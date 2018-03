Von Monika Frank

Mannheim. Dass sie einen ausgeprägten Sinn fürs Komische hat, konnte Almut Henkel am Mannheimer Nationaltheater über die Jahre (und etliche Intendanzen) hinweg in unzähligen Rollen immer wieder beweisen. Zu ihrem 25. Bühnenjubiläum in dieser Spielzeit sollte sie als Brechts "Mutter Courage" die verdiente Gelegenheit haben, auch andere Facetten ihres Könnens zu zeigen. Doch dann wurde sie krank, vier Tage vor dem für Anfang November angesetzten Premierentermin. Ragna Pitoll sprang ein und rettete so eine Runde von vier Voraufführungen bis zur Genesung der Kollegin. Nervlich eine harte Zerreißprobe für alle Beteiligten, die bei der nun geglückten Premiere ihr gutes Ende fand, im lang anhaltenden Schlussapplaus für die mit einem Bukett roter Rosen - für jedes Bühnenjahr eine - geehrte Almut Henkel.

In André Bückers alles andere als moralisierender Inszenierung feiert Brechts Verfremdungs-Gebot fröhliche Urständ. Das überdeutliche Markieren, Aus-der-Rolle-Fallen und Ansprechen des Publikums dient hier kaum noch dem didaktischen Zweck bewusster Desillusionierung, sondern distanziert sich augenzwinkernd von des Autors ernsten Absichten. In Jan Steigerts Ausstattung wird das Stationendrama aus dem Dreißigjährigen Krieg von Schauspielern in khakifarbenen Overalls als zeitlose Nummern-Revue präsentiert. Ein in Bahnen unterteilter roter Samtvorhang beherrscht das Bühnenbild und sorgt - immer wieder versetzt und ganz oder halb hochgezogen - für ständig wechselnde Perspektiven auf den leeren Raum. Aus dem Planwagen der Courage ist ein dreiteiliger Zug metallischer Transportkarren wie aus dem nächsten Supermarkt geworden, hoch beladen mit Kartons und allerlei heutigem Plastikramsch.

Die Geschichte von der Marketenderin, die zwischen 1624 und 1636 im Tross der Armeen quer durch Europa zieht und sich "den Krieg nicht madig machen" lässt, bis sie ihre drei Kinder an ihn verliert, ist bei André Bücker kein Exempel kalter Gewinnsucht. Anders als Brecht, dem schon bei der Züricher Uraufführung 1941 zuviel mitleidende Anteilnahme an seiner Titelfigur missfiel, sieht Bücker in der Courage ein eher schuldlos in tragische, weil unlösbare Konflikte getriebenes Opfer der Verhältnisse. Und so wird sie von Almut Henkel auch gespielt.

Unter dem harten Panzer der gerissenen Geschäftsfrau, der keine noch so martialisch auftrumpfende Soldateska den Schneid abkaufen kann, schlägt ein weiches Mutterherz. Die Angst um die Kinder steht ihr ins Gesicht geschrieben, und so rau die Schimpftiraden klingen, die jeden Versuch, sich ihrer rigorosen Fürsorge zu entziehen, schon im Ansatz scheitern lassen, so zärtlich zieht sie Söhne und Tochter immer wieder in die Arme, küsst und streichelt sie. Wenn sie unerträglich lange um die Höhe des Lösegeldes für den jüngeren Sohn Schweizerkas feilscht, bis die tödlichen Schüsse fallen, geschieht das, weil ihr so oder so die Entscheidung über Leben und Tod abverlangt wird: Schweizerkas zu retten, bedeutet den Verkauf des Wagens und damit den Entzug der Existenzgrundlage für die ganze Familie. Die Frage "wie willst du sonst leben, von was?", lässt das Stück offen. Es gibt keine Alternative.

Nur einmal eröffnet sich eine Chance zum Ausstieg. Der Koch bietet ihr an, ohne die stumme Kattrin mit ihm nach Utrecht zu gehen, wo er ein Wirtshaus geerbt hat. Da fällt ihre Entscheidung ohne Zögern: Nicht ohne meine Tochter. Immer mühsamer rappelt sich Almut Henkels Courage nach jedem Schlag, den ihr der Krieg versetzt, wieder auf. Herzzerreißend ihr Wiegenlied für die tote Kattrin, ein Abgesang auch auf das eigene Leben. Der Wagen, den sie bei Brecht noch einmal allein aus dem Dreck zu ziehen versucht, ist zerschlagen, alle Hoffnung dahin, doch "wieder in'n Handel zu kommen". Sterbensmüde rollt sie sich am Ende in eine der roten Vorhangbahnen ein.

Neben Almut Henkel imponiert vor allem Dascha Trautwein als stumme Kattrin, die keine Worte braucht, um sich ausdrucksstark verständlich zu machen. Eher Hintergrundfiguren bleiben dagegen die übrigen Darsteller: Sebastian Brummer (Eilif), Peter Pearce (Schweizerkas), Mathias Thömmes und Sascha Tuxhorn in wechselnden Rollen, Jacques Malan (Koch), Karl Walter Sprungala (Feldprediger) und Michaela Klamminger als nuttig aufgetakelte Yvette. Singend können sich aber alle ganz hervorragend profilieren (musikalische Leitung: Joe Völker) und machen die von Dessau vertonten Brecht-Lieder zu wahren Höhepunkten der Aufführung.

Info: Weitere Vorstellungen: 10. Januar, 10., 25. und 28. Februar. Kartentelefon: 0621/16 80 160.