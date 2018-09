Von Heide Seele

Diesmal wird der Rezipient von Kunst mit sich und seiner Situation konfrontiert. "Die Vernissage" steht lapidar auf der Einladungskarte zur gegenwärtigen Schau des Heidelberger Forums für Kunst, und wer Glück hat, entdeckt sich selbst (vielleicht gleich mehrmals) auf den originellen Bildern dieser Ausstellung. In ihrem Mittelpunkt steht der Betrachter. Werner Schaub, dem wieder die originelle Idee zu danken ist, bezeichnete die Veranstaltung denn auch als "Hommage ans Publikum". Das war reichlich erschienen und betrachtete aufmerksam die unterschiedlichen Darstellungen von Gleichgesinnten, die Gemaltes, Gezeichnetes und Fotografiertes in Augenschein nehmen - ein Doppeleffekt, der nicht ohne Witz ist. (Der Begriff "Vernissage", der heute als Synonym für eine Ausstellungseröffnung herhält, leitet sich vom französischen "vernis" ab, dem Firnis, mit dem die Künstler einst ihre Bilder überzogen.)

Vierzehn Mitglieder des Forums für Kunst haben sich an dem spannenden Projekt beteiligt. Auf den präsentierten Bildern sind (wie Schaub errechnete) 83 Personen erkennbar. Der Rundgang gestaltet sich entsprechend kurzweilig. Da sind zum Beispiel die Holzschnitt-Unikate von Roswitha Josefine Pape, von denen zwei eine skurrile Situation wiedergeben: Kürzlich hatte ein Paar mit jeweils einem Falken auf der Hand die Galerie besucht. Diese Situation hat die Künstlerin inspiriert und wurde von ihr fast märchenhaft umgesetzt. Farbsatte Malereien mit leicht karikaturhaft gestalteten Physiognomien steuerte Heiko Hofmann in seinen Eitemperabildern bei, während Manfred Kästner in seinen collagierten, nach Fotovorlagen entstandenen Mischtechniken eine Ausstellungseröffnung in Schriesheim wachruft. Ähnlich geht Hildegard Parekh in ihren hochformatigen Acrylbildern vor, die auf fotografierten Vorlagen basieren.

Dik Jüngling erweist sich wieder als versierter Zeichner. Luitgard Borlinghaus erzielt starke Wirkung mit ihren auf unbehandeltem Nessel gezeichneten Figuren, während Hans Joachim Ahrens mit elaborierter Technik seine abstrakten Farbflächen zum Klingen bringt. Rita Rößling wählte für ihre leicht zu übersehenden Charakterköpfe das Postkartenformat, während Philine Maurus in ihrem nachdenklichen Porträt ihre Erfahrung in klassischer Ölmalerei dokumentiert. Menschenbeobachterin Katja Hess zeigt in ihren klaren Arbeiten wieder ihr zeichnerisches Talent, und Ron Otter präsentiert in seiner Mischtechnik einen klassischen Bildaufbau.

Die drei vertretenen Fotokünstler: Peter Borkenhagen konfrontiert in seinen Aufnahmen von Vernissagegästen effektreich Positiv und Negativ. Milan Chlumsky widmet sich mit seiner dem Boden zugewandten Kamera den Beinen und Füßen von Kunstfreunden, und auch Klaus Meyer setzte auf ungewöhnliche Blickwinkel, die zu eigenwilligen Ausschnitten führten.

Info: Die Ausstellung im Forum für Kunst Heidelberg, Heiliggeiststraße 21, läuft bis 7. Dezember.