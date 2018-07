Ankunft des Sarges der Kurfürstin Dorothea von Dänemark in Heidelberg am 14. Juni 1580. Aus: 'Thesaurus Pictuarum'. Foto: Universitäts- und Landesmuseum Darmstadt

Von Heide Seele

Saxa loquuntur. Die von Archäologen, Geologen oder Paläontologen gebrauchte Redensart kommt dem Besucher des Heidelberger Beitrags zum großen Wittelsbacher-Projekt nicht ohne Grund in den Sinn. Mutmaßt er vor der Besichtigung der Ausstellung zu den hiesigen Grablegen des Adelsgeschlechts, dass die im gruftigen Lapidarium des Kurpfälzischen Museums befindlichen Grabsteine, Spolien und Texttafeln weitaus weniger aussagekräftig sein könnten als die spektakulären Objekte der Mannheimer Schau (vgl. unsere gestrige Ausgabe), sieht er sich positiv überrascht, denn in der Tat: Hier sprechen die Steine. Im Verbund mit weiteren markanten Dokumenten und Stücken lassen sie historische Gestalten, die vor Jahrhunderten lebten, wieder lebendig werden.

In Heidelberg hatten die Wittelsbacher Jahrhunderte lang regiert. Das Schloss legt dafür markantes Zeugnis ab wie auch die Heiliggeistkirche, in der sich die Angehörigen des Adelsgeschlechts beisetzen ließen. Zu den weiteren Erinnerungsstätten gehören die - seit langem nicht mehr existierenden - Klöster. Alle diese einst relevanten Stätten werden in der Präsentation wachgerufen, und es passt zum etwas düster klingenden Untertitel ("Tod und Gedächtnis im späten Mittelalter"), dass sie in den "Katakomben" des Museums gezeigt werden.

Die von Manfred Lautenschläger komplett finanzierte Ausstellung wurde gemeinsam vom Kurpfälzischen Museum mit Direktor Frieder Hepp in Zusammenarbeit mit Jörg Peltzer und seinem Institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und Landeskunde konzipiert. Beteiligt war zudem die Forschungsgruppe RANK der Ruperto Carola mit Kurator Thorsten Huthwelker, der auch den Katalog verfasste.

Im barocken Gewölbekeller von Johann Adam Breunig mit seinen zahlreichen originalen Steinfunden wird mit einer besonderen Lichtführung gearbeitet, so dass der Besucher nicht allzu sehr im Dunkeln tappt. Hier begegnet man der Grabplatte der Hedewigis, die ebenso aus dem einstigen Augustinerkloster stammt wie die älteste Grabplatte des vierjährigen Johannes. Der Rundgang vermittelt auch einen guten Einblick in das Leben und Sterben vergangener Zeiten.

Das Hauptexponat ist die nur zum Teil erhaltene Grabplatte von Pfalzgraf Ludwig II. (1229-1294), einer "schillernden Gestalt" (Peltzer) des römisch-deutschen Reichs im 13. Jahrhundert. Einige Teile seines Leichnams wurden im Augustinerkloster (im Bereich des heutigen Universitätsplatzes) beigesetzt, die anderen im bayerischen Kloster Fürstenfeld.

Bedeutende Objekte aus dem Augustinerkloster, einer der frühen Heidelberger Grablegen, sind der Gewölbeschlussstein mit dem kurpfälzischen Wappen, dem goldenen gekrönten Löwen und den weißblauen Rauten. Gerade diesem Pfälzer Wappen kam in der Zeit von König Ruprecht I. große Bedeutung zu. Markant ist auch der große Stein mit einer sitzenden Figur auf einem Thron.

Im einstigen Franziskanerkloster am Karlsplatz, der zweiten Grablege, wurde Friedrich der Siegreiche bestattet. Er wählte ein Doppeldeckergrabmal mit zwei übereinander liegenden Grabplatten. Auf der oberen wird der Kurfürst mit seinen Insignien dargestellt, auf der unteren als "transi", ein in Verwesung begriffener Leichnam oder Skelett.

Im 15. Jahrhundert, als der Heidelberger Hof eine neue Blüte erlebte, war schon die Heiliggeistkirche als Grablege installiert. Nach der Säkularisation 1803 wurden die im Augustinerkloster ruhenden Gebeine ins Kapuzinerkloster verlegt, das gegenüber dem heutigen Kurpfälzischen Museum lag.

Diese historischen Entwicklungen sind in der Ausstellung nachvollziehbar, die auch manche makabre Details anklingen lässt wie abgeschlagene Köpfe oder die postmortale Zerteilung des Körpers: Durch Kochen wurde das Fleisch von den Knochen gelöst. Beides wurde an verschiedenen Orten aufbewahrt (wie im Fall Ludwigs II.).

Die Museumsausstellung, die durch eine Reihe spätmittelalterlicher Holzschnitte mit Sterbeszenen ergänzt wird, zeigt noch viele weitere steinerne Monumente und Archivalien, denen große Aussagekraft zukommt im Zusammenhang mit den Grablegen der Wittelsbacher in Heidelberg. So der Zinnsarg der Kurfürstin Dorothea von Dänemark, der Ehefrau von Kurfürst Friedrich II., oder jener graue Sandstein, auf dem nur noch Fragmente der Inschrift vom Grabmal König Ruprechts zu entziffern sind.

Fi Info: "Die Grablegen der Wittelsbacher in Heidelberg" wird am Sonntag, 8. 9., 16 Uhr, in der Heidelberger Jesuitenkirche eröffnet. Sie läuft bis 2. März. Katalog: 18 Euro.