Von Alex Wenisch

„Lebenslänglich“ heißt das neue Album, das (sehr entspannt) Akustik- mit der E-Gitarre versöhnt und auf dem der Kölner Liedermacher so politisch wird wie lange nicht mehr.





Lebenslänglich BAP - ist das eine Strafe?

(lacht) 40 Jahre BAP, das ist sogar zwei Mal lebenslänglich. Und Begnadigung gibt es bei uns keine, da sind wir knallhart.

Die Platte hat eine melancholische Grundstimmung - weht da ein Hauch von Abschied mit?

Nein. Ich bin halt so - eine melancholische Frohnatur. Aber die Zeiten haben ja gerade nicht viel Euphorisches zu bieten. Mit Flüchtlingskrise, mit Krieg in Syrien, mit Terror in Europa. Schlagersänger können da drüber hinwegträllern. Ich kann das nicht. Ich schreibe meine Musik immer, um mich selbst in der Gegenwart zu verorten.

Und das macht dich melancholisch?

Ja. Obwohl ich mit meinen letzten beiden Platten überraschend viel Erfolg hatte. Ich müsste entspannt sein, bin es aber nicht. Ich muss mich mitteilen. Die Texte zu meinen neuen Songs sind nur so aus mir rausgeflossen. Vier Monate vom ersten bis zum letzten Song - das ist Rekord. Normalerweise brauche ich vier Mal so lange.

In einem Song singst du: Der Typ wird bald 70 - wie lange geht da noch Rock’n’Roll?

Von mir aus bis ins Grab. Ich muss ja nicht den wilden Mann machen. Aber ich lebe ein rockiges Leben: Bin nie fremdbestimmt und mache nur das, worauf ich auch wirklich Lust habe. Musik, Auszeiten, Reisen - Langeweile kenne ich nicht.

"Hört mir noch einer zu?" fragst du an anderer Stelle. Hast du Zweifel, ob deine Stimme noch zählt?

(lacht) Das ist eigentlich ein Augenzwinkern an meine Familie. Wenn wir morgens am Frühstückstisch sitzen, alle durcheinander plappern, ich was wirklich Wichtiges zu sagen habe, dann rutscht mir schon mal ein strenges "Hört mir hier eigentlich noch einer zu?" raus.

Einer der schönsten Songs auf der neuen Platte ist "Miehstens unzertrennlich": ein Abschiedslied?

Ja. Unser Gitarrist Ulrich Rode hat mir diese Melodie gebracht, die mich sofort an die drei Sehnsuchts-Songs der Beatles auf "Rubber Soul" erinnert hat: Girl, Michelle und Norwegian Wood. Mein "Unzertrennlich" ist ein Rückblick, ein Dankeschön an meine alte "Sandkastenliebe", mit der ich zwischen 15 und 26 immer mal wieder zusammen war. Wir haben unglaublich untereinander gelitten, haben aber auch große Abenteuer miteinander erlebt. Eine wilde Zeit. Ihr hatte ich im Übrigen schon den Song "Jraaduss" geschrieben.

Im Song Vollkasko-Desperado rechnest du recht deftig mit Fans ab, die mit Sprüchen nerven wie "In Wackersdorf war BAP noch gut, heute seid ihr viel zu kommerziell" - ist es klug, alte Fans zu beschimpfen?

Ach, das ist doch kein Beschimpfen. Ich nehme die auf den Arm und an die Hand.

Wie oft begegnen dir solche kritischen Ex-Fans?

Immer wieder. Momentan immer häufiger auf Facebook. Ich finde das mit dem sozialen Netzwerken eigentlich toll. Aber du musst unglaublich aufpassen, damit du nicht zu viel Privates rauslässt, weil es Typen gibt, die anscheinend nur darauf warten, ihren hässlichen Mist loswerden zu können. Denen muss man dann ab und zu auch mal deutlich auf die Bremse treten.

Würde dem Desperado deine aktuelle Platte gefallen?

Wahrscheinlich nicht (lacht). Ich schreibe meine Songs für Leute, die flexibler im Hirn sind als dieser Versicherungsvertreter. Leute, die nur an der Vergangenheit hängen, tun mir eigentlich leid. Denn die verpassen ihre Gegenwart. Bemitleidenswerte Spießer.

Dabei sind einige deiner neuen Songs wieder sehr politisch. Du singst vom "Eis der Zivilisation", das immer dünner wird. Zu wenig Zivilcourage?

Ich habe Angst, dass der Gedanke der Solidarität in unserer Gesellschaft immer mehr verloren geht. Jetzt zum Beispiel bei der Flüchtlingsthematik. Osteuropäische Staaten wie Polen, Ungarn oder das Baltikum sehen die EU doch nur noch als Zugewinngemeinschaft. Die haben offensichtlich nicht begriffen, was die EU wirklich ausmacht, dass sie Europa 50 Jahre Frieden beschert hat. Es würde sicher nicht schaden, den Verweigerern die Subventionen zu kürzen, damit sie aufwachen.

Du siehst das politische Europa in Gefahr?

Momentan ja. In allen Ecken sind rechts-konservative und populistische Parteien im Aufwind. Das macht mir wirklich Angst. Und wenn in Frankreich nächstes Jahr tatsächlich Marine Le Pen und ihr rechtsextremer Front National gewinnen, dann wird es bitter. Dann haben wir ein echtes Problem.

Wäre es mal wieder Zeit für "Arsch huh"- oder "Heute die! Morgen du!"-Konzerte gegen Rechtsextremismus wie in den 90ern?

In Köln machen wir das immer wieder und da kommen auch 15.000 Leute. Da gibt’s ja diese Hogesa-Bewegung: Da wollen uns tatsächlich Hooligan-Schwachmaten vor Salafisten schützten. Eigentlich lustig, wenn’s nicht so ernst wäre. Man darf das mit den Konzerten nicht überstrapazieren. Aber klar: Wir brauchen wehrhafte Bündnisse gegen Extremisten - auch gegen Pegida in Dresden.

Da wütet und schreit die Volksseele wieder Richtung Siedepunkt, um einen deiner alten Texte "Kristallnaach" zu zitieren?

Ja. Ich kann das gar nicht verstehen, dass die Leute diesen Idioten von Pegida oder auch der AfD nachlaufen. Als wir früher in der Schule Reden von Hitler gehört und Auftritte gesehen haben, da hab ich schon nie verstanden, warum die Leute dem geglaubt haben. Ich meine: Man musste dem doch nur zuhören um zu erkennen, dass der was an der Waffel hatte.

Lass‘ uns zum Abschluss noch drei Kuriositäten deines Albums klären.

Okay, leg’ los. Bin gespannt.

Erstens: Du singst tatsächlich teilweise hochdeutsch.

(lacht) Dafür sind meine Nackenhaare verantwortlich. Ich hatte den Text zu "Absurdistan" zuerst komplett auf Kölsch. Aber als ich das Lied eingesungen habe, war das merkwürdig. Genau umgekehrt zu früher, da wäre allein der Gedanke, nicht kölsch zu singen, völlig absurd gewesen. Jetzt fühlte ich mich plötzlich wie ein Mundart-Pfleger. Meine Nackenhaare haben sich jedenfalls hochgestellt - die sind mein Peinlichkeits-Gradmesser. Also hab ich Teile in hochdeutsch gesungen, damit ging’s mir besser.

Zweitens: Du singst "Kyrie Eleison" - vorbei deine kirchenkritische Haltung?

Nein. Kirchenkritisch bin ich immer noch. Ich bin aber kein Atheist, sondern ein Rest-Katholik. Das liegt wohl in unserem genetischen Erbe.

Vielleicht vor allem bei euch Kölnern.

(lacht) Ja, vielleicht. Jedenfalls kann ich gar kein Griechisch. Das Kyrie hat da in den Text über den Zustand der Welt einfach gut reingepasst. Wie ein seufzendes "um Gottes Willen". Also hab ich es hingeschrieben. Ohne religiöse Mission.

Drittens: Auf "Sankt Florian" singen Kinder mit - "Wolfgang und seine Freunde" als neues Standbein?

(lacht) Wir haben dafür alle Familienmitglieder der Band rekrutiert, die gerade mal ins Studio kamen. Meine Frau und meine Tochter Jojo singen auch mit. Ich war erst skeptisch, ob ein Chor passen würde. Jetzt gefällt’s mir, weil die so laienhaft wie bei einem Straßenfest in der Vorstadt singen. Das kommt so harmlos daher, im Kontrast zum Text - Sankt Florian, lass den Blitz beim Nachbarn einschlagen -, der so völlig empathie-befreit ist. BAP-Intern heißt der Chor darum auch "der Pegida-Chor".

Das Gespräch mit Niedecken wurde vor den Silvester-Übergriffen in Köln geführt.