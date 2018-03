Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Der griechische Filmemacher Yorgos Lanthimos entwirft in seinen pessimistischen Gesellschaftsvisionen geschlossene Systeme, in denen die Menschen einer rigiden Kontrolle unterworfen sind. Wer sich nicht anpasst oder sich den Regeln des Regimes verweigert, wird unnachgiebig bestraft. Die Verteidigung des Systems zielt dabei auf den Ausschluss abweichenden Verhaltens und Denkens.

In seiner verstörenden Filmparabel "Dogtooth" exemplifizierte Lanthimos dieses Verfahren mit nüchterner Brutalität an einer eingeschlossenen Familie. In seinem aktuellen Werk "The Lobster" entwirft er gleich drei verschiedene Communitys, die dem Ausschlussverfahren folgen; wobei der Übertritt von einem System in ein anderes nur die Vorzeichen der Unterwerfung ändert. Im Mittelpunkt der verschiedenen Gemeinschaften steht diesmal eine irritierende Politik der Geschlechter.

Lanthimos gestaltet dabei erneut eine "reale" Welt, die in sich logisch ist und nach "realistischen" Prinzipien funktioniert, die aber auf phantastischen Prämissen gründet und ein künstliches Setting etabliert. So muss der Architekt David (Colin Farrell) nach dem Ende einer langjährigen Beziehung die nur Paaren vorbehaltene Stadt verlassen, um in einem speziellen Hotel für Singles einzuchecken. Hier gilt es, innerhalb von 45 Tagen einen neuen, "passenden" Partner zu finden; andernfalls wird der Kandidat nach Ablauf der Frist in ein Tier seiner Wahl verwandelt, wobei sich David für den titelgebenden Hummer entscheidet.

Wer es allerdings schafft, bei der Jagd nach "Einzelgängern" im nahe gelegenen Wald Beute zu machen, kann seine Frist erhöhen. Zunächst gelingt es David, sich in eine Beziehung zu retten, die auf einer Lüge basiert. Als diese unter schrecklichen Umständen jedoch entlarvt wird, bleibt ihm nur noch die Flucht zu den Einzelgängern im Wald.

Doch bei den Outcasts, die sich Guerilla-Methoden bedienen, sind die Regeln nicht weniger streng. Nur werden hier diejenigen bestraft, die sich verlieben und/oder Sex haben.Mit kalter Sachlichkeit und skurrilem Humor entwirft Lanthimos in seinem ersten englischsprachigen Film eine verkehrte Welt, die vielleicht umso wirklicher ist, je bizarrer sie erscheint.

Darin ringen die Mechanismen der Macht mit den Bedürfnissen von Beziehungen, denen die Gefühle weitgehend ausgetrieben worden sind. Trotzdem verliebt sich David in eine der Einzelgängerinnen (Rachel Weisz), die mit ihm das Handicap der Kurzsichtigkeit teilt. Im sadistischen Kosmos von Yorgos Lanthimos bleibt dies nicht ohne scheußlich gewalttätige Folgen - aber trotz allem auch nicht ganz ohne Hoffnung.

Info: Heidelberg, Karlstorkino, OmdtU: 12., 13., 19., 20., 24., 28. und 30. August.