Von Brigitte Fritz-Kador

Eine Zusammenarbeit der beiden Heilbronner Kulturinstitutionen Kammerorchester und Theater gibt es schon länger - ein Opernprojekt war bisher nicht dabei. Was ihnen, WKO-Chefdirigent Ruben Gazarian mit den WKO-Musikern, Intendant und Regisseur Axel Vornam zusammen mit fünf jungen Sängerabsolventen der Stuttgarter Musikhochschule, dem "gestandenen Bassbariton Frank van Hove als "Don Alfonso" und dem Heilbronner "Laien"-Chor "Alto e Basso" mit dieser ersten eigenen Operninszenierung gelungen ist, wurde vom Premierenpublikum zu recht bejubelt.

Die hohe Kunst "Cosi" zu inszenieren liegt in den Nuancen und der Differenzierung. Das Libretto hat, über die Jahrhunderte hinweg, meist zu der Auslegung verführt, die dem jeweiligen Zeitgeist am ehesten entsprach. Heute ist es die Frage: Was ist Treue noch wert? Oder: Sind wir nicht alle und alle Tage Betrüger und betrogene Betrüger - und das nicht nur in der Liebe? Die Inszenierung, deren etliche Einzelelemente auch schon von anderen Cosi-Inszenierungen her bekannt vorkommen, hat für die Antwort darauf eine eigene Ebene gefunden, die in der Frage mündet: "Wie viele Farben hat die Liebe?" Kongenial umgesetzt im Bühnenbild hat das Tom Musch in der Lichtregie, den Kostümen. Und dazu taucht auch das WKO diese Musik in alle Schattierungen.

Hinter einem schwarzen Vorhang lauert die Verführung, bis sich dieser für einen Bühnenhintergrund in strahlendem Azur öffnet: Das kann nur der Himmel über Neapel sein! Dieses Blau wandelt sich in seiner Farbstimmung mit der Handlung, bis sich am Ende alles wieder in der Schwärze des Anfangs und des leeren Bühnenraumes findet. Licht und Farbe wie Mozarts Musik und dazu noch die "Moral von der Geschicht" werden so stimmig ins Bild gebracht.

Aus diesem Bühnenrahmen sind zuvor die Strippenzieher hervorgetreten: Der Menschenkenner und Pessimist Don Alfonso und sein Instrument, Despina (Isabella Froncala), die eine Spur zu viel auf "Kammerkätzchen" macht. Die eigentliche Aktionsfläche, der Raum für Liebesschwüre und Treuebrüche, begrenzt ein Quader aus vielsagend-falschem Marmor, in dem die zwei von Don Alfonso auf die Treue- und Liebesprobe gestellten beiden Paare agieren. Herrlich, wie sich hier die zu lässigen Albanern mutierten "Offiziere" Guglielmo und Ferrando (Yongkuen Kim) hinfläzen wie die Schickimickis von heute beim Chillen, wie sich die babyblauen und babyrosa Tüllröcke von Dorabella (Haruna Yamazaki) und Fiordiligi (Manuela Viera) bauschen wie ihre Gefühle. Und wie hier Gazarian seine Musiker durch die Partitur auf des Meeres und der Liebe Wellen führt und wie die jungen Sänger mitgetragen werden durch diesen Marathon für sechs Stimmen, in dem menschliche Schwäche und Verführbarkeit ihren Ausdruck in den kompliziertesten Koloraturen und süßesten Motiven findet. Diese Doppelbödigkeit der Mozartoper aufzuzeigen, ist die eigentlich Herausforderung.

Info: Weitere Aufführungen 16. und 22. April, 12. Mai, 19., 21. und 26. Juni, 16. und 18. Juli, jeweils 19.30 Uhr. Karten gibt es unter Tel.: 07131/563001 oder www.theater-heilbronn.de