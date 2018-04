Von Isabelle von Neumann-Cosel

Dieser Spielort ist als "Location" eine Klasse für sich. Mannheims schönste und umstrittenste Konversionsfläche, die aus wilhelminischer Zeit stammenden Turley Barracks, bilden ein Backsteinensemble, in dem auf wundersame Weise die Zeit aus den Angeln gehoben scheint.

Hier hatte sich "Schwindelfrei" eingerichtet, ein im Zweijahresturnus durchgeführtes Festival der freien Theaterszene, das die künstlerische Ehre der Kreativschaffenden in der Metropolregion hochhält. Die Kuratoren Martin Baasch und Phillip Koban haben zudem für Nachhaltigkeit der Produktionen und des 100 000-Euro-Etats gesorgt: Für alle Aufführungen gab es Koproduktionspartner.

Wie außerordentlich gut es trotzdem gelingen konnte, ein Stück passgenau auf den besonderen Spielort hin zu entwickeln, stellte Anna Peschkes Stück "Das Kasino" unter Beweis. Im ehemaligen Offizierskasino, wo ein mit Spielkartenmotiven bedeckter Teppichboden und Glitzertapete noch schön schäbigen Glamour-Charme versprühen, spielte Jörn Hentschel den Wundergeiger Paganini als gehetzte Kreatur, die sich zwischen gefeiertem und geschmähtem Tourneestar, Spielsucht und Krankheit förmlich zerreißt. Dazu lieferte die Komponistin Sarah Nemtsov den kongenialen Sound: die Komposition "Poker, Roulette - Musik in 52 Spielkarten für Schlagzeug solo".

Michael Weilacher hatte alle Hände voll zu tun, ein wundersames Instrumentarium zu bedienen, das neben klassischen Schlaginstrumenten etwa eine bespannte Metallfasstrommel, klappernde Würfelbecher und Mobiles aus Jetons umfasst. Anna Peschke, auch verantwortlich für die Bühne, hatte mit einer verschwenderischen Fülle kaputter Geigen den Bogen zu Paganini geschlagen: Geigenkörper wurden zu Rasseln, mit Bindfäden zusammengehaltene Geigenhälse zu Streichinstrumenten. "Das Kasino" ist ein gleichberechtigtes Zusammentreffen von Konzert und Theaterstück - ein besonderes Format und ein Glücksfall für dieses Festival.

"Ich bin Viele (die kleine Meerjungfrau)" behauptete die Gruppe "Koikate" und ließ in der ehemaligen Reithalle neben Andersens Märchenfigur auch noch jede Menge anderer Fabelwesen dem Wasser entsteigen, von der Decke herab hängen oder hinterm Glitzervorhang auftauchen. Vier Performerinnen, darunter Monika-Margret Steger und Lea Walloschke (die auch Puppen und Objekte beisteuerte), verwandelten sich unter der Regie von Sebastian K. König in weibliche Wesen für jeden Wunsch und jedes Klischee: in Undine oder Loreley, singende Sirene, Femme fatale, Biest oder Opfer im Hasenkostüm. Dabei versuchen sich die Damen auch als aktuelle Popsängerinnen; ein witziges Video verbindet 50er-Jahre-Look mit dem Märchen von der kleinen Seejungfrau. Nichts ist so sexy wie lange Haare und High Heels - Überzeichnung führte die Klischees ad absurdum. So hangelte sich das Stück munter von Assoziation zu Assoziation und setzte wie versprochen ziemlich viele "Ichs" in Szene.

"A Brand New Species" entdeckte die Choreografin Rose Beermann in der verlassenen Snack Bar und dem angrenzenden ehemaligen Ladenkiosk. Interaktion mit dem Publikum, Einbeziehung des Raumes und Erkundung neuer Bewegungssprachen: Diese aktuellen choreografischen Herausforderungen wurden von der jungen Heidelbergerin in ihrem Stück mit Fantasie und Witz abgearbeitet. Vier merkwürdige Wesen in schwarzen Trikots werden dabei zu immer menschenähnlicheren Subjekten.

Die Gelegenheit, sich an den vier Festivaltagen ohne Eintrittskartenzwang auf dem mit Ausstellungen und Installationen aufgewerteten Kulturcamp mitten auf dem einstigen Exerzierplatz umzuschauen, ließen sich viele Mannheimer nicht entgehen. Wenn überhaupt, soll hier ein Produktionszentrum für die freie Theaterszene entstehen - der Mannheimer Gemeinderat hat sich zumindest dazu durchgerungen, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben.