Die Angst ist von Anfang an auch in den Figuren des Stücks (v.l. Anne-Marie Lux, Sabine Fürst) spürbar, obwohl der Theaterabend flott und spritzig daherkommt. Foto: Christian Kleiner

Von Heribert Vogt

Wäre dieser Theaterabend ein Science-Fiction-Kinoschocker, so hätte man von dem geifernden Alien nur einige Schleimspuren gesehen. Auch in der deutschen Erstaufführung von Philipp Löhles Stück "Wir sind keine Barbaren!", die in der Inszenierung von Dominic Friedel im Studio des Nationaltheaters Mannheim Premiere hatte, ist ein flüchtiges finsteres Phantom unterwegs - es erwächst aus der existenziellen Lebensunsicherheit vieler Men-schen, die sich in der Furcht vor dem Unbekannten Bahn bricht und oftmals zu Fremdenfeindlichkeit führt. Der Name des Kinderspiels "Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?" erhält eine ganz neue Bedeutung, wenn auf der Bühne der latente Rassismus von Durchschnittsbürgern gegenüber einem eben-falls unsichtbar bleibenden Afrikaner Fahrt aufnimmt.

Dabei kommt die knapp zweistündige Aufführung zunächst als witzige Lifestyle-Komödie daher, in der viel gelacht wird. Aber dies zeigt nur, wie treffend die Figuren im Hier und Heute mit den immer neuen und verwirrenden Veränderungen gezeichnet sind. Mit der Zeit kippt das Geschehen dann ganz allmählich ins Monströse. Die Akteure verlieren ihre individuelle Leich-tigkeit, kapseln sich ab und verfallen dunkel wabernden Denkmustern.

Es ist dann vor allem dem massiven 26-köpfigen "Heimatchor" überlassen, regelmäßig Volkes Stimme und Gefühl über die Rampe zu bringen. Seine Botschaften haben schon mal die Melodie der deutschen Nationalhymne, künden vornehmlich von der Abgrenzung gegenüber Ausländern und insbesondere von der Angst - bei einem Auftritt wird hämmernd immerzu allein dieses Wort ausgestoßen.

Aber die Angst ist von Anfang an auch in den Figuren des Stücks zu spüren. In die Wohnung des Paares Barbara und Mario schneien die neuen Nachbarn Linda und Paul hinein, wodurch der gewohnte Trott in Frage gestellt wird. Während die einen zwischen Konsumtrip und Gutmenschenturm hin und her gerissen sind, würzen die anderen ihr zurückgezogenes Dasein offenbar mit gepfeffertem Sex.

Bereits zwischen diesen vereinzelten Privatwelten öffnen sich Abgründe, so dass wirkliche Kommunikation kaum möglich ist und vor allem aneinander vorbei geredet wird. Und was jenseits dieser Selbstbezüglichkeiten draußen vor der Tür passiert, liegt dann schon vollkommen außerhalb des Blicks.

Und klopft dann tatsächlich jemand da draußen an der Tür, oder klopft da nur eine aus Angst gespeiste Kopfgeburt? Wie auch immer - die Rede ist ständig von dem regennassen armen Afrikaner, den Barbara und Mario bei sich aufnehmen. Aber Bobo, so sein vermutlicher Name, avanciert rasch zur Projektionsfläche aller unterschwelligen Emotionen, Vorurteile und Klischeevorstellungen: Dieser schwarze Mann wird auf verhängnisvolle Weise zum Buhmann der Erniedrigten und Beleidigten in unserer schönen neuen Medienwelt.

Sabine Fürst gibt die zeitgeistige Köchin Barbara, die längst ahnt, dass ihre Beziehung zu Mario nicht das Gelbe vom Ei ist, und die daran denkt, dass die große weite Welt noch auf sie wartet. Denn Thorsten Danners Mario scheint alles andere als ein Supermario zu sein, nämlich ein ziemlich beschränkter Wohlstandswicht im dick machenden Outfit, der schließlich umso schlimmer aus dem Ruder läuft. Im zweiten Paar spielt Anne-Marie Lux die Fitnesstrainerin Linda, die dort offenbar in jeder Beziehung die Hosen - den angedeuteten Domina-Look - anhat. Aber das bringt ihren von Matthias Thömmes dargestellten Paul in Westernkleidung nicht weiter aus der Fassung, denn dieser weiß noch zu fast jeder Lebenswendung einen abgefahren lockeren Spruch.

Insgesamt ein flotter bis spritziger, auch vielschichtiger Theaterabend in der Ausstattung von Peter Schickart (Bühne und Kostüme) und mit den Video-Einspielungen von Regina Hess, der jedoch auch die Zuschauer immer wieder aufs Glatteis der verbreiteten Selbstzufriedenheit führt, wo die vordergründige Ordnung dann rasch ins Rutschen gerät und die Darsteller schon mal mit - eindrucksvollen - Affenmasken auftreten.

Philipp Löhle, der auch zu den meistgespielten Autoren des Heidelberger Stückemarkts zählt, hat bei dieser abermaligen deutschen Erstaufführung eines seiner Werke am NTM mit der verdeckten Fremdenfeindlichkeit sicherlich kein ganz neues Thema aufgegriffen. Eine neue Qualität dürfte aber in der subtilen Darlegung der zugrunde liegenden psychologischen Prozesse liegen. Der Titel "Wir sind keine Barbaren!" mag weithin zutreffen, aber wir könnten doch möglicherweise wieder zu solchen werden. - Starker Applaus.

Info: Nächste Vorstellungen im Studio: 21., 26. Juni und 26. Juli, Kartentelefon 0621/1680-150, Homepage www.nationaltheater-mannheim.de