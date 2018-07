MR. Mit der deutschen Erstaufführung und modernen Wiedererweckung einer Oper von Tommaso Traetta startet das Barockfestival "Winter in Schwetzingen" am 15. Dezember. Bis in den Februar bietet das vom Theater der Stadt Heidelberg ausgerichtete Festival neben zehn Opernaufführungen ein umfangreiches Konzertprogramm.

Der 30-jährige Rudolf Frey aus Salzburg inszeniert Traettas 1763 entstandene und damals sehr erfolgreiche Oper "Iphigenie auf Tauris". Frey inszenierte bereits Opern in Stuttgart, Meiningen und Salzburg. Musikalisch einstudiert und geleitet wird das Werk von Wolfgang Katschner, der im letzten Jahr auch die Porpora-Oper leitete und damit die Serie mit neapolitanischen Werken fortsetzt. Artem Krutko, der erste Countertenor im Ensemble des Heidelberger Theaters, wird eine der fünf Gesangsrollen übernehmen.

Das Weihnachtskonzert des "Philharmonischen Barock Orchesters Heidelberg" unter Thierry Stöckel bringt an zwei Terminen Werke von Bach und Vivaldi. Karten gibt es noch für die Aufführung am 22. Dezember. Als Silvesterveranstaltung am 29.12. stellt die Lautten Compagney Berlin ein Programm rund um die berühmten Tagebücher des Samuel Pepys vor.

Der Countertenor Valer Sabadus kommt wieder nach Schwetzingen (24.1.), diesmal mit einem Programm, das den Kastraten Giovanni Carestini und dessen Repertoire umreißt: Händel, Hasse und Gluck komponierten für diesen Arien, die hier zu hören sein werden und die vom Philharmonischen Orchester Heidelberg unter Wolfgang Katschner begleitet werden. Die Mezzosopranistin Amélie Saadia gibt am 25. 1. einen Lieder- und Arienabend zu Ehren des 300. Geburtstags von Carl Philipp Emanuel Bach, und die Austria Barock Akademie bringt Werke von Scarlatti, Hasse und Vivaldi mit für ihr Konzert am 1. Februar in der Schlosskapelle.

Monteverdi zum Abschluss: Christian Kabitz überrascht mit einem Pasticcio aus Stücken des Italieners, die der Bachchor Heidelberg, fünf Gesangssolisten und das Philharmonische Orchester Heidelberg in der hiesigen Peterskirche aufführen wird (15. Februar). Alle anderen Veranstaltungen im Rahmen des Festivals finden im Schwetzinger Schloss statt. Ein kostenloser Shuttle-Service wird jeweils 1 Stunde vor Beginn angeboten.

Info:

www.winter-in-schwetzingen.de; Kartentelefon: 06221-5191210.

