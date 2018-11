Von Christian Beck

Mannheim. "Schön, dass ihr euch heute Abend die Zeit genommen habt, wieder zum Kind zu werden". Mit diesen Worten bedankte sich Magier Andreas Ehrlich beim Publikum, nachdem er mit seinem Bruder Christian eine bombastische Zaubershow präsentiert hatte. Mit dem Kind sein, hatte er vor allem das Staunen gemeint. Und zu staunen gab es an diesem Abend im Mannheimer Rosengarten wahrhaft genug: Mit spektakulären Tricks, jugendlichem Charme und viel guter Laune zauberten sich die Ehrlich Brothers in die Herzen der Zuschauer.

Apropos: Am Vorabend des Valentinstags ging es durchaus herzlich zu - ganz bildlich gesprochen. Denn mit einer Menge Pyrotechnik im Hintergrund hatten die beiden Brüder zuvor zwei Eisenbahnschienen verbogen. Auf einem Gestell ergaben sie zusammengesetzt ein Herz, dass zahlreiche Zuschauer in der anschließenden Pause ganz genau unter die Lupe nehmen konnten.

Überhaupt setzten die Ehrlich Brothers auf den direkten Kontakt mit ihren Gästen im ausverkauften Rosengarten. Dass diese Taktik auch zu großen Lachern führen kann, bewies Sven, der die Schienen zuvor dank mehrerer Hammerschläge für echt befand. "Glaubst Du, dass man diese Schienen verbiegen kann?", fragte Andreas Ehrlich, und erntete von Sven sofort ein "Natürlich - sonst würde doch der Zug immer nur geradeaus fahren."

Die Zauberer setzten den Abend über vor allem auf Emotion, verpackten ihre Tricks oft in Geschichten. So zum Beispiel die Nummer mit dem Frauenschuh. "Alle Frauen haben kalte Füße!", rief Andreas lachend ins Publikum. Und um das zu beweisen, warf er den Schuh einer jungen Frau in ein Becken mit Wasser, das sofort zu Eis erstarrte. Eher etwas für die Männer dürfte der erste Zaubertrick des Abends gewesen sein: Aus einem riesigen, aber flachen I-Pad knatterte Christian Ehrlich mit einer Harley-Davidson auf die Bühne - ein Knaller als Einstieg für einen fulminanten Abend.

Was die Ehrlich Brothers mit in die Quadratestadt brachten, unterschied sich stellenweise deutlich von klassischen Zaubershows. Natürlich musste sich einer der Brüder aus Ketten befreien, während sich riesige Sägeblätter über ihm drehten. Und auch Tricks mit Spielkarten und Geldscheinen waren Teil des Programms. Doch von einer jungen Assistentin fehlte jede Spur. Und auch auf elegante Abendgarderobe und die aus früheren Zaubershows bekannten Synthesizer-Klänge verzichteten die Jungs.

Statt dessen setzten Christian und Andreas auf eine lockere Atmosphäre, brachten stellenweise Partystimmung in den eleganten Rosengarten. Dazu passte schließlich auch ein Trick, zu dem sich Comedian Mario Barth via Internettelefon zuschaltete und seine bekannten Sprüche zum Besten gab.

Möglicherweise hat die Zaubershow nicht jedem gefallen - doch angesichts stehender Ovationen dürfte das die Minderheit gewesen sein. Denn den Brüdern ist es gelungen, ihre Zuschauer zu begeistern. Und das mit einer Art von Zauberei, die nicht verstaubt, sondern modern und überaus frisch daherkommt.