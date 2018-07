Von Simon Scherer

Aus Mozarts Zeit stammten die Instrumente, die in der 48. Bachstunde des Kurpfälzischen Museums Heidelberg zu hören waren: Der 1789 erbaute Hammerflügel, gespielt von Arnold Werner-Jensen, sowie die Violine von Henja Semmler von 1776 oder sogar 1766.

Semmler selbst spielte nicht nur als Gründungsmitglied im Mahler Chamber Orchestra und im Lucerne Festival Orchestra unter Claudio Abbado, sie schloss auch ein Konzertexamen im Fach Barockvioline ab und war so bestens sensibilisiert für solch eine Aufführung, bei der der Hammerflügel anstatt der üblichen 440 nur auf 415 Hertz gestimmt war.

Der prächtige Salon des Kurpfälzischen Museums setzte dann noch das i-Tüpfelchen auf, sodass man sich ganz in die damalige Zeit hineinversetzt fühlte. Mit unglaublicher Hingabe widmeten sich beide Musizierenden dem so anmutig dahinschwebenden Thema von Mozarts G-Dur-Sonate, in einer stufenlosen Dynamik und einer Neugierde im Ausdruck, die sich auch forscheren und bestimmenderen Tönen zuwandte, sich aber immer wieder zurücknahm und dem Klavier den Hauptpart überließ.

Von diesen Sprüngen lebte ihr gemeinsames Spiel, das trotz gelegentlicher Verzögerungen im Tempo nie schwülstig oder getragen wurde. Auch leidvollere Ausdrucksregister gehörten zu den Facetten ihres Spiels, durch die aber immer wieder ein Funke Mozartscher Unbeschwertheit hindurchschimmerte.

Ganz vorsichtig stieg Semmler in die e-Moll-Sonate ein, wurde im nächsten Moment kontrastierend energisch, zog sich aber wieder zurück in eine Sphäre voller Bescheidenheit. Bestens eingespielt zeigte sich das Duo, jeder minimale Akzent schien abgesprochen zu sein, jede noch so kleine Variation des Themas ertönte im harmonischen Einklang. Von einer tiefen Auseinandersetzung mit Mozarts Kammermusik zeugte diese vielgestaltige Interpretation der beiden.

Gemäß der musikgeschichtlichen Entwicklung und auch des Konzertes erhielt in der B-Dur-Sonate das Klavier weitaus mehr Gelegenheit, sich selbstständig der Ausgestaltung seiner Harmonien zu widmen. Oft wechselte hier taktweise die Führung. In gleicher Weise hatte sich auch die Geige von ihrem Begleiter gelöst, schwelgte solistisch auf langen Crescendi dahin oder ließ zuletzt das Allegretto äußerst virtuos und packend auf die Besucher wirken.

Begeisterter Applaus brandete in dem bis auf den letzten Platz besetzten Großen Salon des Museums auf.