Von Volker Oesterreich

Drei Mal ist Michael J. Fox als Marty McFly "Zurück in die Zukunft" gereist: erst von 1985 per Zeitmaschine ins Jahr 1955; in Teil zwei erlebt er die Zukunft des 21. Oktober 2015 mit; Teil drei konfrontiert ihn mit dem Wilden Westen anno 1885. Gedreht wurden die Streifen, mit denen der 1961 im kanadischen Edmonton geborene Schauspieler international bekannt wurde, 1985, 1989 und 1990 unter der Regie von Robert Zemeckis.

Zusammen erstklassige Kinounterhaltung, doch eins hat Michael J. Fox damit nicht erreicht: Charlie Chaplins "Moderne Zeiten" (1936), diese hellsichtige Satire über die Abgründe einer total technisierten Arbeitswelt, in den Schatten zu stellen. Chaplins Tramp bleibt der Triumph. Trotzdem erlangte auch Michael J. Fox Kultstatus: als Komiker mit Charisma.

Schon als 15-Jähriger trat Fox im kanadischen Fernsehen auf. Seine Schulausbildung brach er ab, um sich seiner Schauspielerkarriere widmen zu können. Deshalb zog es ihn 1979 auch in die USA. Ein Massenpublikum feierte ihn in der Comedyserie "Familienbande", gedreht von 1982 bis 1989. In 180 Folgen wurde darin ein Vater-Sohn-Konflikt genüsslich ausgewalzt. Clou dabei: Der Vater ist der Freak, der Sohn dagegen total angepasst. Andere wichtige Produktionen für Michael J. Fox waren "Das Geheimnis meines Erfolges" (1987, Regie: Herbert Ross), "Die grellen Lichter der Großstadt" (1988, Regie: James Bridges) oder die Sitcom "Chaos City", gedreht von 1996 bis 2002. Darin spielte Fox den Part eines New Yorker Bürgermeisters.

Während der Dreharbeiten zu dem Film "Auf die harte Tour" (1991) wurden bei dem Schauspieler erste Symptome einer Parkinson-Erkrankung diagnostiziert, ab 2000 konnte er deshalb nur noch keine Rollen oder Aufgaben im Synchron-Studio übernehmen. Zugleich gründete er eine Stiftung, um die Erforschung der Krankheit zu fördern. Darüber hinaus macht sich Fox für die Stammzellenforschung stark. Zu diesen Zwecken betrat er auch immer wieder die große Bühne, sei es zusammen mit der ebenfalls an Parkinson erkrankten Box-Legende Muhammad Ali oder in der Rolle eines an Parkinson erkrankten Journalisten in seiner "Michael J. Fox Show". Eine Kämpfernatur von Format!

