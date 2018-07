Er lässt Geld regnen und kauft die DDR-Gesellschaft: Der Greis (Tomas Möwes), der mit der Schuld am Mord von Rosa Luxemburg leben muss. Szene aus "Abends am Fluss" im Heidelberger Theater. Foto: Annemone Taake

Zwei Uraufführungen in Heidelberg: "Abends am Fluss" und "Hochwasser" - Komponist Harneit dirigiert - Regie: Peter Konwitschny

Von Matthias Roth

Im Nachhinein bleibt der zweite Teil dieses langen Uraufführungsabends besser im Gedächtnis als der erste: Johannes Harneits gut einstündiges Stück "Hochwasser" mischt ernste und komödiantische Elemente und ist im alten Haus des Heidelberger Theaters auch publikumsnäher inszeniert. Obwohl es schon spät geworden war, amüsierte man sich hier gut und konnte sogar herzlich lachen. Etwa wenn der neuere der beiden Koffer im Keller (Ipca Ramanovic) ein krächzendes "Stille Nacht" anstimmt in der Hoffnung auf Weihnachten, während das alte und erfahrene Behältnis (Wilfried Staber) mürrisch entgegenhält: "Weihnachten war schon, aber es kommt wieder". Wenn dann die Flut in Form einer bunten Karnevalsgesellschaft durch den Keller rauscht, darf ebenfalls gelacht werden. Peter Konwitschny inszeniert hier mit leichter Hand und integriert auch Musiker ins Spiel: Die Bratscherin Marianne Venzago erhielt sogar Szenenbeifall.

Das erste der beiden Stücke, "Abends am Fluss", ebenfalls von Johannes Harneit auf einen Text von Gero Troike komponiert und vom Komponisten selbst auch dirigiert, ist der härtere Brocken. Ein echter Monolith. Ein starkes Stück, aber nicht unanstrengend. Das gesamte Ensemble, die Bühne (auch hier: Helmut Brade), die Technik und das Publikum sind bis zum Letzten gefordert.

Allein der Text ist hier vielleicht das schwächste Glied, auch wenn dieser durchaus Qualitäten in seiner Vielschichtigkeit hat. Aber letztlich wirkt das Kreisen um den Satz "Ich war, ich bin, ich werde sein", der durch Rosa Luxemburg berühmt geworden ist, ermüdend. Eigentlich meint er auch die Revolution und keine Individuen.

Peter Konwitschnys Regie deutet die scheinbare Harmlosigkeit der Textvorlage um in eine Geschichte mit politischer Brisanz: Sie dreht sich um Rosa Luxemburg (die Frau: Irina Simmes) und ihren Mörder (der Greis: Tomas Möwes), die am Ufer des Flusses begleitet werden von einem jüngeren Mann (das Wunderkind: Angus Wood) und einem Hund (eine Paraderolle für Namwon Huh). Mehr als nur Randfiguren sind hier auch die beiden Herren "Links" und "Rechts" (Winfrid Mikus und Nico Wouterse), die an Gestapo, Stasi und NSA gleichermaßen erinnern, sowie Chor und Kinderchor (Einstudierung: Anna Töller). Die Bühne ist wellenartig in ständiger Bewegung: Doch die Maschinerie hielt bis auf einen kleinen Hänger durch am Premierenabend.

Die Dramaturgie von "Abends am Fluss" scheint assoziativ und geht ein Mal längs durch das letzte deutsche Jahrhundert: Von der Ermordung Rosa Luxemburgs über den Ersten Weltkrieg, den "Kauf" und Ausverkauf der DDR, den Konsumrausch bis hin zum Schuhe stapeln auf dem Küchentisch, was an die Schuhberge von Auschwitz denken lässt.

Musikalisch zieht Harneit alle Register, und Regisseur Peter Konwitschny lässt kaum eine Chance aus, den Deutschen einen Zerrspiegel ihrer unterschiedlichen Befindlichkeiten vorzuhalten. Und alles steht unter Beobachtung und wird mit deutscher Gründlichkeit von "Links" und "Rechts" protokolliert - wozu? Die Frage bleibt letztlich offen, bzw. sie stellt sich erst gar nicht. Am Ende ist die Bühne vollgestellt mit Wärterhäuschen, und jeder ist der Spitzel seines Nachbarn.

Konwitschny, der große politische Analyst des bundesdeutschen Musiktheaters, arbeitet sich in diesem Stück ab an unserer Geschichte und rückt es damit in die Nähe zu Heiner Müllers und Wolfgang Rihms "Hamletmaschine". Szenisch und musikalisch geht diese Konzeption allerdings besser auf als in der Textvorlage, der letztlich der wirkliche Biss fehlt. So rauscht ein grandioser Bilderbogen vorbei, dessen Basis man im Libretto zwar nicht ganz vergeblich, aber doch verzweifelt lange sucht.

Alle Beteiligten sowohl auf wie vor, unter oder hinter der Bühne leisten bei dieser Aufführung großartige Arbeit. Heraus ragt Tomas Möwes als Greis, der als Sängerdarsteller die Szene in "Abends am Fluss" von Anfang an beherrscht.

Als Dirigent hielt Komponist Johannes Harneit alles, auch die Musik auf der Empore oder auf der Bühne, bemerkenswert gut zusammen. Das Philharmonische Orchester im Maguerre-Saal und das kleine Ensemble aus Musikern des Orchesters im alten Haus spielten hoch inspiriert: Das plätschert, rauscht und wogt im Graben nach Herzenslust!

Es ist insgesamt ein gewaltiger Abend, der sich zuletzt in fröhliche Heiterkeit auflöst. Insofern gibt’s auch hier nach komplexer Dichte ein süßes Bonbon, das man nicht verpassen sollte.

Fi Info: Weitere Aufführungen am 13., 20. und 28. Februar. Kartentelefon: 06221-5820 000.