaters" (2004) bildete und uns gleichzeitig zwei Facetten des Autors präsentierte: den nachdenklichen Schriftsteller und den verspielten.

Urs Widmer gehörte zu den wenigen zeitgenössischen Schriftstellern, für die Humor und Tiefsinn keinen unüberbrückbaren Gegensatz darstellen. Moderne Märchen, bizarre Theaterstücke, sprachartistische Hörspiele und kunterbunte Erzählwerke hatte er in den letzten 45 Jahren vorgelegt - stets darauf bedacht, die Waage zu halten zwischen Aufklärung und Unterhaltung.

Einen repräsentativen Querschnitt aus Widmers künstlerischem Schaffen hatte der Diogenes Verlag im letzten Jahr mit einem opulenten Band vorgelegt, der 32 Erzählungen enthält - angefangen mit Widmers Debütwerk "Alois" (1968) bis hin zu "Reise nach Istanbul" (2010).

"Ich lebe seit 1968 von dem, was ich schreibe. Das muss mir zunächst einmal einer nachmachen, das ist realistisches Schreiben. Am Anfang hatten wir null Geld. Aber ich kann mich an keine Sekunde des Leidens, an keine Armut erinnern", erklärte Widmer, der am 21. Mai 1938 als Sohn eines Gymnasiallehrers, Übersetzers und Literaturkritikers in Basel geboren wurde. Als er 1968 mit seiner Erzählung "Alois" debütierte, hatte er gerade sein Studium mit der Promotion abgeschlossen und arbeitete als Lektor bei Suhrkamp.

Urs Widmer, der sich ausgiebig mit Nabokov und Joseph Conrad beschäftigt hat, beherrschte die gesamte Bandbreite der literarischen Genres und betrieb ein amüsantes Verwirrspiel mit den künstlerischen Formen. In den Erzählwerken "Der blaue Siphon" (1992), "Liebesbrief für Mary" (1993) und "Im Kongo" (1996) dominiert eine eigenwillige Mischung aus surrealistischen Sequenzen und knallhartem Realismus. Je exotischer das Ambiente, umso farbenfroher und vitaler wurde die Sprache.

Trotz seiner formalen Verspieltheit war Widmer, der sich auch erfolgreich als Übersetzer betätigte, niemals ein Elfenbeinturm-Poet. Sein erfolgreichstes Theaterstück "Top Dogs", für das er 1997 mit dem Mülheimer Dramatikerpreis ausgezeichnet wurde, ist das Ergebnis einer intensiven Recherche in Managementkreisen. In nur drei Monaten hatte er dieses Stück, das auf über 40 Bühnen gespielt wurde, in Zusammenarbeit mit dem damaligen Züricher Theaterintendanten Volker Hesse fertig gestellt.

Ob in dem skurrilen Geschichtenband "Vor uns die Sintflut" (1998), im weniger geglückten Theaterstück "Bankgeheimnisse" (2001), im Essayband "Das Geld, die Arbeit, die Angst, das Glück" oder in diversen Zeitungskolumnen: Urs Widmer war immer ein präziser Beobachter des Alltags, ein feinsinniger Analytiker, der vehement gegen das "Paradies des Vergessens" (so hieß eine 1990 erschienene Erzählung) anschrieb. Auch in seinem letzten Roman "Herr Adamson" (2009) trieb Widmer wieder allerlei fantastischen Schabernack. Ein Greis erinnert sich an seinem 94. Geburtstag, den er am 21. Mai 2032 feiert (dies wäre auch Widmers 94. Geburtstag gewesen), an seine Kindheit. Der alte Mann mit Schnauzbart und Zottelsträhnen um die Glatze ähnelt Widmers eigenem Erscheinungsbild.

"Mein Lachen ist zur einen Hälfte Utopie und zur anderen Hälfte der verzweifelte Versuch, die Schrecken auszuhalten", hatte der Autor einmal erklärt. Im Herbst war noch die Autobiografie seiner ersten 30 Jahre unter dem Titel "Reise an den Rand des Universums" erschienen. "Kann man denn nicht lachend auch sehr ernsthaft sein?", heißt es in Lessings "Minna von Barnhelm".

Urs Widmer - mal spottender Harlekin, mal weiser Prophet, hat dies eindrucksvoll geschafft. Am Mittwoch ist er im Alter von 75 Jahren nach langer, schwerer Krankheit in Zürich gestorben.